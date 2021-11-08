Главный муфтий Казахстана - агент сопредельной страны? - А.Сабдалин

11:05 09.11.2021 Эта история о двух бывших гражданах Узбекистана, перебравшихся в Казахстан в начале 2000-х годов. Один из обладателей сомнительных официальных биографий – Наурызбай Таганович Утпинов, этнический казах, родившийся и выросший в Узбекистане, иммигрировал вместе с семьей в свете принятого Республикой Казахстан специального закона о репатриации зарубежных казахов на историческую родину. Возраст 44 года, дослужился до поста председателя и главного муфтия Духовного управления мусульман Казахстана. Второй – Тоирджон Ибрагимов, родился в 1970 году, по национальности таджик, бывший гражданин Узбекистана. По его утверждению, он бежал, спасаясь от режима Ислама Каримова. В течении пятнадцати лет обслуживает религиозно-духовные потребности некоторых высокопоставленных лиц казахстанской политической элиты. Тоирджон ака, также иногда именуемый "учителем Иброхимом", убедил многих лиц казахстанского истеблишмента читать намаз, научил совершать обряд хаджа, сопровождает в паломничестве в Мекку и Медину, а супруга Тоирджона преподает детям и женам элитных семей уроки ислама. Рядовые члены мусульманского джамаата называют Тоирджана "VIP-муллой".



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По имеющимся в СМИ данным, в 90-е годы Тоирджон Ибрагимов являлся учеником самого авторитетного в Центральной Азии узбекского имама Обидхона-кари Назарова. В 1998 году официальный Ташкент объявил Обидхана Назарова "духовным лидером радикальных ваххабитов", "идеологом исламского движения в Узбекистане". О. Назаров целый год скрывался в Ташкенте, опасаясь быть задержанным правоохранительными органами, и в конце концов не выдержав давления, был вынужден бежать в Казахстан. Однако он понимал, что не сможет долго скрываться в соседней стране – длинные руки СНБУ быстро доберутся до него – и вскоре покинул Казахстан, а при помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев достиг Европы. В 2006 году Швеция предоставила ему политическое убежище. О. Назаров был объявлен "врагом номер 1" первого президента Узбекистана Ислама Каримова.



После взрывов в Ташкенте начались гонения оставшихся в Узбекистане учеников Обидхона Назарова, и почти все они были приговорены к длительным тюремным срокам по обвинениям в экстремизме, терроризме, сепаратизме, организации государственного переворота. Узбекистан, используя дипломатические каналы и секретных агентов, оказывал сильное

давление на бежавших за рубеж обидхоновцев. В 2013 году секретный агент СНБУ открыл огонь по Обидхону Назарову прямо у его дома в Швеции и ранил последнего в голову. Назаров пять лет пролежал в коме, и несмотря на то, что сознание вернулось к нему, он так и не смог полностью оправиться.



Судьба Тоирджона Ибрагимова, "надежного ученика" Обидхана Назарова, сложилась иначе. В 1999 году он вместе с семьей "бежал" в село Манкент на юге Казахстана, в котором проживают этнические узбеки. По его словам, он подвергся сильному давлению по "делу Назарова" и был привлечен к следствию со стороны СНБУ. Однако беженец не стал просить политического убежища в Казахстане, не обратился и в ООН. Семья Ибрагимова с паспортами Узбекистана арендовала жилье в Манкенте и использовала дом в религиозных целях, свободно распространяя учение мадхалитского течения салафизма (умеренный салафизм, течение, с религиозной точки зрения поддерживающее политику военного сотрудничества, проводимую королем Саудовской Аравии).



Судя по тому, насколько комфортной стала дальнейшая жизнь Тоирджона Ибрагимова, он не был "надежным учеником" Обидхона Назарова, а скорее походит на тайного агента, отслеживавшего деятельность "врага номер 1 Каримова" через СНБУ. Если это так, тогда "агент под прикрытием" провалил операцию, не сумев стать преградой на пути О. Назарова, покинувшего страну. Вероятно, после этого ему дали новое задание.



Ташкент ни разу не обращался к Казахстану с официальным запросом

выдать беглого "учителя Иброхима", проживающего в Казахстане и

периодически рассказывающего легенду о пережитых гонениях за

религиозные взгляды. Обычно СНБУ по-другому решал такие вопросы. В начале 90-х сотрудники СНБУ посреди ночи похитили бежавших Казахстан и скрывавшихся в Алматы представителей узбекской оппозиции. Затем подобная участь постигла узбекского журналиста с оппозиционными взглядами, скрывавшегося в Сайраме. Только он был вывезен в Узбекистан после того, как его схватили средь бела дня на глазах у людей, надели на голову мешок и запихали в машину. СНБУ, не ограниченное в своих действиях в Казахстане, почему-то ни разу не организовало никаких операций по поимке Тоирджана Ибрагимова, укрывшегося в Казахстане "будучи не в силах выносить давление режима Каримова". Тоирджон Ибрагимов хороший оратор, умеет произносить проникновенные речи, очень харизматичен и сразу располагает к себе.



