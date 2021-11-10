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|Генеральная прокуратура России подала иск о ликвидации "Международного Мемориала"
22:39 11.11.2021
Заявление Правления Международного Мемориала
Сегодня около 16:30 мы получили от Верховного суда уведомление, что Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации Международного Мемориала за систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах" (речь идет о немаркировке материалов организации). Судебное заседание состоится 25 ноября в 11:00.
Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования.
Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации Международного Мемориала нет.
Это политическое решение об уничтожении общества Мемориал – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека.
передал
Виталий Пономарев