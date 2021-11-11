 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганистан. Стратегические победы и поражения, - Абдунаби Сатторзода
10:53 13.11.2021

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

Страны, которые содействовали поражению Соединенных Штатов Америки в Афганистане и устранению их из сферы геополитического влияния в Центральной Азии, сегодня тесно сотрудничают с "Талибан", способствуя их популяризации. Только спешно покинув Афганистан, США осознали, что их конфронтация с талибами была явной ошибкой. Президент Российской Федерации Владимир Путин после прихода талибов к власти, которые проигнорировали предложение о формировании инклюзивного правительства, на пресс-конференции с сарказмом отметил: "Талибан" посчитал наш совет анекдотом" (26 августа 2021 г.). Из заявления некоторых российских официальных лиц также явствует, что прежний оптимизм в отношении талибов резко остывает.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана (17 сентября с.г.) выразил озабоченность нападением талибов на Панджшер и территории, где преимущественно проживают хазарейцы. Кроме того, он предъявил претензии относительно вмешательства Пакистана во внутренние дела Афганистана. 18 сентября иранский президент И.Раиси предупредил, что "правительство, фактически состоящее из членов "Талибана" и пуштунов, не сможет решить афганскую проблему". В свою очередь, Китайская Народная Республика и Исламская Республика Пакистан проявили наибольшую готовность к сотрудничеству и диалогу с правительством "Талибана".

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал лидеров ШОС "сотрудничать с талибами в рамках ШОС" (Саммит ШОС, Душанбе, 17 сентября 2021 г.). Со своей стороны, США недовольны решением талибов передать аэродром Баграм Китаю.

Продолжительное американское военное присутствие в Афганистане и попытки политического и экономического влияния в Центральной Азии идут вразрез с геополитическими интересами России, Китая и Ирана. Этим странам следовало подумать, что приведение к власти "Талибан" - гораздо большая угроза для них и ЦА, которая может стать более опасной, чем военное присутствие США в регионе. Госдеп хорошо осознает эти последствия, поэтому вместо того, чтобы продолжать конкурировать со своими геополитическими соперниками, он возложил на них и Пакистан все трудности и издержки.

Бывший госсекретарь Г.Киссинджер назвал "незапланированный и поспешный" уход Соединенных Штатов из Афганистана "стратегическим провалом" и "невосполнимой утратой". Фактически США совершили ряд ошибок за двадцатилетнее военное и политическое присутствие. Просчеты, на наш взгляд, заключаются в следующем:

1. Непризнание правительства этнических таджиков Б.Раббани и А.Масуда, которые приняли на себя основную тяжесть борьбы с террористической группировкой "Талибан" в Афганистане;

2. Формирование и поддержка правительств Х.Карзая и А.Гани посредством фальсификации президентских выборов. В действительности на Боннской конференции в голосовании победил А. Сират - этнический узбек, а не Х.Карзай. Последующие президентские выборы выиграл доктор А. Абдулла, но победу незаконно присудили Карзаю и Гани. Последние проводили политику поддержки пуштунов, стремясь усилить присутствие "Талибан". По свидетельству министра обороны США Р.Гейтса, Х.Карзай в частной беседе откровенничал, что самой большой угрозой для его правительства был не "Талибан", а Северный фронт, в связи с чем, нужно помочь устранить его лидеров. По словам этого военного чиновника, именно во время второго срока правления Карзая талибы начали сосредотачиваться на севере. А Гани продолжил политическую линию Карзая, предоставив возможность талибам захватить всю северную часть страны. Бахвальство, которое он публично выпячивает после бегства из страны - не позерство и фальшь, как предполагают некоторые эксперты. Такое поведение свойственно ему и раскрывает истинную сущность его деятельности. В частности, Гани заявил, что ни Амонуллахан, ни Давудхан, ни доктор Наджиб не смогли сделать то, что он сделал в свое время: "Всю землю от Памира до Тургунди, от Исламкалы до Турхама, от Нуристана до Кабула, Кандагара, Газни, Бамиана и Урузгана вернул их прежним владельцам". Правительство талибов, состоящее из пуштунов, пришло на место, подготовленное Карзаем, Гани и их союзниками;

3. Назначение пуштуна З.Халилзада, злоупотребляющего должностными полномочиями в своих этнических интересах, послом и спецпредставителем США в Афганистане;

4. Заключение мирного соглашения США с талибами в Дохе беспрецедентно в практике международных отношений, поскольку "Талибан" вели войну против проамериканского правительства в Кабуле, а не с самой Америкой. Поэтому для афганского правительства было бы логичным подписать мирное соглашение с "Талибаном", а не государством, чьи войска были дислоцированы в их стране;

5. В отношениях с "Талибан" - опора на Пакистан, который имеет собственные интересы в Афганистане, что противоречит стратегическим планам США. И это, несмотря на то, что американские лидеры в своей новой Стратегии по Афганистану ограничили полномочия Пакистана, предупредив его действовать только в этих рамках;

6. "Незапланированный и поспешный уход Америки" (Г.Киссинджер). Действующему президенту Байдену следовало спланировать вывод войск из Афганистана, где они находились в течение 20 лет, и заложить основу для формирования коалиционного правительства, направить отношения с талибами в мирное русло. Если бы он это сделал, то стремительного захвата власти талибами не произошло.

