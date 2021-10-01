|Скончался кыргызский литератор , кинематографист и политик Мар Байджиев
19:02 29.10.2021
БАЙДЖИЕВ Мар Ташимович
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[23.03.1935 - 29.10.2021]
Родился в г. Джалал-Абад. Кыргыз.
Отец - филолог Т.И.Байджиев, репрессирован.
Окончил филологический факультет Киргизского государственного университета, Высшие сценарные курсы, г. Москва.
Работал: старшим редактором киностудии "Киргизфильм", главным редактором министерства культуры КиргССР, собкором "Литературной газеты" по Киргизии.
С 1975 - на творческой работе.
Президент фонда "Седеп" по охране культурного наследия, языка и генофондов народов Кыргызстана.
В 1990-94 гг. - народный депутат Жогорку Кенеша КР. Председатель Комиссии по культуре, просвещению, государственному языку и туризму.
В конце 1980-начале 1990-х один из неформальных лидеров демократчиеского движения в Киргизии.
С 6 октября 2003 г. - президент Национальной Киноакадемии Киргизии.
Народный писатель Кыргызстана. Заслуженный деятель искусств.
"Отличник кинематографии СССР", награжден "Орденом Манас".
Автор 14 художественных книг.
Работы как сценариста:
Чужое счастье, 1978 г., (художественный фильм)
Золотая осень, 1980 г., (художественный фильм)
Потомок белого барса, 1984 г., (художественный фильм)
Нокдаун, 1989 г., (художественный фильм)
Женат. Сын и дочь.