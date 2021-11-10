 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.11.2021
13:09  Не протянув и полгода разогнано руководство СоцФонда Кыргызстана
13:01  Власти Душанбе решили снести дом-музей Садриддина Айни. Упыри
10:27  Ахметов vs Зеленский. Развитие событий и возможные последствия для Украины и Донбасса, - С.Миркин
09:57  Россия остается главным рынком труда для мигрантов из Узбекистана
09:12  Германия построит в Узбекистане склад ядовитых хим-реактивов
08:42  Ввоз мяса в Узбекистан вырос почти на 30%
08:35  Отсидев 1 год из 12-ти вышел на свободу лидер самой крупной КазОПГ "Четыре брата". Исправился?

08:03  "Линейное время" и глобальная антисистема, - А.Елисеев
08:00  В коробочку! Туркмения собрала плановые 1200 тыс тонн хлопка
07:57  При раскопках древне-туркменской крепости Абиверда обнаружена уникальная ртутная фабрика
07:52  Глазго: компрадоры в сеансе "зеленой" клоунады, - В.Павленко
07:47  Новый имперский проект для России, - В.Коровин
07:42  Украинский флот идет на прорыв в Азовское море, - "НГ"
07:29  Восстания машин пока не предвидится. Искусственный интеллект обещают держать в рамках, - "Къ"
00:51  КНР перешла к действиям в преодолении раскола между островом и материком, - В.Пироженко
00:34  Казахстанские эксперты и реакция на статью С. Лаврова – умеренная, узкоглазая, узколобая, - А.Уваров
Четверг, 11.11.2021
22:55  Умер Фред де Клерк - президент ЮАР, убивший апартеид и подаривший неграм свободу
22:39  Генеральная прокуратура России подала иск о ликвидации "Международного Мемориала"
22:34  Доктрина "Решительная сила": новая реальность мирового противоборства, - В.Винокуров
22:09  Талибы закрыли кинотеатры в Кабуле
20:04  Китай перекроил повестку саммита АТЭС, - В.Скосырев
19:50  Совет улемов Индонезии объявил криптовалюты харамом
19:16  Выборы в КырПарламент. Дебаты лидеров партий пройдут 22-26 ноября (расписание)
18:44  УзбМинэнерго скулит: Зима есть, света и тепла - почти нет...
18:34  Как Елбасы героически сдал Китаю казахстанские земли
18:32  Мировая киберустойчивость: прогнозы и действия, - В.Овчинский, Ю.Жданов
18:27  Взорвать, к херам! Лукашенко грозит перекрыть газопровод "Ямал - Европа"
18:06  Турецкие ударные БЛА для Украины - реальна ли угроза? - А.Фролов
18:03  Чем закончится бег Грузии по замкнутому меловому кругу, - С.Тарасов
16:14  Из-за американо-китайской борьбы за доминирование миру грозит дефицит продовольствия и голод, - Зоран Метер
14:30  От тюрьмы и от сумы.... Умерла самая трагическая советская киноактриса Валентина Малявина
14:28  Укол за секс. В Вене открыли анти-ковидный бордель
14:11  В КырКабмине опять радикальные реформы - министерства разукрупняют и переименовывают
14:01  Людоедская логика. Золотой миллиард и электронный концлагерь, - В.Михеев
11:33  "Тюркский совет" реорганизуется в "Организацию тюркских государств". Открывается саммит в Стамбуле
11:22  "Казатомпром" запустил в Ульбе новый завод по выпуску урановых "таблеток"-ТВС для китайских АЭС
11:10  Зыбучий кластер. Российская "Зарубежнефть" хочет закопаться в пески узбекского Джизака
10:54  В Узбекистане новый министр здравоохранения - пониженный из вице-премьеров налоговик Бехзод Мусаев
10:46  У нас дефицит электроэнергии 3 млрд киловатт..., - кырпремьер Жапар-бек (не путать с Жапар-ханом)
09:53  ЦентрАзия опять поворачивается к России. Ч. 2, - Л.Кеннеди, Н.Саузерн
09:32  Газета "Точикистон": где установить первый памятник Рахмону?
09:25  В Бишкеке и Чу-области вскрыта очередная ячейки "хизбутов" - вербовали детей
09:17  Ментальные вирусы убивают физически, - Сергей Худиев
09:14  Игра в наперстки. КазВласти опять перераспределяют полномочия внутри себя
08:42  Построение целого мира в отдельно взятой стране. Китай меняет стратегию развития, - С.Строкань
00:25  О Китае и ракетах, - Дм. Стефанович
00:24  Турция меняет российский газ на атом
00:22  "Пообещали и разошлись": сможет ли Азия отказаться от "грязного" топлива
00:18  Антропологи восстановили облик предка казахов - арийца из Кумсая
00:13  Как Вашингтон потерял постсоветский мир, - М.Саротт
Среда, 10.11.2021
22:49  Грузите апельсины бочками... В Кыргызстан прибыла "крупнейшая деловая миссия из России", - "ВБ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Не протянув и полгода разогнано руководство СоцФонда Кыргызстана
13:09 12.11.2021