Называют две причины, по которым ему удалось очаровать представителей казахской политической элиты: во-первых, он неустанно проповедует основанный на мадхалитских взглядах салафизма принцип "каким бы ни был правитель, следует подчиняться ему", во-вторых, "учитель Иброхим" проповедует на русском языке. Среди казахских мулл очень мало тех, кто хорошо владеет русским языком. К тому же, дети представителей политической элиты и крупных чинов полностью русскоязычны. Так молодые отпрыски чиновников в поисках духовной пищи в этом материальном мире стали стекаться в Манкент к "учителю Иброхиму". Среди них были сыновья бывших руководителей администрации президента, экс-председателей Верховного суда и других высокопоставленных чиновников. Вскоре Тоирджон Ибрагимов покинул Манкент и вместе с семьей оказался в столице Казахстана, где приобрел жилье. Не являясь казахом по национальности, в 2005 году получил гражданство Казахстана. Стал главным имамом мечети "Шубар", расположенной в коттеджном городке на окраине Астаны, население которого сплошь состоит из высокопоставленных чинов. Получение гражданства Казахстана, должности имама мечети в системе ДУМК открыло для Тоирджона Ибрагимова новые возможности. Он стал проповедовать таким перспективным политическим чиновникам как А.Исекешев, К. Келимбетов, учить их тонкостям исламских установлений, сопровождал в паломничестве хадж. А жена Тоирджона давала детям элитных семей уроки арабского и исламских традиций.



Семья Утпиновых в конце 90-х переехала из Узбекистана в Тюлькубасский район Южно-Казахстанской области. Наурызбай Таганович Утпинов, получивший религиозное образование в Узбекистане, служил имамом в небольших мечетях отдаленных регионов Казахстана. Его повышение по религиозной карьерной лестнице совпадает с пришествием Тоирджона Ибрагимова на пост имама мечети "Шубар" и периодом, когда тот начал оказывать влияние на некоторых высокопоставленных чинов казахстанского политического истеблишмента.



Здесь следует отметить один момент. Когда "учитель Иброхим",

будучи главным имамом мечети "Шубар", организовал хадж для VIP-персон, обнаружилась его связь с Саидом Бурятским. Фото, на котором эти двое запечатлены за беседой в Саудовской Аравии, стало причиной разборок в администрации президента РК. В результате политического решения он ушел с поста главного имама мечети "Шубар" при ДУМК. Однако ушедший в подполье "учитель Иброхим" сохранил влияние на казахский истеблишмент.



В 2006 году в возрасте 29 лет Наурызбай Утпинов был назначен главным имамом Карагандинской области. Далее он совмещал должность заместителя председателя ДУМК (наиб муфтия) и представителя духовного управления по городу Астане с должностью главного имама мечети "Нур Астана". В 2018 году вырос до первого заместителя председателя ДУМК, а также стал представителем и главным имамом по Туркестанской области. И здесь есть очень любопытный момент. Раньше представитель ДУМК по городу Астане (Нур-Султану) служил главным имамом в мечети "Нур Астана". Что касается Наурызбая Утпинова, то он, сохранив пост первого заместителя председателя ДУМК и сменив должность на представителя по городу Нур-Султану, переместил локацию на мечеть "Хазрет Султан". После этого прецедента появилась "традиция", по которой главный имам города Нур-Султана заседает в "Хазрет Султане".



На съезде, состоявшемся в начале 2020 года, Наурызбай Утпинов стал председателем ДУМК и Главным муфтием. Его предшественник, экс-главный муфтий Серикбай Ораз "по собственному желанию" отказался избираться на следующий срок, поэтому при полном отсутствии конкуренции была утверждена кандидатура Н. Утпинова.

В своей автобиографии Наурызбай Утпинов пишет, что в 1993-1997

годах окончил исламский институт имени имама аль-Бухари в Ташкенте. Это учебное заведение считается основным исламскии институтом на постсоветском пространстве. Здесь учились экс-президент Чечни Ахмад Кадыров и другие известные в СНГ имамы. На стенде с фотографиями выпускников института имеются портреты прежнего муфтия Казахстана и других казахских имамов, а вот о Наурызбае Утпинове никаких сведений не имеется. Остается загадкой, действительно ли он учился в институте имама аль-Бухари – журналистское расследование ни к чему не привело. Также существует много сомнений относительно того, что нынешний главный муфтий окончил магистратуру и докторантуру в казахстанских вузах.



Они подтверждаются казахской прессой. Кроме того, обнаружилось, что Наурызбай Утпинов не владеет арабским языком на должном уровне, что противоречит требованиям устава ДУМК: в ходе интервью в Египте для арабоязычных журналистов публика была шокирована его ломаным арабским, из ответов муфтия никто ничего не понял. Также есть видеофакты, доказывающие, что он неправильно читает коран.

