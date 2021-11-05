Суд решил оставить жителей Мирабадского района Ташкента без парка: интересы застройщика важнее, - О.Краснова

14:31 07.11.2021

В 2017 году судьи Узбекистана выступили с беспрецедентным коллективным обращением к народу страны, в котором фактически покаялись в содеянных преступлениях против правосудия, и поклялись не повторять " ошибки" прошлых лет, заверяя, что каждое их решение будет соответствовать Закону. Клялись превратить суд в настоящую обитель справедливости. Обещали честно и добросовестно исполнять возложенные на них обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть всегда верными клятве данной народу и президенту. Прошло более четырех лет , но " покаяние" судей оказалось лирикой и не более того.



1 ноября 2021 года состоялось повторное ( после отмены апелляционного решения кассационной инстанцией Верховного суда Республики Узбекистан ) заседание апелляционной инстанции административного суда города Ташкента под председательством судьи У.Алмамедова, судей Д.Тошева, С.Рахмутдинова по заявлению жителей махалли " Салар" о признании решения хокима (главы администрации ) Ташкента о выделения земли под жилой комплекс NRG Oybek НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.



Земельный участок, судьба которого оспаривается в судах, в 2016 году президентом Ш. Мирзиеевым был обещан жителям района под парк культуры и отдыха, затем внесен в Адресную программу, о чем имеется Протокол Кабинета Министров за подписью того же Мирзиеева!



Жителям махали нужен парк, нужно общественное пространство, где бы, дети и взрослые могли гулять , дышать свежим воздухом, заниматься спортом, укреплять здоровье, да и просто чувствовать , что они живут не в гетто.



Многие советовали заявить отвод судье У.Алмамедову, так как считают его, не объективным , но заявители решили обойтись без этого, что тогда говорить о других судьях, выбора нет.



Получилось так как и прогнозировали сведующие люди : суд отказал заявителем в удовлетворении ходатайств о проведении записи судебного процесса, об отводе прокурора ( в отсутствии прокурора) , об истребовании разрешения Специальной комиссии Кабинета Министров Республики Узбекистан на выделении земли под строительство жилых домов ( главное доказательство недействительности решения хокима), об опросе важного свидетеля - представителя ООО "Triumf Ula" и другое.



Несмотря на явные доказательства обоснованности и законности требований заявителей и неспособность ответчика, в лице юриста столичного хокимията Аскарова, доказать обратное, суд принял решение оставить решение суда первой инстанции в силе , апелляционную жалобу- без удовлетворения.



Заинтересованность судьи усматривалась во многом, начиная от того, как он вел судебный процесс, отклонил все ходатайства и заявления заявителей и заканчивая решением суда.



Представитель хокимията во время судебного разбирательства сказал фразу, что у них есть разрешение на строительство парка, зачем два решения на один участок. Разницы в том, что будет строительство парка или строительства коммерческое жилья он не видит.



Суд вынес также определение в адрес Хокимиата и прокуратуры. Это напоминает произведение "Безумный день" Бомарше - "Но если ничто не могло заставить вас прийти к единственно справедливому решению - жениться на мне, то, по крайней мере, помогите мне выйти за другого" . В нашем случае внутреннее убеждение и совесть судей не позволяет признать решение хокима не действительным, но позволило хоть что- нибудь направить в его адрес .



Судья Алмамедов пояснил, что данное решение принято на основанию статьи о защите доверия в отношении третьего лица, т.к. готовность объекта крайне высока. Суд нашел ловкий выход из трудного, щекотливого положения. При этом очень далеко вышел за рамки исковых требований, в заявлении жителей махали не было слов о защите прав дольщиков.



По сути, суд признал решение хокима незаконным, т.к. ответчик представил суду разрешение на строительства парка, а на строительства жилых такого разрешения представить не смог, но ввиду высоких накладных расходов третьей стороны, суд отказал заявителям в торжестве справедливости и законности.



Отдельно можно рассказать об молчаливом участнике процесса старшем помощнике прокурора И.Айдусове, который только поддерживал все отклонения ходатайств и заявлений заявителя, но это тема для другой статьи.



Суд - это место, где сталкиваются интересы спорящих сторон. Граждане приходят в суд не для того, чтобы им помогли принять Соломоново решение. Они приходят в суд, чтобы получить решение основанное на законе. Нельзя полагаться на субъективное понимание судей о справедливости, при вынесении решения суд должен руководствоваться только законодательством.



Решение суда неприемлемо, поскольку явно противоречит Закону, несмотря на то, что в ходе заседания третья сторона объявила о понесенных расходах на строительство порядка 350 миллиардов сумов. Как это можно совместить с исковыми требованиями о признании решения хокима не действительным? Как?



Суд пожалел третье лицо, а как быть нам жителям махали, которые благодаря вседозволенности хокима и его решениям остались без парка, без зеленой зоны, которую обещал президент? Суд дал понять, что интересы общественности, простого народа его не волнуют.



Коллегия судей под председательством судьи У.Алмамедова не смог обеспечить правосудие, а сыграл роль "профсоюза" защищающего интересы хокимията и дольщиков, власть имущих и богатых. Этим судебным актом судья У.Алмамедов дал карт- бланш, полную свободу действий хокимам для вынесения подобного рода решений.



Опасная практика, принятия подробных судебных актов приводит к полному недоверию народа к судебной системе и к власти как таковой.



Ольга Краснова