77 лет насильственного изгнания ахысхаистанцев со своих исконных земель в Грузии, - Н.Мамедов

00:40 19.11.2021 77 лет насильственного изгнания ахысхаистанцев со своих исконных земель из Грузии, площадь которых в 1,5 раза больше территории всей Республики Южная Осетия, - Н.Мамедов



Yüzölçümü tüm Güney Osetya Cumhuriyeti topraklarından 1,5 kat daha büyük olan Ahyshaistanlıların atalarının topraklarından Gürcistan"dan 77 yıl boyunca zorla sınır dışı edilmesi – N.Mamedov



77 years of forcible expulsion of the Akhyskhaistans from their ancestral lands from Georgia, the area of which is 1.5 times larger than the territory of the entire Republic of South Ossetia - N.Mamedov



19 ноября 2021 года исполняется 77 лет временной оккупации нашей родины Ахысхаистан Грузинской Советской Социалистической Республикой (в настоящее время - Грузия).



Ахысхаистан – единая историческая родина нескольких коренных этносов, преимущественно ахысхаистанских турок, затем ахысхаистанских курдов, терекеме, азербайджанцев и хемшилов, среди которых было не мало смешанных браков. Кроме названных этносов, в Ахысхаистане проживали также грузины, лазы, армяне, турки-османы и русские.



В историческом плане возникновение современного Ахысхаистана уходит в далекое прошлое. В 1828 году, в результате русско-турецкой войны, войсками, под командованием генерала Паскевича, был захвачен Ахысхаистанский пашалык и с 1829 года большая его часть вошла в состав Российской империи. Позднее нашими предками предпринимались попытки создать республику, однако с приходом большевиков, правительство Ахысхаистана было свергнуто [URL: avciya.az/наши-ахыскинские-турки/?lang=ru].



Наименование нашей родины включает название этнокультурного центра (города) Ахысха и приставки "истан", обозначающей географическое название места проживания народов или различных этнических групп, в целом это переводится как "очаг", корнем служит тюркское слово "от" - "огонь" [Кукушкин И.Н. Культ огня у племен Казахстана в эпоху бронзы: динамика и функции:дис. … канд. ист. наук: 07.00.06 / Алматы, Ин-тут археолог. им.А.Х. Маргулана. – Алматы, 1993. – 228 с.]. Таким образом, "Ахысха" и "истан" пишется слитно как Ахысхаистан (исконная родина ахысхаистанцев).



В период советской власти в Грузии, наши ахысхаистанские народы компактно проживали до 18 ноября 1944 года в пяти районах республики. В административно-территориальное деление Ахысхаистана общей площадью 6040,0 кв. км, входили Ахалцихский, Адигенский, Аспиндзский, Ахалкалакский и Богдановский районы Грузинской Советской Социалистической Республики, каждый 10-ый в Грузинской ССР был ахысхаистанцем.



В состав Ахалцихского района (1208,0 кв.км) входили 77 населенных пунктов, с главным этнокультурным центром Ахысхаистана до 18 ноября 1944 года, городом Ахысха; в состав Адигенского района (1056,0 кв.км) входили 74 населенных пункта с центром в селе Адиген; в состав Аспиндзского района (825,0 кв.км) входили 65 населенных пунктов с центром в селе Аспиндза; в состав Ахалкалакского района (1598,0 кв.км) входили 26 населенных пунктов с центром в селе Ахалкала; в состав Богдановского района (1353,0 кв. км) входили 7 населенных пунктов с центром в селе Богдановка.



Общее количество населенных пунктов Ахысхаистана до 18 ноября 1944 года составляло 249 сел и деревень, расположенных на территории 604 000 гектаров земли [ URL: www.elbrusoid.org/forum 183/topic8264 ].



Большая часть ахысхаистанцев говорят на самостоятельном ахысхаис-танскотурецком языке, некоторая часть ахысхаистанских курдов, тәрәкәмә, кәмзәли, турки-османли пользуются в быту своими родными языками. Таким образом, ахысхаистанскотурецкий язык являлся и в настоящее время является языком межнационального общения, на ряду с русским.



Ахысхаистанскотурецкий язык является уникальным автохтонным языком, некоторые филологи относят его к старотурецкому языку, на котором говорила вся Османская империя, но со временем, особенно после завоевания Россией Ахысхаистана в 1829 году, язык был законсервирован и остался только на территории Ахысхаистана в неизменном виде, не подвергнувшись ни какой языковой реформе, в то время как в Османской империи он подвергался многочисленным языковым реформам, в результате государственный турецкий язык значительно видоизменился, стал не совсем понятным нам ахысхаистанцам, в том числе и бытовая лексика.



Алфавит ахысхаистанскотурецкого языка состоит из 41 буквы [ Фазлиоглу Ф. Лексика речи турецкого населения Казахстана: дис. канд. филолог. наук: 10.02.06 / Алма-Ата, Ин-тут языкозн. АН КазССР. – Алма-Ата, 1973. – 166 с.: + Приложение к диссертации. – 497 с.; Фазлиоглу Ф. Лексика речи турецкого населения Казахстана: автореф. … канд. филолог. наук: 10.02.06 / Алма-Ата, Ин-тут языкозн. АН КазССР. - Алма-Ата, 1973. – 22 с.; Алиев Ф.Ф. Очерки по лексике языка турок Казахстана. – Алма-Ата, 1973. – 101 с.; Мамедов Н.Ш. Проблемы развития письменности, грамматики и литературы турок Ахысха / Ahıska. - № 6. – 2005. – С. 6; Түркий Ибрагим: "Антология" қара сөздер. – Шымкент, "Кітап" баспасы, 2007 ж. 464 бет].



