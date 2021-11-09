Чем отличается положение Казахстана перед Голодомором 30-х годов от нынешнего положения Афганистана? - Н.Нуртазина

13:05 10.11.2021

Чем отличается положение Казахстана перед Голодомором 30-х годов от нынешнего положения Афганистана?



Сегодня, когда согласно заявлениям международных организаций Афганистан вступил в тяжелейшую полосу своей истории, оказавшись перед вызовом Голодомора, мы невольно вспоминаем судьбу наших несчастных предков, погибших от "Ашаршылык" 20-30е гг. ХХ в. (пик которого пришелся на 1931-1933 гг.). В результате искусственно созданного коммунистическим режимом в СССР Голодомора казахам - некогда многочисленному, многообещающему крупному тюркоязычному этносу Евразии - был нанесен колоссальный демографический ущерб, от которого мы до сих пор не можем оправиться.



Мы потеряли почти 3 миллиона наших кровных братьев (!), т.е. половину численности народа, не говоря о полной деморализации и тянущихся именно с тех времен физических и психических болезней этноса. Новейшая история человечества не знает столь жестокого и массового геноцида, как казахский Голодомор, с которым сопоставим разве что геноцид в Камбодже, осуществленный красными кхмерами в 70-е гг. ХХ в. Что касается украинского Голодомора, то он уступает казахскому Ашаршылык в плане удельного веса жертв в отношении к общей численности, т.к. умер каждый четвертый украинец, тогда как в Казахстане умер каждый второй казах (кстати, другие этносы, жители оседлых селений и тем более городов Казахстана особо не пострадали).



Мы никому не желаем пережить такую страшную трагедию, которую пережил казахский народ. И не нужны нам никакие суды и компенсации ни от кого, и даже международного признания/непризнания. Мы знаем, что Аллах Всевышний знает и признал это, и этого достаточно. "Оставьте место Гневу Божьему", сказано в Евангелии. Но память и уроки истории - это другое.



Всегда легко говорить…Наши мудрые предки считали, что слова "бессовестные" ("арсыз"), имея в виду, что даже самые точные, красочные и трогательные слова и речи не могут передать живую реальную боль, горе и отчаяние, либо другие настоящие, глубокие отрицательные или положительные чувства. Действительно, цифры о жертвах Голодомора и Репрессий сталинской эпохи как бы поблекли, уже становятся, можно сказать, привычными, дежурными в устах наших современников; они, что самое страшное, уже не режут слух молодого поколения, их легко произносят, отвечая на уроках истории, наши школьники и студенты… И это цинично и ужасно.



А ведь за каждой из миллионов оборвавшихся жизней наших соотечественников 20-30- хх годов ХХ в. стоит целый мир индивидуальной человеческой души, не говоря о том, что каждый из них был когда-то живой плотью, состоящий из костей и крови, был для чего-то зачат и рос в утробе матери…И были они рождены матерями с надеждой на их счастье и долгую жизнь; юнцами они влюблялись, радовались, хотели жить, любить, учиться, трудиться, совсем не ведая, какой страшный конец приготовила им судьба. Кто мог знать, что эти люди, быть может взрослыми, а может детьми или стариками будут вскоре корчиться от голода, валяясь грязными и вшивыми на степных дорогах и подступах к надменным, светящимся "неказахским светом" тогдашним городам Казахстана (вроде Акмолинска, ныне Нур-Султана) или дьявольским погранзаставам СССР, где их "свои" встречали пулеметным огнем…



Мы не знаем, как выглядели и вели себя эти люди, миллионы наших черноглазых и круглолицых наших, родных до боли казахов, когда им пришлось встретить эту ужасную смерть. Но народная молва немного приоткрывает завесу тайны. Хотя даже по архивным документам и достоверным сведениям современников (таких, как писатель-классик Габит Мусрепов) известно, что был массовый каннибализм, фактически большая часть спасшихся казахов в 30-е гг., особенно в степных областях, это были люди, которые прибегли к людоедству, поеданию трупов своих же родичей, детей, незнакомых. Люди сходили с ума, происходило помутнение разума, были случаи нападения на себе подобных; детоубийств с целью биологического выживания, зафиксированы факты сыроедения мяса (н-р, обрадовавшись находке люди с помутившимся рассудком тут же начали поглощать куски сырого окровавленного мяса).



Не говоря о массовой продаже детей в рабство, особенно на границах с Китаем, Афганистаном, Россией. Не осталось ни одной живой собаки и кошки в местах компактного расселения казахов, т.к. все это было съедено людьми; много случаев спасения групп кочевников за счет поедания полевых мышей, различных грызунов, сусликов, жуков и т.д. Почему мы это должны забывать и привыкать?!!! А еще - быть равнодушными к чужой боли и аналогичному горю людей и целых сообществ сегодня?!



И вот, Афганистан. Уже слышно о фактах продажи в рабство девочек в многодетных беднейших семьях… Люди в лучшем случае едят лепешки с луком…Длинные очереди за мукой. Мясо, молоко, фрукты, сладости им только снятся.. И это XXI век. Главное отличие нынешнего положения Афганистана от Казахстана 30-х гг. в том, что в государстве талибов никто не заинтересован в море собственного народа, и границы открыты для гуманитарной помощи со всего мира. Это все таки другая реальность, спасибо западной демократии, международным организациям, ООН, журналистам. Если бы эти каналы и механизмы существовали и действовали в отношении Советского Казахстана в 30-е гг.! Несомненно, можно было бы предотвратить нашу национальную трагедию.



На горьких уроках прошлого необходимо учиться всему человечеству. Казахам как никому должна быть близка боль и крик души современного народа Афганистана. Все в этом мире бренно и тленно. Наши предки даже говорили "Дүние - боқ" ("Мир - дерьмо"). Аруахи (духи предков), жертвы Ашаршылык не простят нас, если мы в мирное время, в эпоху материального и продуктового изобилия допустим Голодомор в соседней мусульманской стране. И здесь не имеет никакого значения, кто там находится у власти или кто виноват в возникшем хаосе. Ведь Талибан все же, наверное, лучше Йосифа Сталина и его хунты? И казахи, да и все народы СССР, в том числе русские тоже не были виноваты в том, что по сложным зигзагам судьбы они оказались в итоге в государственном плену у советских "террористов".



Автор: Назира Нуртазина

(Казахстан)