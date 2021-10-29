Россиянка Камила Валиева установила новый МР по фигурному катанию - 265 баллов

06:21 31.10.2021

На 2-м этапе Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере блестяще выступили россиянки - впервые выступающая на взрослых международных соревнованиях Камила Валиева безошибочно откатала обе программы и учтановила новый мировой рекорд в сумме двух программ - 265,08 баллов (четверной тулуп в каскаде с тройным и четверной сальхов!. Второе и третье место заняли также россиянки - Елизавета Токтамышева - 232 балла и Алена Косторная - 214 баллов. Японка Мая Михара и американка Алиса Лю выступили с серьезными ошибками в короткой программе и не смогли составить конкуренции россиянкам.