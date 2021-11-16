Семиреченский алтарь. Путешествие в край стилизованных монстров, - В.Проскурин

00:39 17.11.2021

Путешествие в край стилизованных монстров



Владимир Проскурин (Берлин)



В истории археологии России значится 1884 год , найденном жертвенным алтарем в далеком Семиречье и доставленным императорской комиссией в фонды Эрмитажа. По воле благоприятного случая в кладоискательском событии оказались специалисты - востоковеды. В научном изучении случайной находки и издании популярных трудов , наконец , в гужевой доставке груза из Верного ( ныне Алматы) в Петербург .Среди чиновников Областного правления военно-гражданского управления Семиречья была группа энтузиастов - военный губернатор А.Я. Фриде, его помощники Н.А. Аристов, и Н.Н. Пантусов , художник Н.Г. Хлудов и фотограф Ф. Ордэн. Между прочим, исполнившего шесть экземпляров фотоснимков Семиреченского алтаря. Благодаря привлеченным и заинтересованным служащим Петербурга, Ташкента, Москвы, краеведческим организациям Туркестанского края и Западной Сибири случайная находка верненского кладоискателя Егорина стала главной.



Отметим, что казак Степан Егорин , переселенец выселка Мало-Алматинский Семиреченского казачьего войска, во время хозяйственных работ обнаружил на пашне клад , ставший известностью и гордостью среди чиновников, казаков и атаманов. Алтарь, - условно названный археологами Большой Семиреченский, - обнаружен по Старой Кульджинской дороги в июле 1884 г. в 1,5 верстах от Верного . Прямоугольный жертвенник размерами в 11 см на 124 см , высотой до 33 см , отнесен к V - III вв. до н. э. Памятник материальной культуры Семиречья представляет стол бронзового литья на 4-х ножках- копытцах , скульптурными изображениями верениц диких зверей по бортикам, с космогоническими и зооморфными сюжетами. По краю стола стоят фигурки монстров, исполненные в зверином стиле; первоначально их было тридцать, сохранилось двадцать пять. Грубовато моделированные фигуры обходят стол бесконечной мрачной процессией .В основе которых образ барса, с массивными круглыми головами на толстых коротких шеях. У животных настороженные уши, приоткрытые рычащие пасти, а загривок плавно переходит в уплощенный завиток. Возможно, это сомкнутые до неузнаваемости крылья , поднятые над спинами стилизованных зверей.



Писатель Юрий Домбровский , репрессированный в 30-е гг. в Казахстан, хранитель древностей и певец старой Алма-Аты , автор сценария фильма "Шествие золотых зверей", использовал мотивы находки Семиреченского Алтаря. Искусствовед Александр Стрелков , - с той же нелегкой судьбой советской эпохи , сотрудник Эрмитажа расстрелянный в Ленинграде в 1938 году,- написал перед трагической развязкой жизни научную статью "Большой Семиреченский алтарь" ( изданную отдельной брошюрой), с полным описанием археологической находки казака Степана Егорина Но, как понимаете, имя автора А.С. Стрелкова в современной науке было забыто неблагодарным временем.



В последние годы нынешнего столетия памятник материальной культуры приобрел значимые изучение и публикации в творчестве казахстанских исследователей Ильяса Самигуллина , Владимира Проскурина, Алексея Рогожинского, россиянки Валерии Прищеповой ( Вишневецкой) .Прежде всего в ее трудах Центральная Азия в фотографиях Российских исследователей. Документы, выявленные историком А. Е. Рогожинским в Центральном государственном архиве Казахстана (Алматы) и Научном архиве ИИМК РАН (Петербург), позволяют расширить сведения современника , нацеленных на создание централизованного управления делами археологии в Туркестане, о возникших проблемах сохранения памятников истории и культуры против частного "гробокопательства" ( так называли в прошлом самодеятельные археологические раскопки) . Однако, автор не привел ранее известные обстоятельства дела об этой уникальной находке, биографические и творческие сведения о местных любителях-археологах. Архивные детали о кладоискателе старины казаке- семиреке Степане Егорине, о безымянном, увы, неизвестном фотографе Ф. Ордэн.



