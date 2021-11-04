КазКультура. Ввести мораторий на тиражирование бронзовых истуканов, - Н.Нуртазина

15:00 06.11.2021 Ввести мораторий на тиражирование бронзовых истуканов в стране? Проблемы визуализации казахской истории и этнокультуры



Одной из серьезных проблем казахстанской культуры на сегодняшний момент является проблема правильной, исторически достоверной визуализации национального духовного наследия. Например, реконструкция и популяризация настоящего этнокостюма казахов, научно обоснованные подходы к визуальным портретам исторических личностей прошлого, знаков и эмблем нашей культуры. В этом плане необходимо пересмотреть философские и методологические основы отображения визуального образа казахской этнокультуры (возможно, отразить это в Концепции культурной политики РК и др. документах).



На самом деле визуальное восприятие играет в современном мире колоссальную роль. И именно казахская традиционная культура в глобальном культурно-информационном пространстве мира очень сильно проигрывает по данному параметру даже родственным тюркским культурам. Достаточно "прогуглить" в интернете тему "визуальный образ казахской культуры", "казахский национальный костюм", "казахский Наурыз" или "казахский национальный танец" и можно сразу увидеть глубину и масштаб нашего национального позора, по-казахски "масқара".



Все казахское символически-наглядно сводится к "волчьему оскалу" дикого номада-мясоеда-кентавра, клоунским костюмам вульгарных девиц, перебарщиванию с грубым орнаментом "кошкар муиз" и пр., который лепят везде куда только можно (к примеру, откуда пошли узоры на музыкальном инструменте, на домбре? такого никогда не было у казахов), пропаганде "эскимосских" лисьих тымаков, культу еды - всех этих жирных "бешбармаках" и баурсаках (хотя казахи ловили и ели рыбу, и дичь, и жареный на вертеле шашлык (кебаб), и рис (плов), и урюк, и яблоки…



Утрирование номадизма дошло до того, что массой наших людей и иностранцев уже не воспринимаются в качестве "казахскости" какие-либо упоминания о культе книги и пера у казахов, популярности среди них арабских сказок "1001 ночи"; о знаниях наших предков о травах и растениях, о водных стихиях и т.д. В общем, на эту тему можно говорить бесконечно… Миллиарды денег тратятся на поддержку казахской культуры, и тут получается примерно как с субсидиями на развитие животноводства в РК произошло, ибо визуальным имиджем казахской культуры всегда занимаются некомпетентные и недобросовестные люди, годами и десятилетиями идет простое отмывание денег….



В данном случае считаем важным затронуть лишь один набивший оскомину вопрос - вопрос о памятниках, статуях батырам, ханам и т.д., также созданию их исторических портретов на страницах учебников, в буклетах, альбомах и т.д. Даже в эти тяжелые "коронавирусные" времена мы часто слышим из новостей: то там, то здесь, в городах и областных центрах, аулах и поселках открывают все новые и новые статуи батырам, святым, ученым и т.д. Если взглянуть на них, то многие из них годятся разве что служить в качестве огородного пугала, или стращать этими "бабайками" непослушных маленьких детей.



В плане философии и методологии следует уяснить, во-первых, что в самой казахской культуре была минимизирована визуализация, и тем более не было у нас никакой традиции сооружения статуй героям. Исключением была древнетюркская иконография, генетически связанная с культурным влиянием Танского Китая, но после ислама эта традиция канула в лету. Причем никто с ними открыто не боролся, обычай по мере исламизации тюрков просто самоизжился. С тех пор, почти тысячу лет (!) на просторах Великой Степи, Жетысу, Туркестана никто никогда не ставил памятники усопшим и не делал антропоморфные изображения. Сооружали лишь прекрасные мавзолеи, мазары, и все знают шедевры мусульманского зодчества Казахстана.



Конечно, сейчас времена другие; в особенности Советская власть внушила нам нездоровую страсть к бронзовым истуканам. Но все же нужно учитывать фундаментальные принципы и взгляды самой казахской традиции (а время ее расцвета и канонизации - это XV-XVIII вв.). Значит, не стоит слишком увлекаться с изображениями человеческих фигур и монументальной скульптурой. Даже во многих немусульманских странах нет привычки злоупотребления памятниками героям. Там еще учитывается баланс и гармония между застройками, искусственными сооружениями, с одной стороны, и природным ландшафтом, с другой.



Да, в нашей культуре из-за мусульманского фактора не получили развитие живопись, скульптура и рисование портретов. Казахи в прошлом, говоря фигурально, боялись как огня человеческих изображений, это надо признать (хотя в исламе все таки разрешается искусство миниатюр, т.е. небольшие иллюстрации, в том числе фигурки людей, животных на страницах рукописных книг). Дело доходило до курьезов, когда первые поколения казахов-мусульман, столкнувшееся с русскими художниками, какими-то зарисовками или фотографиями людей панически убегали от них. Могу привести забавный пример из своей биографии: мои дедушка и бабушка по материнской линии (долгожители, родившиеся при российском самодержце Николае II и умершие в СССР при Л.И. Брежневе) как истинные носители старинной казахской традиции весьма сердились, если видели, что внучки играют с куклами-девочками ("куыршак"), и учили малышей, что лучше играть с живыми кошками, чем с такими антропоморфными объектами.