Руслан Акымбаев и Арстанбек Абдуллаев отстранены от должности заместителей председателя Социального фонда.
Распоряжение подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Р.Акымбаев и А.Абдуллаев были назначены заместителями главы Соцфонда 17 мая 2021 года, распоряжением прежнего главы кабмина Улукбека Марипова. Абдуллаев с 11 октября исполнял обязанности главы Фонда.

Логику кадровых перемещений в Кыргызстане понять трудно, новым зампредом Фонда с сего дня назначена
ДЖУМАТАЕВА Гульнура Муратовна, не далее как месяц назад уволенная с позиции 1-го зампреда... Фонда
--------------------

АБДУЛЛАЕВ Арстанбек Ураимович
/ /
[22.08.1971 - ..]
Род. в с. Кароол, Узгенский район, Ошская обл. Кыргыз

окончил Ошский технологичесий университет, Специальность – Финансы и кредит (1995-2001).

1992-1996 – Узгенское районное отделение Социального обеспечения, инспектор.
1996-2001 - Узгенское районное отделение Социального фонда, отдел назначения пенсии, главный специалист.
2001-2003 - Узгенское районное отделение Социального фонда, заместитель начальника.
2003-2004 – Джалал-Абадское городское отделение Социального фонда, заместитель начальника.
2004-2005- Базар- Коргонское районное отделение Социального фонда, начальник.
2005-2007- Джалал-Абадское областное управление Социального фонда, начальник.
2007-2009- Московское районное управление Социального фонда, начальник.
2009-2012- Ноокенское районное управление Социального фонда, начальник.
2012-2020- Ошское городское управление Социального фонда, координатор по ошской области, начальник.
2020-2021- Ленинское районное управление Социального фонда, Координатор по г. Бишкек, начальник.

с 17 мая 2021 - 12 нояб. 2021 - заместитель председателя Социального фонда
КР

с 11 окт. 2021 - 2021 - врио председателя Социального фонда
КР

награды:
2004 Почетная грамота Социального фонда Кыргызской Республики.
2006 Нагрудной знак "Отличник Социального фонда Кыргызской Республики".
2010 Почетная грамота Президента Кыргызской Республики.

Женат, отец четверых детей

----------------------------
АКЫМБАЕВ Руслан Асанбаевич
/ /
[11.12.1973 - ..]
Род. в г. Нарын, Нарынская обл. Кыргыз

Окончил:
1991-1996 - КТУ им. И.Разакова, Специальность – инженер механик.
1995-1999 – Балыкчинский инстутут менеджмента и права, Специальность -Юриспруденция.
2006-2009- Иссык-Кульский институт кооперации им. Академика Ж.Алышбаева, Специальность -Финансы и кредит.
2010-2012 – Академия управления при Президенте Кыргызской Республики, специальность- Менеджмент

2000-2001- ОсОО "Адилет Дан Азык", заместитель директора.
2001-2002- Государственное агенство по государственным закупкам и материальным резервам при Правительстве Кыргызской Республики, главный специалист.
2002-2002- ОсОО "Адилет Дан Азык", юрист.
2002-2004- Нарынское районное отделение Социального фонда, главный специалист-юрист.
2004-2007- Ак-Сууйское районное отделение Социального фонда, начальник.
2007-2008- Ак-Сууйско-Каракольское городское отделение Социального фонда, начальник отдела доходов.
2008-2012- Каракольское городское управление Социального фонда, заместитель начальника.
2012-2012- Тюпское районное управление Социального фонда, начальник.
2012-2016- Иссык-Кульское районное управление Социального фонда, начальник.
2016-2021- Караколькое городское управление Социального фонда, начальник.

с 17 мая 2021 - 12 нояб. 2021 - заместитель председателя Социального фонда при Министерстве здравоохранения и социального развития КР

награды:
200 Почетная грамота Социального фонда Кыргызской Республики.
2006 Нагрудной знак "Отличник Социального фонда Кыргызской Республики".
2012 Почетная грамота Правительства Кыргызской Республики.
2019 Почетная грамота Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Женат, отец пятерых детей

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636711740
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  