 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер от КОВИ экс-глава ЭнергоСовета СНГ спецпредставитель Путина по ТЭКу Сергей Шматко
10:38 08.11.2021

Сергей Иванович Шматко (род. 26 сентября 1966) - (умер 7 ноября 2021) российский государственный деятель, министр энергетики Российской Федерации (2008-2012).

Родился 26 сентября 1966 года в Ставрополе в семье военного летчика Ивана Дмитриевича Шматко и поэтессы Валентины Ивановны Слядневой. Учился в Уральском университете (Свердловск) на математико-механическом факультете с 1983 года, в период 1985-1988 служил в соединении атомных подводных лодок на Северном флоте. Вернувшись в вуз после демобилизации перешел на факультет политэкономии, с 1990 года продолжил учебу на факультете экономики университета Марбурга (ФРГ), который окончил в 1992 году.

В 1992-1994 годы - аудитор в BDO Binder (Франкфурт-на-Майне). В 1994-1995 годы - директор RFI GmbH - общества по консультированию по инвестициям в Россию, официального представителя РФФИ в Евросоюзе.

С июня 1995 года по декабрь 1997 года - научный сотрудник Института проблем инвестирования, руководитель управления внешних связей Всероссийского банка развития регионов. В 1997-1999 годы - руководитель аналитического центра экономической стратегии Росэнергоатома. С 1999 по 2001 год был советником гендиректора ВНИИАЭС по экономической стратегии.

В 2002 году назначен председателем Государственного фонда конверсии. В 2004 году окончил высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба по специальности "Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации". В феврале - июне 2005 года был советником председателя правления Газпромбанка, одновременно занимая пост вице-президента "Атомстройэкспорта"; в июне 2005 года избран президентом "Атомстройэкспорта".

12 мая 2008 года назначен министром энергетики России. Параллельно с министерским постом возглавлял Электроэнергетический совет СНГ, был председателем совета директоров "Транснефти" (2008-2011). Освобожден с должности министра 21 мая 2012 года, преемник - Александр Новак.

В период с 28 июня 2013 года по 6 июля 2015 года - председатель совета директоров "Россетей". 1 июня 2013 года назначен на должность специального представителя Президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Скончался 7 ноября 2021 года в 52-й московской больнице. Причиной смерти экс-министра стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Личная жизнь
Женат, двое детей. Сын Артем и дочь Полина.

Награды
Орден Дружбы (2008)

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636357080
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