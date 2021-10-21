 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.10.2021
14:57  В Берлине открыли памятник Абаю
14:52  О девальвации понятия "руханият" в Казахстане, - Н.Нуртазина
14:51  "Нас ищут и убивают": афганский офицер рассказал об угрозах талибов
14:34  Газовое удушение Европы
14:26  Неизвестные комплексы РЭБ начали блокаду базы США на востоке Сирии
13:33  Кыргызстан вооружается турецкими ударными беспилотниками BayraktarTB2. Против кого?
13:26  Депутат РосГосДумы Кушнарев задавил пенсионерку и сбежал?

11:21  Зеленский в свободном падении, - Ростислав Ищенко
10:48  Черногория отказала России в выдаче Тельмана Исмаилова ("Черкизон")
09:45  "Мягкая сила" России не под силу (не по уму)? - "СП"
08:17  Путинская "доктрина умеренного консерватизма", - Алексей Иванов
00:36  "Боевое братство": к чему готовятся ОДКБ-военные на границе с Афганистаном
00:22  Французский Трамп. Станет ли борец с исламом и феминизмом угрозой для Макрона?
Пятница, 22.10.2021
19:20  Саакашвили пробрался в Грузию в фуре с молоком и продуктами (видео)
18:20  В Казахстане разработали вакцину против COVID-19... для кошек. На подходе - для собак и хомячков?
18:15  В Кабуле отрубили голову волейболистке молодежной сборной Махджабин Хакими
17:57  КазСуд полностью оправдал бывших вице-министров энергетики Садибекова и Джаксалиева
17:50  Союзник в минус. УзбМИД еще раз разъяснил, что речи нет о вступлении в ОДКБ
17:42  Афган - плацдарм для экспорта терроризма в ЦАзию, - министр обороны Таджикистана Ш.Мирзо
17:00  В начале суперцикла: цены на нефть будут расти и дальше
16:20  Зачем КазВластям отчитываться о прошлом, когда впереди будущее? - Д.Ашимбаев
16:07  Казахстан пытается одеть и обуть Кыргызскую армию
16:02  Узбекистан останавливает экспорт газа. Себе дороже
12:55  Блинкена терзают вуду. США ищут спасения от наплыва беженцев, - Ю.Паниев
12:53  Вашингтон пытается настроить россиян против китайцев, - В.Скосырев
12:51  Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана. Решением кабмина
12:11  Конвой в Баграм. Гуманитарной акции в Афганистане – 20 лет
12:09  Талибы подчинили себе Афганистан. Когда они начнут наступление в Среднюю Азию? - Н.Мендкович
11:46  В российской Рязани взорвался завод взрывчатки - 16 погибших
10:44  Рабы Большой перезагрузки. Кому нужны дешевые гастеры? - В.Малышев
10:39  Кабул и центр Афгана сидят без света. Партизаны взорвали ЛЭП
10:23  Последний из выборных. Мэром киргизского Нарына стал 31-летний Сталбек-уулу, на 2 голоса опередивший г-на Чымылдакова
10:07  Делом Бишкекского девелопера Тимура Файзиева (группа Elite House) занялся ГКНБ
09:10  Задержан начальник центровского Октябрьского РОВД Бишкека полковник Аалиев
09:02  Американский "оскароносец" Алек Болдуин застрелил женщину-оператора и ранил режиссера на съемках фильма
08:58  КазАрмия реформирует военную службу резервистов
08:51  Долбим в мозг. КазМинистр Балаева отчиталась об успехах в "руханизации" казнарода
08:50  Путин раздал Валдая (тезисы речи про мертвый капитализм и пользу консерватизма)
00:54  Турция, устремленная к выборам: кто бросит вызов хозяину Ак-Сарая? - А.Арешев
00:39  Урок Пекина для "тигров и мух" Москвы: чиновники-коррупционеры получают пожизненные сроки
00:33  Афганистан в Московском формате. У Вашингтона нет плана мира в Афганистане, - Н.Бобкин
00:19  Расизм вместо борьбы за равенство в США, - М.Магид
00:10  В Арале и Сырдарье снова не хватает воды. Нету приточности...
00:00  Первый(ая) трансгендер США Левин дослужилось до адмирала (фото)
Четверг, 21.10.2021
21:29  Ничего святого. Режиссера "Ералаша" Белостоцкого повязали за педофилию
19:51  Назарбаев назвал причиной ухода с поста президента операцию на позвоночнике
18:47  Кыргызы и таджики не могут договориться о пограничных мостах и каналах в Баткене
18:41  Жаловаться на китайскую вакцину опасно... Арестуют
18:37  Министр транспорта США открытый гомосек Бутиджич ушел в декрет... по рождению ребенка
18:06  Инфляция-2021: Казахстанский кабмин дает президенту новый повод для отставки
16:39  Кырпрез Жапаров обещает "удивить мир" грядущими выборами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
О девальвации понятия "руханият" в Казахстане, - Н.Нуртазина
14:52 23.10.2021

О девальвации понятия "руханият" в Казахстане

Слово "рухани"/"руханият вообще-то арабское и шире - семитское, и пришло к нам из Корана, религиозной литературы, суфийской практики. В строгом смысле этого слова "рух" (дух) и "рухани"(духовный) относятся к сфере религии, мистицизма, философии, также этики. В традиции русского языка духовность также является синонимом религиозности и сакральности, впрочем, как и в западной литературе: spiritual - это всегда и чаще всего именно религия, церкви, вообще все, что относится к священным текстам и учениям, мистицизму, спиритуализму и т.д.

