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|Скончался Темирхан Досмухамбетов - экс-министр туризма и споорта, экс-президент НОК Казахстана
17:23 01.11.2021
ДОСМУХАМБЕТОВ Темирхан Мынайдарович
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[06.04.1949 - 01.11.2021]
Родился в Кустанайской области.
Окончил Казахский институт физической культуры (1972) и юрфак Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1993). Кандидат педагогических наук. Профессор
В 1972-73 - служил офицером в Советской армии.
В 1973-85 - преподаватель физвоспитания в вузах.
В 1985-91 - зам. пред., пред. совета спортобщества "Трудовые резервы".
С ноября 1991 года - президент Нацкомпании по иностранному туризму "Интурист Казахстан".
С мая 1994 года - президент ГАК по туризму "Яссауи".
В 1996-97 - министр по делам молодежи, туризма и спорта.
В 1997 году - директор департамента туризма и спорта минобразования и культуры.
С ноября 1997 года - председатель комитета туризма и спорта минобразования, культуры и здравоохранения.
С сентября 1998 года работал управляющим делами президента РК.
С середины июня 2003-март 2004 - аким г. Астаны.
С марта 2004 - управляющий делами президента РК.
C 27 марта 2006 - 11 апр. 2011 - министр туризма и спорта РК
+ c 7 июля 2006 - 26 сент. 2015 - президент НОК РК.
С янв. 2012 - июль 2015 - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 5-го созыва от народно-демократической партии "Нур Отан". /добровольно отказался от мандата/
В 2008 - 27.10.2016 - президент Федерации водных видов спорта РК.
Возглавляет личное сельскохозяйственное предприятие "Байсерке Агро". Предприятие находится в Алматинской области, 4 тыс. га земли, разводят скот, выращивают овощи (=2017=)
По сообщению казСМИ в августе 2017 из его частного дома в Алматы были похищены ворами: 3 млн долларов и 50 тысяч евро, а также наручные часы, ценой 50 млн тенге.
Награжден орденом "Дружбы" России (декабрь 2004)