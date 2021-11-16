В Узбекистане новые: министр IT - Шерзод Шерматов и минобраз - Бахтиер Саидов

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23:47 17.11.2021
17 ноября Законодательная палата Олий Мажлиса РУ одобрила кандидатуру Шерзода Шерматова на пост министра по развитию информационных технологий. До назначения Шерматов руководил министерством народного образования.
Бахтиер Саидов был назначен на пост министра народного образования. До этого Саидов работал послом Узбекистана в Китае.