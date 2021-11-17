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|Акмалхужа Мавлонов назначен главой Таможни Узбекистана
00:01 19.11.2021
Кандидатура Акмалхужи Юсуповича Мавлонова одобрена на пост Главы Государственного таможенного комитета РУ на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 18 ноября.
Предыдущий глава ГТК Муротжон Азимов назначен и. о. хокима Кашкадарьинской области.
Акмалхужа Мавлонов (1975 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт (2002). В том же году приступил к работе в прокуратуре Давлатабадского района, занимал различные должности в органах прокуратуры Наманганской области.
С 2006 года работал прокурором, старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры, прокурором Маргиланского района, первым заместителем прокурора Сырдарьинской области и прокурором Хорезмской области.
С февраля по август 2018 года занимал должность начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре, затем - заместителя генпрокурора.
С июля 2019 года по октябрь 2020 год работал прокурором Наманганской области.