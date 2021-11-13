ГосАгентство по госслужбе Киргизии возглавил бухгалтер-сельхозник из правящего племени "бугу" Джантаев

09:12 15.11.2021

Указом президента С.Жапарова

Эльчибек Джантаев назначен директором Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.



Одновременно с этой позиции уволен Абдырахман Маматалиев.



Эльчибек Джантаев родился 8 сентября 1973 года в селе Ак-Чий Иссык-Кульской области. Имеет высшее образование по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит".



Трудовую деятельность начал в 2002-м статистом-экономистом в Ак-Чийской сельской управе, которую возглавил в 2009 году.



2013-2014 - председатель местного кенеша;

2014-2018 - первый заместитель акима Ак-Суйского района;

2018-2020 - глава Тюпской районной государственной администрации;

2020 - полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области.



Ранее был директором Государственного агентства регионального развития при Министерстве сельского, лесного и водного хозяйства Кыргызской Республики.