 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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П.Густерин: Памяти Руфины Пуховой - жены и помощницы советского разведчика Кима ФилбиП.Густерин: Памяти Руфины Пуховой - жены и помощницы советского разведчика Кима Филби
13:20 03.11.2021

П.В. Густерин
Хранительница последнего очага Кима Филби

17 мая с.г. в возрасте 88-ми лет скончалась писатель-мемуарист Руфина Ивановна Пухова. Казалось бы, ну и что особенного, умер очень пожилой человек. Но дело в том, что Руфина Ивановна была последней женой Кима Филби, агента КГБ из Кембриджской пятерки.

Фамилия Филби давно привлекает мое внимание как арабиста, поскольку о его отце, крупном исследователе Арабского Востока в целом и Саудовской Аравии в частности Гарри Сент-Джоне Бриджере Филби, я узнал, еще будучи слушателем Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, в году эдак 1998-м.

Что мне известно о Руфине Пуховой-Филби. Родилась Руфина Пухова в Москве 1 сентября 1932 г., то есть через 20 лет после Кима, в семье отца-русского и матери-польки. До встречи с Филби она работала в Центральном экономико-математическом институте АН СССР редактором. Руфина стала четвертой и последней женой Кима.

Пухову и Филби познакомил Джордж Блейк в 1970 г. Дело в том, что подруга Руфины Ивановны, Ида Михайловна Кареева, работавшая переводчицей в названном Институте, с 1968 г. была женой Блейка, а познакомила их с Джорджем в свою очередь Руфина. Долг оказался платежем красен. Знакомство Кима и Руфины произошло, разумеется, после того, как Ким в 1963 г. бежал в Москву из Бейрута, где он, будучи агентом MI-6, работал журналистом. Кстати, в 1960 г. в Бейруте скончался его отец. Филби и Пухова поженились в 1971 г.

Похоронив мужа в 1988 г., Руфина Ивановна написала книгу "The Private Life of Kim Philby: The Moscow Years" ("Личная жизнь Кима Филби: Московские годы"), изданную в 1999 г. в Лондоне и переизданную в 2000 г. в Нью-Йорке, и перевода которой на русский язык по неясным причинам не существует до сих пор.

Пара жила в Москве в квартире, расположенной на 6-м этаже, откуда появилось название еще одних воспоминаний Руфины Ивановны, "Остров на шестом этаже", которые вошли в сборник работ о Киме Филби "Я шел своим путем. Ким Филби в разведке и в жизни". Книга вышла в свет в Москве в 1997 г.

После смерти Кима Руфина Ивановна опровергала слухи о самоубийстве мужа и последовательно отстаивала версию, что он умер от сердечного приступа. В интервью журналисту газеты "The Independent" Хелен Вомак она заявила: "Рассказы о самоубийстве Кима, мягко говоря, – чушь". Слухи о самоубийстве Кима Филби действительно не подтвердились.

Как бы то ни было, очевидно, что Руфина Ивановна до последних своих дней оставалась верным другом такого замечательного человека, как Ким Филби.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1635934800
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