О девальвации понятия "руханият" в Казахстане, - Н.Нуртазина

14:52 23.10.2021

О девальвации понятия "руханият" в Казахстане



Слово "рухани"/"руханият вообще-то арабское и шире - семитское, и пришло к нам из Корана, религиозной литературы, суфийской практики. В строгом смысле этого слова "рух" (дух) и "рухани"(духовный) относятся к сфере религии, мистицизма, философии, также этики. В традиции русского языка духовность также является синонимом религиозности и сакральности, впрочем, как и в западной литературе: spiritual - это всегда и чаще всего именно религия, церкви, вообще все, что относится к священным текстам и учениям, мистицизму, спиритуализму и т.д.



Вместе с тем по смыслу "рухани"/духовный всегда близко к нравственности, морали; слова "духовный" и "нравственный" перекликаются. Такая интерпретация характерны как для мусульманской, так и иудео-христианской традиции. Духовность в учениях мировых и традиционных религий (кроме ранних форм религии, мифологии) всегда неразделима от морали, совестливости, следования Добру, от эталонов благочестия, пути богопознания и богопослушания и т.д. В этом плане примечателен хадис пророка Мухаммеда "Где совесть, там и вера".



И, наконец, согласно мировым религиям и классической философии, только из одухотворенного сознания и этически ориентированного поведения могут рождаться подлинная культура и высокое искусство. Мудрецы и великие мыслители не отрицали связь или точки соприкосновения веры (религии), этики и творческого начала человека. Но при этом они предупреждали о том, что существует опасность деградации культуры и цивилизации - в случае отрыва ее от подлинной духовности, от веры и этики (по-казахски веру и этику можно назвать "имандылық" и "адамгершілік").



Путаница началась в советскую эпоху, когда из-за атеизма о духовности старались много не говорить. Дабы не разбудить религиозные чувства народов, не напоминать им про священные книги, про Христа, Мухаммеда или Будду. В то же время утвердилось искусственное словосочетание "духовная культура", которая противопоставлялась материальной культуре. Обычно под "духовностью" в советское время подразумевались литература, язык, музыка, театр, концерты, фестивали и пр. То есть фактически "духовность" профанировали, опустив ее до светской культуры и искусства.



Соответственно и в казахском языке под "рухани мәдениет" ("рухани байлык"/духовное богатство, "рухани сала"/духовная сфера и пр.) стали тоже понимать любые проявления гуманитарной науки, поэзии, литературы, фольклора, музыки, искусства и пр. В первые годы Независимости, когда национальный ренессанс воспринимали прежде всего как возрождение родного языка и этнографии, для интеллигенции и чиновников национальный дух сводился именно к возвеличиванию языка (доходило до абсурда, когда солидные ученые, бывшие совки, с энтузиазмом изучали и издавали даже словарь казахских матерных слов, считая, что это тоже "духовность"), возрождению казахской этнографии, песен, музыки, танцев.



Одновременно за годы Независимости стал все громче слышаться голос религии, церквей, мечетей, теологии, мистицизма. Религия, разумеется, продолжает претендовать на самое почетное, центральное место в системе духовности, обосновывая вышесказанные положения и закономерности. Действительно, святой Яссауи и "театр оперы и балета" не могут находиться в одной плоскости, как очередные "задачи пятилетки". Дух - это прерогатива религий и духовных учений (в третьем тысячелетии существуют еще и внеконфессиональные синкретические духовно-этические учения, которые делают акцент на духовно-мистической составляющей, пренебрегая внешними конфессиональными формами).



Разумеется, мы представили весьма упрощенную схему и ситуацию вокруг наверное уже набившего оскомину у нас лозунгу "духовности". Нас просто волнует то, что в последние годы чиновники и народ слишком вольно интерпретируют это слово, вкладывая в него любые значения - от Бога до спортивных стадионов…Надо бы разобраться с этим, выстроить в голове казаха грамотную и ясную иерархию или систему ценностей, а не превращать по сути священное слово в игрушку..Мы не против культуры и искусства, также и патриотизма, и исторической памяти. Но как они должны все соотноситься с Духом, а также между собой? Вот в чем главный вопрос! К сожаленью, на него вряд ли смогут дать мудрый ответ наши посредственные ученые-гуманитарии (которые размышляют не о Боге и законах бытия, и судьбах казахской нации, а о том, как бы отхапать у государства очередной "лакомый кусочек" - выгодный проект)…и тем более нет у нас и не предвидится скорое появление казахских шпенглеров и кенов уилберов….



Н.Нуртазина,

историк, религиовед