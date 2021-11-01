 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Авгиевы конюшни казахской ментальности. Почему малонаселенный Казахстан имеет высокий уровень преступности? - Н.Нуртазина
14:20 02.11.2021

Авгиевы конюшни казахской ментальности. Почему малонаселенный Казахстан имеет высокий уровень преступности?

"Сравни нас с волками, волки должны бы оскорбиться"
(Абдижамил Нурпеисов, народный писатель Казахстана)

В последние годы нормальным людям в РК хочется буквально закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы не слышать ежедневный поток новостей о фактах изнасилований, о педофилах, брошенных в мусор младенцах, прыгающих с многоэтажек молодых людей, мошенниках, пойманных проститутках, массовых драках и садизме подростков и т.п. Многие ошибочно списывают все это на пресловутую глобализацию, что, мол, все это мировая тенденция, везде и всюду идет "акыр заман" (у мусульман "конец света"), что поделаешь и т.д. и т.п. И все же, во-первых, стоит поинтересоваться международной статистикой, рейтингом стран по уровню преступности, в которых Казахстан занимает отнюдь не завидное место. К примеру, Азербайджан и тем более ОАЭ показаны как страны с очень низким индексом криминальности.

Во-вторых, самое главное, уровень преступности надо рассматривать в соотнесении с общей численностью населения конкретной страны. И стоит вспомнить, что мы являемся малонаселенной страной. Если и слышны новости о различных преступлениях в тех или иных частях света, то необходимо учесть, что чаще это перенаселенные страны. К примеру, в Египте население превысило черту 100 млн., в России - живет 145 млн., США - 330 млн. и т.д. Не говоря о суперперенаселенных Индии и Китае…

А Казахстан? Смехотворная численность, всего-то 19 млн. И если 1/3 часть этих 19 млн. - это малые дети до 17 лет, минус еще несколько миллионов стариков, больных, инвалидов и т.д., то что вообще останется? То есть рождается риторический вопрос: неужели эту, образно говоря, горсточку, ничтожно малый людской массив нельзя дисциплинировать, привести его в чувство в конце концов?! Ведь даже полуторамиллиардный Китай как-то справляется с задачами правопорядка и законности, с воспитанием народа.

На самом деле было бы желание и хорошие законы, с таким малым народонаселением можно сделать "конфетку". Ведь все видно как на ладони: можно к чертовой матери разогнать все притоны в стране, обыскать каждый темный угол, где прячутся все эти педофилы, маньяки, живодеры, кровосмесители и пр. Как следует поставить дело воспитания во всех учреждениях образования, СМИ и соцсетях, добиться нулевой терпимости к алкоголизму, хулиганству и т.д. Вместо никому не нужных споров о языках, чингисханах и димашах, географических границах и этносах, политиканстве, можно было добиться реальной духовной интеграции ЛЮДЕЙ против НЕ-ЛЮДЕЙ! Ибо именно "в этом закон и пророки".

Вспоминается, как около года назад была опубликована статья "Вирус бессердечия" известного казахского писателя, 95-летнего Абдижамила Нурпеисова, которую назвали духовным завещанием классика. И там была фраза о нашем обществе: "Сравни нас с волками, волки должны бы оскорбиться"…На самом деле Абдижамил-ага должен был еще вспомнить своего великого предшественника и учителя Абая, который в свое время сетовал, что у него нет власти, административно-правовых механизмов или финансовых ресурсов для того, чтобы по-настоящему наставить казахов на правильный путь.

Иными словами, уже Абай понимал, что такой разболтанный народ с деформированной ментальностью, как казахи исправлять надо комплексными мерами, а не только одной "болтологией". У Абая не было в руках рычагов власти, законодательных полномочий, аппарата принуждения, т.к. у казахов XIX века не было своей государственности (жалобы русским начальникам оставались безответными). Вот и вынужден был бедный Абай сидеть и писать слезливые "Слова назидания", пытаться воздействовать, так сказать, вербально-интеллектуально. Но гения так и никто не послушался…А завтра был Голодомор….

Назира Нуртазина

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635852000
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