Туркмены могут помочь казахам в деле реконструкции этнокостюма, в особенности тюбетейки, - Н.Нуртазина

13:48 27.10.2021 Туркмены могут помочь казахам в деле реконструкции этнокостюма, в особенности тюбетейки



Фото "Казахи полуострова Мангыстау". Нач. ХХ в.



Передо мной несколько исторических фотографий, где запечатлены казахи XIX-нач. XX вв. На одной изображены двое казахских мужчин возле юрты, и это полуостров Мангыстау (тогда Мангышлак) нач. XX в. На другой - группа казашек разного возраста из прикаспийского региона. Третье фото - две девушки из Баян-Аула (Павлодар). И на всех этих исторических фотографиях одежда казахов практически не отличается от одежды, которую носили по всей нашей мусульманской Центральной Азии. Что касается мужчин-адайцев, то они на фото вообще ничем не отличаются от туркмен, т.е. одеты в "туркменские" папахи.



И тут надо сразу озвучить самое главное: в досоветское время не было понятий "казахская", "узбекская", "туркменская", "афганская" одежда, а были различные модификации одного "костюма народов Центральной Азии". На самом деле люди носили одну и ту же "тюрко-мусульманскую" одежду, просто в зависимости от климата, уровня достатка, личных вкусов могли быть слегка изменены детали или использованы дорогие или теплые ткани и т.д. Например, шапку, отороченную выдрой, носили не только казахи и кыргызы, но и богатые жители Бухары. А как раз легкая плетеная или стеганая тюбетейка была обязательным элементом национального костюма казахов всех регионов - от Чимкента и Туркестана до Семипалатинска и Петропавловска. Именно на эту легкую тюбетейку сверху надевали при необходимости, при выходе на улицу другие, теплые шапки...



Казахи - единственный в Центральной Азии народ, который чуть было не подвергся полной культурной ассимиляции (русификация, советизация) и потере своего этнокультурного "я". К примеру, к 1991 г. у нас почти половина казахов уже не знала свой родной язык. Все сферы культуры, искусства, в том числе хореография, кинематограф и др., в Казахстане развивались под сильнейшим влиянием советской идеологии. И здесь неверно полагать, что положение всех советских республик было одинаковым. К примеру, народы Советской Прибалтики или Закавказья даже сохранили свой традиционный алфавит. В Средней Азии (как называли тогда южные республики региона, отличая их от обрусевшего северного "стана" - Казахстана) узбеки, таджики, туркмены сохраняли многие свои традиции и язык, существовал даже "подпольный" ислам. И сейчас мы видим, что в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане лучше сохранились традиции пошива и ношения традиционных чапанов, камзолов, тюбетеек, нежели в Казахстане.



Относительно положения национального костюма в современном Казахстане мы можем сказать, то эта тема стала давно притчей во языцех. Тем не менее, как говорится, воз и ныне там. Все, что демонстрируют со сцены наши самодовольные артисты, эти великие фальсификаторы визуального образа казахского народа, очень далеко от подлинной нашей традиции. Давно назрела задача провести ревизию и упорядочение в этой области, а не пускать ситуацию с визуальным имиджем нации на самотек.



Может быть, в Туркмении этнокостюм слишком унифицирован и контролируется, допускаются всего несколько его вариантов и т.д. Хотя тем самым, т.е. через такой ясный имидж туркмены умно, одним махом очертили границы своей национальной идентичности, одновременно подчеркнув свою "изюминку". Конечно, специалистам известно, что было большое разнообразие женской одежды, туркменки носили и паранджу. В музеях все это выставлено, также они могут альтернативные или слишком архаичные и дорогостоящие наряды показать в кино, в спектаклях и т.д. А в плане создания притягательного визуального образа своей культуры через этнокостюм, через тюбетейку туркмены превзошли все другие народы региона и могут быть примером для подражания.



А вот в Казахстане возникла другая крайность, а именно: анархия, разнобой, вседозволенность, "космические" фантазии дизайнеров и костюмеров, которых часто "шаманит" и "шайтанит". Из-за этой неупорядоченности казахский костюм не является в мире узнаваемым, а если даже узнается, то, к сожаленью, не в лучшем свете. Все эти непомерно расклешенные "цыганские" платья с оборками (такого не было в традиции казахов, пусть сходят во все музеи страны), мохнатые шапки (никогда для головных уборов, тем более девочек, не использовался пушистый мех, а только гладкий мех ондатры), торчащиеся на макушке перья "индейцев", тяжелые чапаны, вообще, увлечение зимним гардеробом.



По-моему, ни у одного современного народа в качестве этнокостюма не взяты зимние варианты одежды - и по логике, и по соображениям экономии бюджета. Хотя зимы были долгими и снежными как раз не у нас, а в России, в Северной Европе, в Монголии. Но казахам важнее "понты", дороговизна, а не рациональный подход; также им наплевать на экологические вызовы планеты, они готовы ради одного концертного выступления вешать на себя килограммы мехов и перьев убитых зверей и птиц, уничтожая биоразнообразие планеты и собственной страны. Им также невдомек, что уже глобальное потепление климата, и Казахстан становится еще более солнечным и жарким, но вместо актуального летнего головного убора - тюбетейки ("такия", "тубетей") они будут упрямо надевать свои арктические "борики" и "тымаки".



