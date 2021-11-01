Скончался Темирхан Досмухамбетов - экс-министр туризма и споорта, экс-президент НОК Казахстана

17:23 01.11.2021

ДОСМУХАМБЕТОВ Темирхан Мынайдарович

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[06.04.1949 - 01.11.2021]

Родился в Кустанайской области.



Окончил Казахский институт физической культуры (1972) и юрфак Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1993). Кандидат педагогических наук. Профессор



В 1972-73 - служил офицером в Советской армии.

В 1973-85 - преподаватель физвоспитания в вузах.

В 1985-91 - зам. пред., пред. совета спортобщества "Трудовые резервы".

С ноября 1991 года - президент Нацкомпании по иностранному туризму "Интурист Казахстан".

С мая 1994 года - президент ГАК по туризму "Яссауи".

В 1996-97 - министр по делам молодежи, туризма и спорта.

В 1997 году - директор департамента туризма и спорта минобразования и культуры.

С ноября 1997 года - председатель комитета туризма и спорта минобразования, культуры и здравоохранения.

С сентября 1998 года работал управляющим делами президента РК.

С середины июня 2003-март 2004 - аким г. Астаны.

С марта 2004 - управляющий делами президента РК.



C 27 марта 2006 - 11 апр. 2011 - министр туризма и спорта РК

+ c 7 июля 2006 - 26 сент. 2015 - президент НОК РК.



С янв. 2012 - июль 2015 - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 5-го созыва от народно-демократической партии "Нур Отан". /добровольно отказался от мандата/



В 2008 - 27.10.2016 - президент Федерации водных видов спорта РК.



Возглавляет личное сельскохозяйственное предприятие "Байсерке Агро". Предприятие находится в Алматинской области, 4 тыс. га земли, разводят скот, выращивают овощи (=2017=)



По сообщению казСМИ в августе 2017 из его частного дома в Алматы были похищены ворами: 3 млн долларов и 50 тысяч евро, а также наручные часы, ценой 50 млн тенге.



Награжден орденом "Дружбы" России (декабрь 2004)