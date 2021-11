Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан

14:50 04.11.2021

Добрый день!



Комитет информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (далее - Комитет), выполняющий функции контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области средств массовой информации, обращает внимание на нарушения норм законодательства Республики Казахстан на интернет-ресурсе https://centrasia.org.



Так, по ссылке https://centrasia.org/news.php?st=1635100260 опубликовал материал с заголовком текста "Поделбасиновик улетел с госвизитом к Аркадагу", посягающим на честь и достоинство Президента Республики Казахстан (экранные снимки прилагаются).



В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Конституционного Закона Республики Казахстан "О Президенте Республики Казахстан" Президент Республики, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на честь и достоинство Президента Республики преследуется по закону.



Согласно части 2 статьи 375 Уголовного кодекса Республики Казахстан публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан, совершенное с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влечет уголовную ответственность.



В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации", интернет-ресурсы относятся к средствам массовой информации, а пунктом 4 статьи 2 этого же закона запрещается использование средства массовой информации в целях совершения административных правонарушений либо уголовно-наказуемых деяний.



В этой связи, Комитет обращает внимание на необходимость устранения нарушения законодательства Республики Казахстан и принятия мер по удалению противозаконных материалов, размещенных на интернет-ресурсе https://centrasia.org.



Информацию о принятом решении просим направить на следующий электронный адрес kz.legalsupport@qogam.gov.kz.