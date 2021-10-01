Скончался кыргызский литератор , кинематографист и политик Мар Байджиев

19:02 29.10.2021

БАЙДЖИЕВ Мар Ташимович

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[23.03.1935 - 29.10.2021]

Родился в г. Джалал-Абад. Кыргыз.

Отец - филолог Т.И.Байджиев, репрессирован.



Окончил филологический факультет Киргизского государственного университета, Высшие сценарные курсы, г. Москва.



Работал: старшим редактором киностудии "Киргизфильм", главным редактором министерства культуры КиргССР, собкором "Литературной газеты" по Киргизии.

С 1975 - на творческой работе.

Президент фонда "Седеп" по охране культурного наследия, языка и генофондов народов Кыргызстана.



В 1990-94 гг. - народный депутат Жогорку Кенеша КР. Председатель Комиссии по культуре, просвещению, государственному языку и туризму.



В конце 1980-начале 1990-х один из неформальных лидеров демократчиеского движения в Киргизии.



С 6 октября 2003 г. - президент Национальной Киноакадемии Киргизии.



Народный писатель Кыргызстана. Заслуженный деятель искусств.

"Отличник кинематографии СССР", награжден "Орденом Манас".



Автор 14 художественных книг.

Работы как сценариста:

Чужое счастье, 1978 г., (художественный фильм)

Золотая осень, 1980 г., (художественный фильм)

Потомок белого барса, 1984 г., (художественный фильм)

Нокдаун, 1989 г., (художественный фильм)



Женат. Сын и дочь.