Покоритель пика Талгар - полковник РККА Дмитрий Горин, - В.Проскурин

14:08 01.11.2021 Покоритель Талгара



Владимир Проскурин (Берлин)



Наш очерк посвящен Дмитрию Прокопьевичу Горину - земляку- семиреку , восходителю на главную вершину Талгар. Мы расскажем о его спортивной карьере , как проходили последние дни отважного покорения вершин Заилийского Алатау и спасательные работы во время гибели альпиниста. Атлет "красного спорта" практически занимался всеми видами физкультуры - дзю до , лыжи, теннис. В т.ч. горными видами спорта и альпинизмом в годы Великой Отечественной войны . В ту пору в Левом Талгаре был разбит лагерь Средне-Азиатской школы альпинизма ( поэтически звучало - "Альпийская Роза" ) .

Здесь, в тыловой Алма-Ате кипела фронтовыми буднями жизнь, здесь работали армейские альплагеря и турбаза "Горельник", здесь среди 12 тысяч курсантов горных стрелков и 1500 инструкторов преподавал полковник Д.П. Горин , начальник отдела физической культуры и спорта ЦДКА.

Отметим, в ту военную пору 1941-45 гг. пути- дороги велись из сел Талгара ( Софийская) или Иссыка ( Надеждинская) , ограниченных труднодоступными урочищами трех крупных рек - Левый, Правый и Средний Талгар. На пути из села Иссык дорога шла шатко- валко гужевым транспортом, по крутому ущелью к "пасеке казака Есютина". Прерываясь могучим водопадом , стекающих на 8 -ми верстном пути из живописного озера Иссык ( Джасыккуль). На берегу высокогорного озера стояла "заимка Микушина" ; преобразованная во Всесоюзную турбазу "Озеро Иссык", еще не открытую во время нагрянувшей войны. Удобный конный путь в Алма-Ату шел с озера и вел на западный берег через одноименный перевал Микушина по реке Кашкасу , в благоприятную "Солдатскую щель" станицу Талгар .

Здесь останавливались десятки экспедиций отечественных и зарубежных ученых геологов, ботаников , географов , естествоиспытателей. Подробную картину урочища реки Иссык оставили ученые ботаник В. Сапожников, ветврач С. Дмитриев , военный топограф Н. Креков, гидротехник А Винокуров , фотограф П.Лейбин ; в советское время - Н. Аргунов , А. Ионов , другие памятные лица. С озера Иссык впервые пролегал маршрут 1856-57 годов П.П.Семенова-Тяншанского, о чем художник Павел Кошаров оставил на века рисунок величественной вершины Кызымчек с высоты перевала Кашкасу. Среди отдыхающих в летнею пору были жители окрестных станиц. В том числе, здесь отдыхала семья Ионовых , военного губернатора Семиречья М.Е.Ионова , и близкие военного писателя П. Н.Краснова. Он пишет: " Верный красив. Гряда хребта Алатау со снежными вершинами, гора Талгар вышиною 15000 футов, удивительная панорама этих гор, утыканных по склонам елочками, красивое Алматинское ущелье, из которого водопадами бежит речка Алматинка, питающая арыки Верного... Иссык , изумрудное озеро, подобное драгоценному хризопразу... Бог даст, - продолжает повествование писатель, потрясенный красотами Тянь-Шаня, - проникнет с железнодорожным путем культура, закипит и забьется жизнь в Верном; по Алматинке, на чудном бирюзовом озере Иссык станут отели и санатории; откроет свои действия верненский клуб альпинистов; побежит к горе Талгар фуникулер; откроются свои нарзаны и ессентуки - и зацветет богатый край" .