Наурызбай Утпинов скрывает, что является оралманом-репатриантом,

бывшим гражданином Узбекистана и в своей биографии представляет себя уроженцем Южно-Казахстанской области. В копии удостоверения личности, предоставленной в отдел кадров ДУМК, графа "место рождения" скрыта посторонним предметом. Транслитерируя казахскую фамилию на русский язык, главный муфтий пишет "Отпенов", а иногда "Утпинов". Однако в базе министерства внутренних дел Узбекистана никаких данных по указанным двум фамилиям не обнаружено. По некоторым сведениям, семья Утпиновых проживала в Кяттакурганском районе Самаркандской области, отец Наурызбая Таган при Советском Союзе был военнослужащим. Но данных о том, в какой воинской части в Узбекистане служил Таган Утпинов (Отпенов), нет, более того, нам не удалось обнаружить в базе данных Узбекистана сведений о существовании человека с таким именем. Вероятно, он являлся офицером внешней разведки.



Семья Утпиновых – мастера конспирации. Семидесятилетний Таган иногда представляется "Ниязом". Его младший сын по имени Мэлс,

служащий наиб-имамом в оной из алматинских мечетей, называет себя

"Мусабеком". Во внутренних документах ДУМКа он известен по имени Мэлс Таган, а какое духовное учебное заведение окончил – неизвестно. О том, что председатель ДУМК, главный муфтий Наурызбай Утпинов плохо говорит по-арабски и осрамился на весь мусульманский во время интервью недоумевающим иностранным журналистам казахскоязычные средства массовой информации посвятили отдельную статью. Спустя один день два узбекиских сайта опубликовали в переводе статью "Главный муфтий Казахстана стал предметом насмешек". Материал о некомпетентности Наурызбая Утпенова, занимающего самый высокий религиозный пост в Казахстане, продержался на узбекских сайтах всего один день. Администраторы обоих интернет-изданий, разместивших и вскоре удаливших статью, категорически отказались комментировать ситуацию.



Потом они и вовсе перестали отвечать на звонки. Это наводит на мысль, что спецслужбы Узбекистана, действующие в одних интересах с главным муфтием Казахстана, сильное надавили на журналистов сайтов. Говоря о тайных контактах упомянутых экс-граждан Узбекистана в Казахстане, следует отметить один немаловажный момент. Хотя Тоиржон Ибрагимов и распространяет учение мадхалитского ответвления салафизма ("чистого ислама"), его идеологическая тактика близка к деятельности "братьев-мусульман" ("аль-Ихван аль-Муслимун"). Это религиозно-политическое течение, которое впервые объединило салафитов и суфистов Ближнего Востока в борьбе с сионистами. Также во время первой чеченской войны идеология "братьев-мусульман" объединила ваххабитов и суфистов-

кадария и повела сепаратистов против армии российского правительства. Знаменитый Саид Бурятский тоже называл себя мадхалитом, но призывал приверженцев "чистого ислама" и суфистов объединиться под общим флагом и выйти на борьбу за создание на Кавказе теократического государства. Наурызбай Утпинов, который при поддержке казахстанских салафитов поднялся до уровня главного муфтия, в целях продвижения идей традиционного центральноазиатского накшбандийского суфийского тариката, выпустил книгу "Ихсан". Это распространяется и на его кадровую политику, где он также отдает преимущество имамам, предпочитающим суфийское учение накшбандийского тариката.



Накшбандийский тарикат являлся основной религиозной идеологией таких государств, как Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства, существовавших на территории Узбекистана со времен правления Тимура амира (Тамерлана), и с его помощью осуществлялась идеологическая экспансия казахских степей. Руководители антисоветского басмаческого движения также являлись лидерами накшбандийского тариката. В советское время главный офис казахских мусульман руководствовался фетвами Духовного управления мусульман среднеазиатских республик, штаб-квартира которого находилась в Ташкенте. С развалом Союза и обретением независимости центральноазиатскими республиками каждое государство создало свое духовное управление и стало проводить собственную политику в религиозной сфере в соответствии с государственными интересами. Казахстан отдал приоритет условиям Ханафитского мазхаба. А в Узбекистане неофициальной религией государства считается накшбандийский тарикат. В Казахстане ни один из главных муфтиев-предшественников Наурызбая Утпинова не пропагандировали накшбандийкое учение.



Тезис "Религиия отделена от государства" в корне неверен. В

современный период, когда существует реальная угроза экстремизма и террроризма, игнорирование государством религиозной области, которой присуще преобладание политической идеологии, будет непростительной ошибкой. Поэтому правительство Казахстана оказывает влияние на процесс избрания председателя ДУМК, и выдвинутая на выборы кандидатура главного муфтия зависит от политического решения, которое принимается в высоких кабинетах. Наурызбай Утпинов, которого казахские журналисты и религиоведы в течение года подвергали сильной критике, не имеет ни малейшего авторитета среди мулл, также его действия вызывают сильные сомнения в среде верующих мусульман. Сильно упавший в глазах общества и сидящий в расшатанном кресле главный муфтий все еще сохраняет свою должность благодаря паре лиц во властной элите, находящихся под влиянием "учителя Иброхима", которая не решается принять политическое решение. В свою очередь, это создает впечатление, что Узбекистан полностью контролирует духовную сферу в Казахстане.



Аскер Сабдалин Источник - ЦентрАзия

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