Умер экс-1-й вице-премьер и глава Нацбанка Казахстана Даулет Сембаев

08:57 15.11.2021

СЕМБАЕВ Даулет Хамитович

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[10.08.1935 - 15.11.2021]

Род. в г. Алма-Ата. Казах подрода Керней рода Каракесек племени Аргын Среднего Жуза. Отец - нарком просвещения КазССР Абдыхамит Сембаев.



окончил Казахский горно-металлургичекий институт, по специальности инженер-металлург (1958).



технолог литейного цеха, старший мастер участка черного литья Алма-Атинского машиностроительного завода имени С. М. Кирова (1958-66); главный специалист, начальник подотдела, заместитель начальника отдела Госплана Казахской ССР (1966-75); заведующий секретариатом председателя Совета Министров Казахской ССР (1975-79); заместитель Управляющего делами Совета Министров Казахской ССР (1979-83); начальник отдела Госплана Казахской ССР (1983-87);

заместитель председателя Госплана Казахской ССР (1987-90); заместитель председателя Высшего экономического совета Казахской ССР (11.1990-1991); заместитель Премьер-министра РК (10.1991-02.1992); первый заместитель Премьер-министра РК (02.1992-12.1993);

один из соавторов первой экономической программы президента Казахстана - курировал вопросы экономической реформы в должности вице-премьера с 1991 по 1993 год,

12.1993-01.96 - возглавлял Национальный банк Казахстана, принимал участие во введении в Казахстане национальной валюты, был руководителем рабочей группы по разработке казахстанской пенсионной реформы.

депутат сената Парламента РК по списку Президента РК, председатель Комитета по экономике, финансам и бюджету.

В 1996 - возглавлял Комитет по экономике, финансам и бюджету (12.1995-1999);

С 1999 года член Совета директоров ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК".

с 28 мая 1999 года по 7 декабря 2001 года - возглавлял Ассоциацию финансистов Казахстана

С 10.08.2005 г. - Почетный Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана

+ с 12.2008 - член попечительского совета Ассоциация экономистов Казахстана.

С декабря 2009 года - член попечительского совета Международной академии бизнеса



Награжден: орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета СССР; "Парасат" (РК, 1996), Почетной Грамотой РК, медалями. Почетный профессор Академии РФЦА. Почетный гражданин города Алма-Аты (2015)