Рассказывать о гостях и достопримечательностях Иссыка можно долго и много в посещении "Казахстанской Рицы". Жемчужина Алатау поражала и красотой, и размерами, и высотой . Как никак 1760 м над прекрасной иссыкской долиной. Площадь горного озера была равна четырем квадратным километрам , наибольшая длина 1850 м, ширина от 1600 м до 780, глубина до 70 м. Температура озера достаточно казалась холодной, до плюс девяти. И только самые мужественные туристы решались проводить время на воде. Ожидали кочующих скотоводов трудный путь вокруг озера, по восточной крутой скальной тропе. Или на лодках вдоль озера плывущих охотников , да торговцев . Далее путь пролегал по горной живописной реке Карасай , к высокогорным озерам Бозкуль и Аккуль. И шел каменисто-ледовый путь горной долиной в верховья Чилика на перевал Кокбулак , последней седловине заоблачного Алатау . Это был последний путь погибшего альпиниста Дмитрия Горина.



Болельшик горного великана



Кроме кратких воспоминаний и свидетельств , биография полковника Горина тонет в недомолвках и ошибках нынешних СМИ . Потому мы обратились к забытым тетрадям друзей, ушедших ветеранов альпинизма Виктора Зимина, Михаила Грудзинского, Юрия Менжулина , дабы проявить ясность в понимании освоения вершины Талгар. Скажем, в современных мнениях и суждениях присутствуют надуманные утверждения, что советские альпинисты с гордостью и радостью лазали вверх в горы Тянь-Шань , дабы снять тревожное напряжение в годы войны, немцев захвативших горные регионы Кавказа В горах мы подражали кавказцам, носили в походах

, кроме расписной тюбетейки или войлочной панамы, шерстобитный головной убор "сванури" или "сванку" высокогорной местности Сванетия. Так национально наряжалась во время восхождений семья Хергиани,- легендарные альпинисты Грузии. Душевно пели у костра песни защитника Кавказа Андрея Грязнова . Правда, сменив понятие и смысл далекого "Баксана", на родной и близкий слушателям "Тянь-Шань"

Помнишь, товарищ, белые снега,

Стройный лес Баксана, блиндажи врага,

Помнишь гранату и записку в ней -

На скалистом гребне для грядущих дней…



Современных версий нового поколения в интернете предостаточно, от шежере тысячелетней старины Казахстана , до первовосхождений вершин Заилийского Алатау . Пока еще нет достоверной информации документального жанра, а только замысловатые сюжеты, дабы представить свидетельства многолетней спортивной "карьеры Димы Горина". Храни его Господь и горных путников правильно, имена и дела их значимы эпохально .



Горин Дмитрий Прокопьевич (род. 11 февр. 1899 г. ; по др. источникам - 13 дек. 1901 г. , Копал, Семиреченской обл. - у. 29 сент. 1943 г. ; по др. источникам- 3 сент. 1943 г. Похоронен в Алма-Ате ), полковник, инспектор физподготовки Киевского военного округа ( 1936 г.), наччальник отдела физической культуры и спорта ЦДКА ( 1941-43 гг.), заслуженный мастер спорта по классической греко- римской борьбе ( 1936 г.), чемпион и призер чемпионатов СССР, Украины, Москвы ( 1924 г., 1926 г., 1936 г.), тренер и судья Всесоюзной категории ( 1941 г.). Погиб при восхождении на вершину Талгар.

Жена : Горина Антонина Фердинандовна ( 1905- 1982 ), мастер спорта среди сильнейших теннисисток страны .В семье воспитаны дочери Преображенские- Гранатуровы , также, внучки , выдающиеся спортивные деятели, мастера спорта по теннису, многократные чемпионы и призеры СССР и Москвы .



