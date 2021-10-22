Жесткие последствия "мягкой силы", - Б.Курбанов

13:39 24.10.2021

Выборные кампании в стратегически важных регионах – Восточной Европе, Среднем Востоке и, в том числе, Центральной Азии, всегда активизируют целую систему общественно-политических, дипломатических и закулисных, кулуарных процессов, инициатором которых являются Соединенные Штаты Америки. Сегодня, находясь в преддверии важных для Узбекистана президентских выборов, на этом примере постараюсь объяснить, как работает "мягкая сила" Америки и каких ее неприглядных проявлений можно стать свидетелем прямо здесь и сейчас. Для начала считаю необходимым напомнить о том, как США позиционируют себя в глобальной политике. Во многом обоснованно считая себя сверхдержавой номер один, Америка открыто заявляет о том, что все процессы во всех странах и рассматривает с точки зрения своих интересов.



Этот внешнеполитический прагматизм в общем-то понятен, если бы не одно "но" – США в реализации двусторонних связей не ограничиваются только лишь дипломатией, торгово-экономическими и культурными рычагами влияния.



Вашингтон вовсю реализуют так называемую политику "мягкой силы", когда тайно и закулисно влияет на целые общественно-политические процессы в целых Для этого выстроена целая система. Соединенные Штаты из собственного бюджета финансируют огромную сеть различных средств массовой информации и НКО (к примеру, Human Rights Watch, на днях сделавшие очередное однобокое заявление по Узбекистану), которые фокусируются на конкретных странах, их аудиториях и обществах. Правительство США во всю заявляет, что только лишь поддерживает эти организации и никак не влияет на их повестку – мол, не имеет права по закону. Реципиенты финансовой помощи в свою очередь громко позиционируют себя как независимых и непредвзятых субъектов гражданского общества. Идиллия.



Однако все далеко не так. Вернемся к предвыборным процессам в Узбекистане. Соединенные Штаты, открыто поддерживая демократические преобразования в нашей стране за последние пять лет, через своих вассалов из числа СМИ и гражданского общества всяческим образом пытаются повлиять на внутренние политические дела страны, и, что еще хуже, очернить их в выгодном Основным исполнителем этих задач в Узбекистане последние десятилетия выступает радио "Озодлик" − узбекская редакция "Свободы".



Послушав их эфир или зайдя на их сайт, можно убедиться, что основными критериями публикаций особенно в последние два "предвыборных" года является негативность ее тематики. Грубо говоря, журналистам радиостанции ставится условие "гнать чернуху" про Узбекистан, иначе материал не увидит свет. Подобная политика в свою очередь способствовала формированию своеобразного коллектива журналистов без предрассудков и моральных принципов, которые наплевав на журналистскую этику, гонятся за негативом и печатают однобокие материалы.



В кулуарах журналисты "Озодлика" говорят, что с нетерпением ждут выборы в Узбекистане – в такие периоды есть возможность показать себя, выслужиться перед спонсорами и получить бонусы. Главное – поливать Узбекистан грязью не переставая. Под такие редакционные правила подбирают и стрингеров в Узбекистане, у которых интересы не менее меркантильные. Во-первых, это заработок – наличные деньги в размере от 500 до тысячи долларов в месяц, никем не учтенные и вследствие чего с которых никто не платит налогов. При этом это является уголовным правонарушением – сокрытием доходов и неуплатой налогов, за которые в самих США очень жестко карают.



Второй меркантильный интерес стрингеров – это получение вида на жительство, убежища или гражданства в США или Европе. Подобная ситуация сложилась со стрингерами Русланом Шариповым, Атхамом Шаймардановым, Алексеем Гаршином, которые работали в "Озодлике" исключительно ради того, чтобы обустроить свою жизнь на Западе. К журналистике они в общем-то относились безразлично.



Что касается влияния на выборные процессы, "Озодлик" имеет привычку давать эфир только тем людям, которые транслируют выгодную для США повестку. Корреспонденты радиостанции вроде Шухрата и Хурмата Бабаджановых, Мехрибон Бекиевой, Пахлавона Тургунова берут комментарии и интервью исключительно у псевдооппозиционных лидеров, с которыми их связывают

дружеские и даже личные, интимные связи, что не только противоречит принципу непредвзятости журналистики, но и свидетельствует и подтверждает непосредственное вмешательство США в выборные процессы в Узбекистане. Более того, братья Бабаджановы имеют привычку звонить в государственные органы Узбекистана и представляться сотрудниками Службы национальной безопасности, что опять-таки никак не вяжется с журналистской этикой.



А что в итоге, спросите вы. К чему все это может привести? Какова цель от политики "мягкой силы" США? В качестве ответов на эти вопросы приведу цитату из стать Мутабар Таджибаевой и Галимы Бухарбаевой, двух замечательных патриоток узбекского народа: "Мы не раз наблюдали (на примере Сербии, Грузии, Украины, Ливии, Сирии и других стран), как подобная кампания может приводить в зависимости от поставленных целей к различным результатам:

от деморализации, делегитимизации и изоляции до низложения неугодных режимов. И, вероятно, было бы хорошо, если бы подобное вмешательство гарантировало стране рост и процветание, ее гражданам – мир и благополучие.



Но нет, даже после убийства "ненавистных диктаторов" – Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи – стране и ее гражданам становится только хуже: все ценное разворовывается, приходят войны, а народ в итоге скитается по миру с протянутой рукой".



Думаю, комментарии тут излишни. Просто нужно помнить, что все это делается руками обычных людей, представителей благородной профессии – журналистов. А ведь корреспонденты СМИ, финансируемого "оплотом демократии" − США – должны быть образцами журналистского профессионализма и профессиональной этики. На деле "Озодлик" и ее коллектив скатились до уровня желтой прессы, работающей только на заказ. А раз так, то и отношение аудитории к ним будет соответствующим, ведь что посеешь, то и пожнешь.



Бехруз КУРБАНОВ