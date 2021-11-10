Не протянув и полгода разогнано руководство СоцФонда Кыргызстана

13:09 12.11.2021

Руслан Акымбаев и Арстанбек Абдуллаев отстранены от должности заместителей председателя Социального фонда.

Распоряжение подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.



Р.Акымбаев и А.Абдуллаев были назначены заместителями главы Соцфонда 17 мая 2021 года, распоряжением прежнего главы кабмина Улукбека Марипова. Абдуллаев с 11 октября исполнял обязанности главы Фонда.



Логику кадровых перемещений в Кыргызстане понять трудно, новым зампредом Фонда с сего дня назначена

ДЖУМАТАЕВА Гульнура Муратовна, не далее как месяц назад уволенная с позиции 1-го зампреда... Фонда

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АБДУЛЛАЕВ Арстанбек Ураимович

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[22.08.1971 - ..]

Род. в с. Кароол, Узгенский район, Ошская обл. Кыргыз



окончил Ошский технологичесий университет, Специальность – Финансы и кредит (1995-2001).



1992-1996 – Узгенское районное отделение Социального обеспечения, инспектор.

1996-2001 - Узгенское районное отделение Социального фонда, отдел назначения пенсии, главный специалист.

2001-2003 - Узгенское районное отделение Социального фонда, заместитель начальника.

2003-2004 – Джалал-Абадское городское отделение Социального фонда, заместитель начальника.

2004-2005- Базар- Коргонское районное отделение Социального фонда, начальник.

2005-2007- Джалал-Абадское областное управление Социального фонда, начальник.

2007-2009- Московское районное управление Социального фонда, начальник.

2009-2012- Ноокенское районное управление Социального фонда, начальник.

2012-2020- Ошское городское управление Социального фонда, координатор по ошской области, начальник.

2020-2021- Ленинское районное управление Социального фонда, Координатор по г. Бишкек, начальник.



с 17 мая 2021 - 12 нояб. 2021 - заместитель председателя Социального фонда

КР



с 11 окт. 2021 - 2021 - врио председателя Социального фонда

КР



награды:

2004 Почетная грамота Социального фонда Кыргызской Республики.

2006 Нагрудной знак "Отличник Социального фонда Кыргызской Республики".

2010 Почетная грамота Президента Кыргызской Республики.



Женат, отец четверых детей



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АКЫМБАЕВ Руслан Асанбаевич

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[11.12.1973 - ..]

Род. в г. Нарын, Нарынская обл. Кыргыз



Окончил:

1991-1996 - КТУ им. И.Разакова, Специальность – инженер механик.

1995-1999 – Балыкчинский инстутут менеджмента и права, Специальность -Юриспруденция.

2006-2009- Иссык-Кульский институт кооперации им. Академика Ж.Алышбаева, Специальность -Финансы и кредит.

2010-2012 – Академия управления при Президенте Кыргызской Республики, специальность- Менеджмент



2000-2001- ОсОО "Адилет Дан Азык", заместитель директора.

2001-2002- Государственное агенство по государственным закупкам и материальным резервам при Правительстве Кыргызской Республики, главный специалист.

2002-2002- ОсОО "Адилет Дан Азык", юрист.

2002-2004- Нарынское районное отделение Социального фонда, главный специалист-юрист.

2004-2007- Ак-Сууйское районное отделение Социального фонда, начальник.

2007-2008- Ак-Сууйско-Каракольское городское отделение Социального фонда, начальник отдела доходов.

2008-2012- Каракольское городское управление Социального фонда, заместитель начальника.

2012-2012- Тюпское районное управление Социального фонда, начальник.

2012-2016- Иссык-Кульское районное управление Социального фонда, начальник.

2016-2021- Караколькое городское управление Социального фонда, начальник.



с 17 мая 2021 - 12 нояб. 2021 - заместитель председателя Социального фонда при Министерстве здравоохранения и социального развития КР



награды:

200 Почетная грамота Социального фонда Кыргызской Республики.

2006 Нагрудной знак "Отличник Социального фонда Кыргызской Республики".

2012 Почетная грамота Правительства Кыргызской Республики.

2019 Почетная грамота Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.



Женат, отец пятерых детей