"...Прекрасный спортсмен , человек несгибаемой воли , полковник Горин стал "болельшиком" горного великана Талгар" , - рассказывал в беседах заслуженный тренер по альпинизму Михаил Эдуардович Грудзинский. Место , время и обстоятельства рождения и гибели не ясны; отчество возможно Прокофьевич ; биографические и профессиональные сведения требуют изучения. По мнению основателей альпинизма и горных видов спорта в Казахстане , в былых житейских разговорах В.М. Зимина, М.Э. Грудзинского, Ю.Н. Менжулина , группа полковника Д. П. Горина, в составе курсантов Средне-Азиатской школы альпинизма, посетила многоглавые вершины массива Талгар, названные первовосходителями - "юго-западная", "южная", "северная" и "главная", с разными высотами над уровнем моря. Осенью 1943 года Горин отправился к Талгару по уже знакомому пути верховьев р. Иссык на ледник Корженевского через перевал Кокбулак. Вместе со своей группой ( капитан М. Аграновский, лейтенант А. Ерохин, сержант Ю. Менжулин, и горные стрелки А. Томберг и П. Кривенцов) Горин поднимается на главную вершину Талгара ( 5019 м) и на пик Актау ( 4720 м) , затем делает восхождения на вршины ГУВВО ( 4650 м) и Всевобуч ( 4500 м) " . В ту пору были популярны названия вершин ЦДКА ( Центральный Дом Красной армии), ГУВВО ( главное управление Всесоюного военного обучения), Всевобуч (всеобщее военное обучение ), иные пролетарские переименования в честь событий и людей военного времени.

Дальнейшие восхождения были прерваны трагической гибелью полковника Д. П. Горина во время подъема на юго-западную вершину Талгара . С нестерпимой болью обмороженных пальцев ног , неумело проведенной на себе операции, Горин следовал мимо стерегущего напарника Менжулина. Уже без страховки , разорвав спасительный узел на веревке. И в отчаянии был брошен судьбой на скалистом склоне ледовой вершины (возможно, трагедия была возможна во время спуска с вершины Копр, известной с лета 1935 г. подъемом группы Х. Рахимова)

На время предполагаемых спасработ его изувеченное тело было прикрыто камнями. Днями, погибший альпинист был спущен курсантами на лошадях традиционным перевалом Кокбулак в Иссыкское ущелье в Алма-Ату и захоронен на Центральном кладбище. По воспоминаниям , могилы разных лет первых альпинистов Виктора Зимина и Дмитрия Горина , были расположены по- соседству. Будто у взаимного недорогающего костра, среди старых разговоров и грядущих мечтаний о высоких горах, о прошедщем поколении , о былом мужестве и героизме в годы юношеских увлечений походами.

На карте Заилийского Алатау возник новый пик в Южном Талгарском отроге названный в честь Дмитрия Горина . Вершина в 4750 м над ледником Корженевского покорена летом 1940 г. траверсом массива Талгара альпинистами Г. Маслов, В. Пелевин. Г. Макатров.



Пионер семиреченских глетчеров



Нашего земляка, известного в мире гор и долин Джунгарского и Заилийского Алатау С. Е.Дмитриева , было великое множество хождений Вот почему уделим путешественнику внимание в теме разговора, когда пришлось заниматься поисками следов жизни и деятельности полковника Д. П. Горина О чем нам, потомкам сменяющимся друг друга во времени , достались еще дореволюционные пути-дороги . Теперь взятые за основу разработчиками современных "алматинских кругосветок" в Северном Тянь- Шане и в Прииссыккулье Помню, будучи инструктором турбаз "Горельник" и "Озеро Иссык" , номерные , словно военные сводки , маршруты через горные перевалы. Они были известны и пройдены еще со времен основания города Верного ( Алматы). Краевед Сергей Дмитриев обогатил географическую номенклатуру , дал названия многим вершинам, ледникам и урочищам . Им открыто и названо свыше 56 новых ледников, ныне переименованных и имеющих иную историю.

Сергей Евгеньевич Дмитриев ( 1861-1931 ), в оценке современников "пионер семиреченских ледников", написал перед кончиной весьма забытую ныне книгу " Талгар –главная вершина Заилийского Алатау " , где впервые коснулся истоков изучения горных окрестностей города Верного ( Алматы).