Вместе с тем по смыслу "рухани"/духовный всегда близко к нравственности, морали; слова "духовный" и "нравственный" перекликаются. Такая интерпретация характерны как для мусульманской, так и иудео-христианской традиции. Духовность в учениях мировых и традиционных религий (кроме ранних форм религии, мифологии) всегда неразделима от морали, совестливости, следования Добру, от эталонов благочестия, пути богопознания и богопослушания и т.д. В этом плане примечателен хадис пророка Мухаммеда "Где совесть, там и вера".

И, наконец, согласно мировым религиям и классической философии, только из одухотворенного сознания и этически ориентированного поведения могут рождаться подлинная культура и высокое искусство. Мудрецы и великие мыслители не отрицали связь или точки соприкосновения веры (религии), этики и творческого начала человека. Но при этом они предупреждали о том, что существует опасность деградации культуры и цивилизации - в случае отрыва ее от подлинной духовности, от веры и этики (по-казахски веру и этику можно назвать "имандылық" и "адамгершілік").

Путаница началась в советскую эпоху, когда из-за атеизма о духовности старались много не говорить. Дабы не разбудить религиозные чувства народов, не напоминать им про священные книги, про Христа, Мухаммеда или Будду. В то же время утвердилось искусственное словосочетание "духовная культура", которая противопоставлялась материальной культуре. Обычно под "духовностью" в советское время подразумевались литература, язык, музыка, театр, концерты, фестивали и пр. То есть фактически "духовность" профанировали, опустив ее до светской культуры и искусства.

Соответственно и в казахском языке под "рухани мәдениет" ("рухани байлык"/духовное богатство, "рухани сала"/духовная сфера и пр.) стали тоже понимать любые проявления гуманитарной науки, поэзии, литературы, фольклора, музыки, искусства и пр. В первые годы Независимости, когда национальный ренессанс воспринимали прежде всего как возрождение родного языка и этнографии, для интеллигенции и чиновников национальный дух сводился именно к возвеличиванию языка (доходило до абсурда, когда солидные ученые, бывшие совки, с энтузиазмом изучали и издавали даже словарь казахских матерных слов, считая, что это тоже "духовность"), возрождению казахской этнографии, песен, музыки, танцев.

Одновременно за годы Независимости стал все громче слышаться голос религии, церквей, мечетей, теологии, мистицизма. Религия, разумеется, продолжает претендовать на самое почетное, центральное место в системе духовности, обосновывая вышесказанные положения и закономерности. Действительно, святой Яссауи и "театр оперы и балета" не могут находиться в одной плоскости, как очередные "задачи пятилетки". Дух - это прерогатива религий и духовных учений (в третьем тысячелетии существуют еще и внеконфессиональные синкретические духовно-этические учения, которые делают акцент на духовно-мистической составляющей, пренебрегая внешними конфессиональными формами).

Разумеется, мы представили весьма упрощенную схему и ситуацию вокруг наверное уже набившего оскомину у нас лозунгу "духовности". Нас просто волнует то, что в последние годы чиновники и народ слишком вольно интерпретируют это слово, вкладывая в него любые значения - от Бога до спортивных стадионов…Надо бы разобраться с этим, выстроить в голове казаха грамотную и ясную иерархию или систему ценностей, а не превращать по сути священное слово в игрушку..Мы не против культуры и искусства, также и патриотизма, и исторической памяти. Но как они должны все соотноситься с Духом, а также между собой? Вот в чем главный вопрос! К сожаленью, на него вряд ли смогут дать мудрый ответ наши посредственные ученые-гуманитарии (которые размышляют не о Боге и законах бытия, и судьбах казахской нации, а о том, как бы отхапать у государства очередной "лакомый кусочек" - выгодный проект)…и тем более нет у нас и не предвидится скорое появление казахских шпенглеров и кенов уилберов….

Н.Нуртазина,
историк, религиовед

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634989920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат внес свои поправки в законопроект по вопросам госзакупок и вернул его в Мажилис
- А. Мамин проинспектировал ход реконструкции крупнейшей автомагистрали Западного региона
- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Беларуси
- Вопросы перевозки грузов через казахстанско-китайскую границу обсудили вице-премьеры двух стран
- В Сенате презентован законопроект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы"
- "Ұлттық рухани жаңғыру"
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  