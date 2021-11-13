КазГоскомспорт возглавил блатной снабженец Ергалиев

08:00 15.11.2021

Приказом министра культуры и спорта РК на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан назначен г-н Ергалиев.



Самат Ергалиев родился в 1979 году в Алматинской области.



Окончил Евразийскую юридическую академию им. Д.А. Кунаева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности менеджера по снабжению в частной компании.



В 2012-2018 годы – занимал различные должности в РГКП "Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва".



В 2018-2020 годы – директор РГКП "Дирекция по развитию спорта".



С апреля по ноябрь 2020 года – временно исполняющий обязанности; исполняющий обязанности руководителя ГУ "Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан".



С ноября 2020 года по настоящее время являлся руководителем ГУ "Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан".



19 октября известный боксер Серик Сапиев был освобожден от должности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.