В Узбекистане новый министр здравоохранения - пониженный из вице-премьеров налоговик Бехзод Мусаев

10:54 11.11.2021

Парламент Узбекистана одобрил кандидатуру нового главы Минздрава страны. Им стал - Б.Мусаев



Бехзод Мусаев родился в 1973 году в городе Ташкенте. Он имеет высшее образование. В 1995-м окончил Ташкентский государственный экономический университет, а в 2004 году - "Высшую школу бизнеса" Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.



С 2010 по 2011 годы Мусаев занимал должность первого заместителя председателя налогового комитета. В марте 2018-го был назначен первым зампредседателя Государственного налогового комитета, а в декабре того же года стал председателем данного ведомства.

В мае 2020-го Бехзод Мусаев утвержден на пост заместителя премьер-министра по вопросам социального развития.

С 3 ноября 2020 года пост министра здравоохранения Узбекистана занимает Абдухаким Хаджибаев.