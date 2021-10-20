 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Арале и Сырдарье снова не хватает воды. Нету приточности...
00:10 22.10.2021

Водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарья
Экологическая ситуация в Кызылординской области напрямую зависит от водности Арало-Сырдарьинского бассейна

МЭГПР РК, 19 октября

Экологическая ситуация в Кызылординской области напрямую зависит от водности Арало-Сырдарьинского бассейна.
В Арало-Сырдарьинском бассейне с 2019 г. продолжается цикл маловодья.
Водность реки Сырдарья зависит от водохозяйственной деятельности на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и во многом определяется накоплением воды в водохранилище "Токтогул" (Кыргызстан). В текущем году объем накопления воды в Токтогулском водохранилище на 5 млрд.м3 меньше чем в 2019 г. Нормой считается, когда на начало вегетационного периода в Токтогулском водохранилище накоплено около 15 млрд.м3 воды. На 1 апреля т.г. в водохранилище было только 8,7 млрд.м3, что на 2,9 млрд. меньше чем в аналогичном периоде 2020 г.
В связи с переходом работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на энергетический режим, приток к Шардаринскому водохранилищу уменьшается в вегетационный период и увеличивается в межвегетационный период.
В этой связи, режим сработки и наполнения Шардаринского водохранилища зависит от режима работы водохранилищ, расположенных в верхнем течении реки Сырдарья и водохозяйственной обстановки в соседних странах.
На сегодняшний день Шардаринское водохранилище работает в режиме наполнения. Сброс воды из водохранилища осуществляется расходом 50 м3/сек, приток составляет 140 м3/сек.
Сброс воды из Шардаринского водохранилища будет увеличиваться по мере увеличения приточности.

Вместе с тем сообщаем, что в Таджикистане и Узбекистане вегетационный период продлится до конца октября текущего года. Поэтому вопрос поступления воды в Шардаринское водохранилище и увеличения объемов сброса воды в низовья реки Сырдарья будет рассмотрен на очередном 81-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в ноябре текущего года при подведении итогов вегетационного периода 2021 года по бассейну реки Сырдарья и согласовании лимитов водозаборов государств и прогнозного режима работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в меж вегетационный период 2021-2022 года

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634850600
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