 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правительство Талибана переименовало все корпуса старой АфганАрмии
14:50 08.11.2021

Как передают Афганские СМИ правительство Islamic Emirate of Afghanistan переименовало все восемь армейских корпусов бывшей Афганской национальной армии.

Согласно указу исполняющего обязанности министра обороны Якуба Муджахида, Корпус специальных операций в Кабуле отныне переименован в Центральный корпус, а 209-й корпус "Шахин" теперь будет называться "Аль-Фатх".

217-й Памирский корпус в Кундузе переименован в "корпус Омари", 205-й корпус в Кандагаре - в "Аль-Бадр", а 215-й "Майванд" в Гильменде - в "Азм".

201-й корпус "Сайлаб-Сокол" отныне носит имя "Халида Ибн Валида", 203-й корпус "Гром" в Пактии - "корпус Мансури", а 207-м корпус "Зафар" в Герате - "Аль-Фарука".

Источник - ЦентрАзия
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