 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался рус-советский сатирик Коклюшкин
17:50 12.11.2021

Было время - на броне боевых машин писали: "На Берлин!" Сейчас на иных чиновничьих авто впору писАть: "На хрен!" И зорко следить, чтобы те не сбились с курса!

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Виктор Михайлович Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Окончил Московский издательско-полиграфический техникум.

Сменил много профессий. Несколько лет работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.

Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев" "Литературной газеты" и во многих газетах и журналах.

В 1972 году конферансье Москонцерта Евгений Кравинский с разрешения автора стал исполнять рассказы "Была весна" и "По диким степям". С 1980 года Коклюшкин стал писать для эстрады.

В 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа.

Сам читал свои монологи, выступая как автор-исполнитель, также его монологи и рассказы исполняют многие артисты: Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и другие.

Рассказы Виктора Коклюшкина при советской власти переводились и печатались с 1972 года в Польше, Венгрии, Чехословакии, Германии, Болгарии, а также переводились на многие языки народов СССР. Он автор 13 книг рассказов, повестей и романов.

С 2012 по 2016 год являлся колумнистом газеты "Аргументы и факты" (рубрика "Диагноз Коклюшкина").

Автор: 1988 - "Хорошо, когда светит солнце" (М.: Искусство. - 50 тыс. экз.)
1993 - "Юморист" (М.: Детская книга. - 100 тыс. экз.)
1999 - "208 избранных страниц" (М.: Вагриус, тираж 30 000 экз. - (Золотая серия юмора))
1999 - "Блеск" (М.: Аграф)
2002 - "Смешная жизнь" (М.: Вече)
2004 - "Бывали дни веселые!" (М.: Империум пресс)
2007 - "Мое пальто" (М.: Зебра-Е, АСТ)
2007 - "Антология сатиры и юмора России XX века". Т. 52 (М.: Эксмо)
2008 - "Слезы птеродактиля" (М.: Зебра-Е, АСТ)
2009 - "Алло, Люся, это я!" (М.: АСТ)
2010 - "Убойная реприза" (М.: АСТ)
2010 - "Стой, кто идет?!" (М.: Эксмо)
2014 - "Приехали!" (М.: Алгоритм)
Сценарист
1976 - Последний фокус (киножурнал "Фитиль" № 170) (мультфильм).
1983 - Великолепный Гоша. История восьмая (мультфильм).
1984 - Великолепный Гоша. История девятая (мультфильм).
1986 - Фокусник (мультфильм).
1987 - Портрет (мультфильм).
"Дядя Ваня и другие" (телевизионный фильм).
Премии
1972 - первая премия на Всесоюзном конкурсе юмористов
1976, 1982 - Лауреат "Московского комсомольца"
1985, 1989 - премия Всесоюзного конкурса по разговорным жанрам
1987 - литературная премия журнала "Юность"
1999 - премия "Золотой теленок" "Литературной газеты" ("Клуба 12 стульев")

Женат. Дочь от первого брака замужем за известным рос-журналистом Владимиром Соловьевым. Сын от второго - художник.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636728600
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