При описании С.Е. Дмитриев дал читателю 26 собственных фотографий, рисунков, карт и схем. Познакомил с очаровательными видами Алатау и портретами спутников высокогорного похода , наделил мифами и легендами вершину Талгар, самой высокой точки на карте Семиреченской области ( в ту пору пик в 5017 м. А ныне понижен до высоты 4973 м, как и все его ближайшие спутники) . Многоглавая пятитысячная вершина Алатау не уступала по высоте европейскому Монблану, кавказскому Казбеку, американскому Тахумулько. На местном, тюркском языке вершина звалась "Талгардын -тау шокысы" , недостижимая страна , где за вечными снегами живет добрый и вечный седовласый старец

Путь к вершине лежит через ломанный, с глубокими трещинами ледник.длиной свыше 11 километров, площадью до 38 квадратных километров. Он называется в легенде лестницей юного охотника "Бала мергень" ( ныне - ледник Корженевского) , т.е. выбранный путь к бессмертному аксакалу , взявшему на себя заботу и ответственность за его благополучное существование . Вплоть до взаимного крова в пещере и стола под гранитной глыбой , за дружеским разговором и восточной музыкой. Вот такая народная история. Однако, загадочную ледяную реку "Бала Мергень" , ставшую с годами то появляющим, то исчезающим глетчером к вершине Талгар , будущие поколения не приняли за внимание.

Краевед С. Е. Дмитриев посетил в ущелье Иссык два подморенных озера в верховьях Иссыка, исследовал долины Бозкуль и Музколь , сфотографировал на память охотника и проводника Рыскула Джылкайдарова (отметим, что толмач Рыскул был отцом известного в будущем политического деятеля Казахстана Турара Рыскулова ). Сам Дмитриев писал в отчете: "… Надо было видеть с какой уверенностью он вел нас в опасных местах, мимо зияющих трещин в фирне, по скользким ледяным косогорам. По праву первого исследователя, совершившего описанный путь, я признаю справедливым увековечить память моего проводника Рыскула Джылкайдарова, назвав долину в верховьях реки Иссыка перед перевальным ледником, – "долиной Рыскула".

Гляциолог нашел что перевал Кокбулак, последняя высокая седловина Алатау, расположена напротив перевала , ведущий в Левый Талгар и в окрестности города Верного и станицы Софийская. Дмитриев решил, что он открыл самый большой ледник Заилийского Ала-Тау . Мол, белая заснеженная седловина Тогузак , откуда начинаются ледяные реки верховьев Чилика, стала называться "Шапка Богатыря",- истоки левый – "Шуйца" ( т.е левая рука); центральный – "Голова Богатыря" ; правый – "Десница" (т. е. правая рука).

Отметим среди главного, что Сергей Евгеньевич Дмитриев был генерал-майором, военно- ветеринарным инспектором Семиреченской области, действительным членом Русского и Туркестанского географических обществ, замечательным ученым, фотографом и публицистом. По заявке А.К. фон-Мекк, председателя Русского Горного общества, в Москву была послана для общероссийской выставки коллекция П.Лейбина и С.Дмитриева горных 109 фотографий и 17 панорам Заилийского Алатау .Энтузиаст Дмитриев допускает , что уже в 1890 г. была построена военными топографами хижина на Талгарском перевале ( в ту пору Кокашик, а ныне Чимбулак) , домик приютивший "нас горных бродяг",- вспоминает С. Дмитриев) . И называет первых альпинистов и горных туристов, среди них семью Вахрушева, директора гимназиию, семью Зенковых , первостроителей города.

В честь верненского коллеги С.Е. Дмитриева гляциологом Н.Н.Пальговым назван ледник в верховьях Левого Талгара. По - соседству с пройденным и описанным им перевалом Тогузак ( Богатырь) , ставшем каноном и ориентиром в путешествиях по Северному Тянь-Шаню, в освоении громады высшей точки трапеции массива Талгар.



Иллюстрации :

1 Полковник Д.П.Горин

2. Верщина Дмитрия Горина

3 Трапеция массива Талгар. Фото О. Белялова Источник - ЦентрАзия

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