 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазГоскомспорт возглавил блатной снабженец Ергалиев
08:00 15.11.2021

Приказом министра культуры и спорта РК на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан назначен г-н Ергалиев.

Самат Ергалиев родился в 1979 году в Алматинской области.

Окончил Евразийскую юридическую академию им. Д.А. Кунаева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности менеджера по снабжению в частной компании.

В 2012-2018 годы – занимал различные должности в РГКП "Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва".

В 2018-2020 годы – директор РГКП "Дирекция по развитию спорта".

С апреля по ноябрь 2020 года – временно исполняющий обязанности; исполняющий обязанности руководителя ГУ "Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан".

С ноября 2020 года по настоящее время являлся руководителем ГУ "Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан".

19 октября известный боксер Серик Сапиев был освобожден от должности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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