Указанные промахи Соединенных Штатов, о которых мы упомянули, свидетельствуют о том, что Америка, несмотря на ее мощное разведывательное сообщество, обширное дипломатическое и военное присутствие в Афганистане, не имела адекватного видения своих перспектив в этой стране.

Поражение США в Афганистане не означает победу их стратегических соперников, включая Россию, Китай и Иран, потому что их опасения не уменьшились с уходом Соединенных Штатов. Более того, с приходом к власти "Талибан" вызовы и угрозы увеличились. Повторный привод этими странами или же Соединенными Штатами и Пакистаном талибов к власти намного опаснее, чем угроза присутствия США в регионе. Потому что, во-первых, создание террористического государства в ЦА означает признание и других террористических группировок, таких как ИГИЛ, "Аль-Каида". Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем выступлении на саммите ШОС четко указал на это, назвав опасной тенденцией. Во-вторых, навязывание талибами радикальной идеологии активизирует "спящие ячейки" террористического интернационального подполья в Центральной Азии, мусульманских регионах России и СУАР Китая. В условиях современного мира невозможно предотвратить проникновение террористов, экстремистов и их идеологии исключительно путем укрепления пограничных войск. Доверие обещаниям "Талибан" не допустить нахождения террористических группировок в Афганистане чревато плачевными последствиями, является большой ошибкой. Несмотря на отрицание талибами сотрудничества с ИГИЛ и "Аль-Каидой", в реальности они никогда не разрывали с ними связи. Взрывы в аэропорту Кабула, ответственность за которые взяло на себя ИГИЛ, являются наглядным тому свидетельством. А что означает беспрепятственное нахождение "Ансорулла" и "Исламского движения Узбекистана" на приграничных с РТ и РУ территориях?

Для того чтобы эти прогнозы не сбылись и заинтересованные страны не совершали новых ошибок вокруг Афганистана, им необходимо предпринять следующие шаги:

1. Официально не признавать правительство "Талибан", до тех пор пока они не выполнят условия, предъявленные международным сообществом. Страны, стремящиеся признать талибов, совершают большую, непростительную ошибку. В интервью телевидению Индии "Вион" (9 сентября 2021 г.) экс-президент Ирана Ахмадинежад предсказал, что "события в Афганистане скоро затронут Пакистан и все страны, поддерживающие талибов";

2. Страны, которые заняли выжидательную позицию по отношению к талибам или хранят молчание, должны знать, что эта чума века рано или поздно настигнет их;

3. Международное сообщество может оказать благотворное влияние на "Талибан" и его сторонников, убедить их сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил, религиозных и этнических групп, гарантировать гражданские права и свободы, прекратить геноцид в стране, в частности в северных провинциях, включая Панджшер, провести всенародные выборы.

4. На встречах глав государств-членов ШОС и ОДКБ, состоявшихся в Душанбе 16 и 17 сентября 2021 года под председательством Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, была озвучена позиция таджикской и индийской сторон о сегодняшнем положении в Афганистане. Пакистан взял на себя задачу убедить "Талибан" сформировать инклюзивное правительство. Кроме того, было признано, что в Афганистане таджики составляют подавляющее большинство населения (47%) и имеют полное право войти во вновь создаваемые государственные структуры власти. С Президентом РТ солидарен Имранхан в том, что "необходимо как можно скорее положить конец конфликту и напряженности в провинции Панджшер, объявить перемирие и открыть дороги для оказания гуманитарной помощи своему народу". Согласно последнему сообщению Имранхана, он приложил усилия в этом направлении. Однако не следует забывать, что этот политик - опытный игрок и может действовать вразрез своим обещаниям, в соответствие с конъюнктурой.

5. Единственная конструктивная сила, которая в настоящее время действует в Афганистане - это Фронт национального сопротивления (ФНСА), возглавляемый Ахмадом Масудом, способным обеспечить единство и солидарность народов и племен, а также социальную справедливость и вернуть мир в раздираемую войной страну. Признанный Европейским союзом лидер ФНСА заслуживает всесторонней поддержки и активного содействия.

Профессор Абдунаби Сатторзода

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636789980
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