Искусствовед Музея антропологии и этнографии ( Кунсткамеры ) В А. Прищепова, много лет изучающая культуру, автора десятка научно- популярных работ, также обратила внимание на фотографов, художников , дизайнеров России отразивших в творчестве Среднею Азию и Казахстан В фондах Российской национальной библиотеки (РНБ, СПб.) удалось обнаружить четырехтомный альбом, составленный из фотографий Ордэна, под названием "Кавказ и Средняя Азия". На альбоме указано - "Фотографии Ф. Ордэна". Оказалось, что биография и творчество светописца укрыто тайнами, загадками, домыслами По всей вероятности перед нами творческий псевдоним - Н. Ордэ, Н. Орден , и даже, Ф. ОрдэN (с заглавной латинской буквой "N"). Его снимки по тематическому, историко- географическому охвату вошли в кадр всех стран Старого и Нового света , и ныне хранятся в собраниях музеев России, Германии, Австрии и Швейцарии. Весьма странно, что нет сведений из известных фотомастерских Ташкента, Баку или Одессы. Скажем, из туркестанского Петро-Александровска ( ныне Турткуль, столица Каракалпакии) Где , кроме загадочного светописца ОрдэN , работали известные в прошлом фотографы С.М. Прокудин- Горский и С.Ф. Николяи, художник Н.Н .Каразин , востоковед С. М. Дудин , иные деятели истории и культуры России.



Фотографии мастера Ордэн 1880-90-х гг. по Средней Азии и Казахстану , Кавказа и Балканов , Азербайджана и Бессарабии , Греции и Турции знакомы многим исследователям- филокартистам. Одни из них называют его известным французским , другие - венгерским фотографом Hordet (М. Хордет ) . Обилие историко-географических аннотаций на стеклянных негативах и фотооткрытках , написанных кириллицей, свободное владение русским языком, вплоть до мелочей , позволяют предположить, что Ордэн был россиянином Северо-Западного края. Но не "местным, т. е. верненским мастером портрета и почтовых открыток", как утверждают ученые. Он славился быть этнографом и бытописателем Семиреченской области , Восточного Туркестана, Кульджи и Кашгара. Его работы хранятся в документах и на паспарту фотоколлекций Кунсткамеры ( СПб.,) . Однако, среди справочной литературы его полное имя и биография, в каких местах отечества фотограф имел художественные салоны, не обнаружено. Дай Бог чтобы читатель откликнулся на эту правдивую и ожидаемому тему разговора.



Среди фотографий Ордэна в Кусткамере сохранились почтовые открытки Верного , Прииссыккулья и Туркестанского края, пронумерованные до сотен неизвестных или малодоступных достопримечательностей. Вспышках объектива до и после землетрясения 1887 г. , разрушившего до основания город Верный, виды и сценки, образы станиц Семиречья . Впечатляют фотосюжеты мастера во время праздника казахов, где в юрте располагались молодожены, повязанные в саукеле на свадьбе . Или нарядные гости сидящие верхом на лошади. Мастером представлены забавные малыши и игрушки аульных детей. Среди них, важные мужчины, один из них шаман, с бубном на коленях .



Серия снимков альбома Ордэна, хранящегося в РНБ, относится к сопредельной России территории Кульджинского края и Кашгара. Фотокадр из коллекции Ордэн "Шаманка" имеет два названия , связанный с религией и культурой Туркестанского и Степного краев : "Киргизка ( казашка ) - танцовщица. Семиречье" и "Семиреченская область. Киргизка, плясунья". (РНБ. Ф. Ордэн. Кавказ и Средняя Азия. с. 70, № 1541). Отметим весьма примечательное из фотоснимков - типы и виды местного населения Восточного Туркестана , устройство двора и быта , изящной мусульманской пагоды, музыкального театра, народностей в составе войска, портреты маньчжурских генералов . На фотографии из Кульджинского края показана семья дунган и уйгур в традиционной одежде, обнаженные до пояса мужчины и женщины в фас и профиль; быт и традиции народов - казахи, хивинцы, кокандские узбеки, бухарцы - сарты, таджики, туркмены-текинцы, евреи, персы, монголы, цыгане, ногайцы. В этом и состоит разнообразное искусство талантливого, но безызвестного фотографа Ордэн.



Иллюстрации

1. Семиреченский алтарь в экспозиции

2. Дикий зверь по бортикам