Какую же кардинальную ломку сознания, ментальную перекодировку надо было пережить за советский период, и шире - за столетие секуляризации и модернизации, чтобы народ, лишь недавно хладнокровно и даже нетерпимо относившийся к человеческим изображениям, "перековать" в его противоположность - сообщество, имеющее болезненную страсть к бронзовым бюстам и портретам (как будто мы - потомки римлян, китайцев или индусов).



В данном случае важно вот что: из-за отсутствия изобразительного искусства в казахской традиции мы не имеем сейчас исторически достоверных портретов, изображений наших героев, ханов, биев, поэтов, ученых. Лишь в редких случаях отдельные наши ханы, поэты или просветители, уже в XIX-XX вв., попали в поле зрения русско-европейских путешественников или властей, и благодаря этому сохранились редкие ценные зарисовки или фотографии. Встает вопрос: зачем создавать ложные портреты или скульптуры ханов и батыров, если неизвестно, как они на самом деле выглядели?! Конечно, можно пытаться восстановить облик, фигуру и одежду героя, используя народные воспоминания, описания очевидцев, если такие сведения имеются. И все же, это дело зыбкое, спорное, требующее очень тонкого подхода, высокого профессионализма и даже хорошей интуиции. А что у нас?



На деле происходит почти оскорбление памяти великих людей, когда их якобы "научно" визуализируют. Это относится и к попыткам восстановления портретов Аблай-хана или Абулхаир-хана по черепам. Само по себе вытаскивание из могил черепов мусульман и изучение их - это высшее святотатство в казахской традиции. Но главное то, что иссохшие кости и черепа никак не могут дать нам истинное представление о внешности и чертах лица наших ханов и батыров.



Дело в том, что неординарные люди, тем более наши ханы и батыры, - это всегда носители Духа, все их естество было пронизано светом аруахов, божественным сиянием веры и мудрости. Это никак не могут понять ученые-материалисты, полагающие, что безжизненные кости и черепа дадут им возможность восстановить настоящую внешность великого предка. Когда присутствует дух (нур), внешность может быть совершенно другой, чем это кажется по очертаниям и особенностям биологического скелета. А тем более нет на этих скелетах ни даже мышц, ни кожи, ни волос, прошло столько времени, столько веков… А еще перед смертью, безусловно, даже с великим человеком происходит известная печальная метаморфоза, т.е. болезнь, страдания, агония (есть мнение, что уже за год до смерти у человека черты лица искажаются, может сморщиться тело, уменьшиться рост). И по этой предсмертной маске нам хотят говорить о том, каким был этот человек в пик своего расцвета и славы! Смех, да и только!



И вот мы видим этот национальный позор во всей красе. Якобы как выглядел Аблай хан, великий Абулмансур: отвратительное лицо больного, немощного старика, от которого веет тоской и жалостью…И это "воплотившийся аруах"?! (как считали его в народе, это написал его правнук Чокан Валиханов). Или вот якобы "научно" воссозданный портрет Абулхаир хана в музее: вместо харизматичного героя джунгарской войны, выдающегося полководца и правителя, известного в масштабе Центральной Азии, нашей молодежи и детям, иностранцам демонстрируют какого-то неприятного, скуластого и узкоглазого типа (а глаза-то как раз никогда нельзя предугадать, т.к. это окна души и духа, через них идет свет-нур, и как можно верить, что по глазницам черепа можно узнать точные размеры и особенности глаз?).



Что это за чушь вообще, пытаться лезть в святая святых - тайну жизни и духа, сотворение человека, тонких аспектов взаимодействия Духа и тела, тем более когда речь идет о биографиях и внешнем облике великих личностей?! Вывод один: не надо распространять отсебятину, если отсутствуют достоверные описания и портреты, исторические фотографии великих личностей прошлого! А еще наверное нужно ввести хотя бы временный мораторий на сооружение памятников героям, особенно антропоморфным, т.к. в них нет ни подобающей эстетики, ни исторической правды. Пока эта проблема не будет как следует переосмыслена концептуально. Да и лишняя трата народных денег это. Лучше в честь героев казахской истории и конкретного края, для "сауаба" усопшим предкам на эти же деньги государства или спонсоров накормить нищих, помочь бедным, сиротам, заниматься озеленением территорий, уборкой мусора и т.д.



Автор: Назира Нуртазина Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636200000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Публичные должностные лица становятся субъектами финансового мониторинга

- Глава Правительства поручил обеспечить усиленный режим работы мониторинговых групп

- Правительство рассмотрело вопросы экологии и охраны окружающей среды

- Чинить нельзя построить. Часть вторая

- РК + ОАЭ = светлое будушее?

- Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан

- Казахстан – крупнейший торговый партнер в Центральной Азии для Великобритании

- 19 диссертационных советов вузов закрыты Министерством образования и науки РК из-за несоответствия новым требованиям

- Официальный комментарий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