Перегруженность лишними декоративными элементами, орнаментом (особенно недопустим зооморфный "кошкар муйиз", который у казахов наносился лишь на кошму и напольные покрытия, но не на одежду), нарушение традиционной цветовой гармонии (например, обязательно должен быть контраст: светлое платье и темный кафтан, а миниатюрная шапочка на голове вообще должна смотреться как отдельное произведение искусства; тогда как у нас артисты могут выходить на сцену "однотонными": с головы до ног голубыми, или белыми или синими; либо, наоборот, излишняя пестрота красок и "шизофреническая" аляпистость…), грубые нарушения в святая святых - канонов, фасона и пропорций головных уборов мужчин и женщин.



Самое ужасное среди всей этой фальсификации - это исчезновение в Казахстане тюбетейки - священного атрибута, главного маркера казахской визуальной этноидентичности, головного убора, любимого предками, всеми поколениями, девочками и мальчиками, мужчинами всех возрастов. Речь идет о тюбетейке Абая, Шакарима, Мир-Якуба Дулатова и Мустафы Чокая, Машхур-Жусупа Копеева и всех других великих казахов. Все - и ханы, и султаны, и батыры все носили тюбетейки (которая скрывается внутри их шапок, колпаков и шлемов). Женская тюбетейка была символом девичьей красоты и невинности, она была шедевром декоративно-прикладного искусства казахов и всех народов Центральной Азии. Хотя в ходе модернизации "такия" немного упрощалась, исчезали перья и другие дорогостоящие аксессуары. Кстати, казашки в древности украшали головные уборы перьями павлина, которые привозили торговые караваны из Индии. Но наступали другие времена, и кое-что в содержании костюма разумно и неизбежно менялось…



Вообще, исчезновение в современном Казахстане национальной мусульманской тюбетейки - это дурной знак, плохая примета. В духовных учениях внешнее и внутреннее, форма и содержание взаимосвязаны, тем более головной убор у народов Востока всегда имеет духовный смысл. Тюбетейка была символом и богопослушания, верности обычаям предков, родителям, старшим, а также защитой своего темени, своей души от злых духов. То, что казахи в РК во главе с министром культуры А. Райымкуловой никак не могут понять как важна казахская тюбетейка, и что она должна быть важнейшим маркером нашей идентичности, если хотите нашим национальным талисманом - все это говорит об общей "омраченности" коллективного сознания, недопонимании этносом своего "я", также духовных законов Космоса, все это свидетельствует о невежестве и несчастном положении народа (пусть и с искусственной белозубой улыбкой на лицах). Чтобы страна в ближайшие времена (а ничего хорошего для человечества они не сулят, и не надо для этого быть Нострадамусом) выстояла и развивалась, надо восстановить костюм предков, надеть на головы тюбетейки, хотя бы изредка на праздники надевать красивые настоящие чапаны. Тюбетейка - это, если хотите, символ единства трех казахских жузов, и шире - интеграции, дружбы народов, также символ солнца, круглого "шанырака".



Расцвет нашей традиции и полноценная казахская культура охватывает несколько столетий - с середины XIV в. (пик Золотой Орды) и до нач. XX вв. Именно в этот промежуток устоялись все каноны, в том числе в плане костюма, визуального образа этнокультуры. Все это в принципе достаточно изучено, а в музеях РК имеются неплохие экспонаты, исторические фотографии и зарисовки; также сохранились этнографические описания костюмов казахов русско-европейскими путешественниками XIX века.



Недавно по одному из местных тв-каналов показывали дом-музей народного акына Джамбула (1846-1945). И мы обратили внимание на сохранившиеся несколько казахских чапанов знаменитого поэта-долгожителя. И как же они далеки и выгодно отличаются от скоморошных чапанов, которые шьют и дарят у нас в стране! Почему наши артисты игнорируют такие оригиналы и экспонаты музеев?! Чапаны Джамбул-ата выглядели как обычные среднеазиатские чапаны, даже один был из ткани в полоску, самое главное, сохранился традиционный покрой и фасон, на халате нет никаких узоров и аппликаций, меховых вставок, не говоря о воротниках, карманах и поясах и других "инноваций" наших горе-дизайнеров.



Конечно, слава Богу, за 30 лет Независимости у нас многое восстановлено и продолжает восстанавливаться. К примеру, для фестивалей или кинофильмов стараются делать и демонстрировать настоящие красивые юрты аристократии (правда, интерьер юрты у нас все еще выглядит вульгарным, там должны быть персидские ковры, а не самодельные кошмы); также стоит заметить, что у нас более или менее нормально сохранился дизайн казахских ювелирных украшений.



Но именно с этнокостюмом и танцами дело все еще обстоит плохо. Туркменские танцы-джигитовки очень подходят нам, ведь большая часть этого народа были кочевниками. Хотелось бы, чтобы братья-туркмены щедро поделились свои опытом в реконструкции этнокостюма, тюбетеек, этнических танцев, в организации производства и тиражирования национальной одежды. А казахам не надо стыдиться учиться, раз такое печальное явление деэтнизации произошло с нами. Великий Абай в своих "Гаклийа" завещал нам, что если есть нужда, надо учиться и у русских, и у узбеков, и у татар. А мы можем добавить: и туркмен. А пророк Мухаммед сказал еще больше: в поисках знаний и опыта нужно ехать даже в Китай….



Назира Нуртазина,

историк Источник - ЦентрАзия

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