Ахысхаистанскотурецкий алфавит, построенный на кириллической графической основе (по Ф.Ф.Алиеву, 1978, модифицированный нами)



Буквы - Примечания к произношению некоторых букв

А а

Ә ә ( = ä )

Бб

В в

Г г

Ғғ

Д д

Е е ( в середине слова )

Жж ( =дж )

Зз

И и (более краткий,чем казахский и, читать как и в словах: по-казахски, по-русски, автоматически)

Й й

К к

К к (абруптивный [смычно-гортанный] звук кавказского типа )

Қ қ

Қ қ (абруптивный [смычно-гортанный] звук кавказского типа )

Л л

М м

Н н

Ң ң

О о

Ө ө ( =ö )

Пп

Пп (абруптивный [смычно-гортанный] звук кавказского типа )

Рр

С с

Т т

Т т (абруптивный [смычно-гортанный] звук кавказского типа )

У у ( =у )

Ү ү ( =ÿ )

Ф ф

Х х

Һ һ

Ц ц

Ч ч

Ч ч (абруптивный [смычно-гортанный] звук кавказского типа )

Ш ш

Ы ы

Э э ( в начале слова )

Ю ю

Я я



Наиболее близкими к ахысхаистанскотурецкому языку являются официальный язык Турецкой Республики (29 букв), азербайджанский язык (32 буквы), крымскотатарский язык (32 буквы), турецкий язык болгарских турок(29 букв), гагаузский язык (31 буква), кумыкский язык (39 букв) и др. [wikipeia].



Для оценки степени родства между ахысхаистанскотурецким языком и другими языками огузской группы по "признаку, как схожесть наиболее устойчивого базового словаря", создан 207-словный список Сводеша для русского языка в сравнении с ахысхаистанскотурецким языком [wikipedia] с целью создания, в дальнейшем, диалектологического атласа тюркских языков отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН [ Временно оккупированный Ахысхаистан – равен по территории двум Нагорным Карабахам, - Н.Мамедов 00:01 21.02.2021 URL: centrasia.org / newsA. php? st = 1613854860].



По данным 1-го издания Большой Советской Энциклопедии нас ахысхаистанцев по состоянию на 1926 год проживало в Грузинской Советской Социалистической Республике 137921 человек и мы именовались "Тюрки" [Большая Советская Энциклопедия: Том девятнадцатый. Акционерное общество "Советская Энциклопедия". – Москва, 1930. – С. 503-510 ].



Очень важно отметить, что в таком фундаментальном издании, ни о каких "турках-месхетинцах" здесь нет и речи, более того, абхазам, которых на тот период в Грузинской ССР было 56847 человек, большевики с "барского плеча" предоставили статус союзной республики в составе Грузинской ССР (получилось одна Советская Социалистическая Республика внутри другой Советской Социалистической Республики, что было весьма странным решением руководства СССР), а осетинам, численностью 113298 человек, был предоставлен статус автономной области. В тоже время, пяти этносам, объединенным под общим названием "Тюрки" и проживающим компактно в пяти районах Грузинской ССР общей численностью 137921 человек не был предоставлен не то что статус ССР, а даже и автономной области в составе Грузинской ССР [Большая Советская Энциклопедия: Том девятнадцатый. Акционерное общество "Советская Энциклопедия". – Москва, 1930. – C. 505-506].



По сведениям ряда авторов, ахысхаистанцы в течение 1917-1920 годов подвергались геноциду со стороны националистически настроенных армян и грузин, а в период с 1920-го по 1937 годы, немногочисленная ахысхаистанская интеллигенция была репрессирована и физически уничтожена грузинской властью и это в то время, когда грамотность среди населения Ахысхаистана составляла 5,9% [ Месхетия и месхи (турки-месхетинцы): этнополитическая история народа / Бинали Алиев, 2002. URL:https://www.ca-c.org/journal/2002/journal_rus/cac-01/19.alievru.shtml].



Все это укладывалось в "Национализм по-сталински", так "Первый секретарь Красноярского крайкома Сергей Соболев на оперативных совещаниях УНКВД заявлял "Довольно играть в интернационализм, надо бить всех этих поляков, корейцев, латышей, немцев и т.д., все это продажные нации, подлежащие истреблению … Всех националов надо ловить, ставить на колени и истреблять как бешенных собак". Конечно, по окончании террора Соболева осудили за подобные откровения, посчитав, что "давая такие указания, Соболев клеветал на ЦК ВКП(б) и тов. Сталина, говоря, что он такие указания имеет от ЦК ВКП(б) и лично тов. Сталина" [ "Новая газета", № 88, 11.08.2021 г.]. Вероятно, что Соболев встретил в коридорах Кремля человека, ну очень похожего на тов. Сталина и получил не ту инструкцию, поверил двойнику и пошел наставлять УНКВД "… националов … истреблять как бешенных собак", как можно в такое поверить? Но интересно и другое, этот советский нацист Сергей Соболев, который претворял в жизнь указания Сталина, за что был расстрелян в феврале 1939 года, оказался в числе жертв политических репрессий в СССР Общества "Мемориал", это просто позорище!



В переписи населения Грузинской ССР 1939 года национальность "Тюрки" неожиданным образом переименовывается в национальность "Азербайджанцы", причем прирост ахысхаистанцев за 13 лет составлял 0,10% [Население Грузии - wikipedia], что естественно не соответствует действительности, так как в то время в семьях ахысхаистанцев рождалось и в настоящее время рождается от 5 и до 10 детей. Первоначальная численность населения Ахысхаистана по переписи 1926 года уже была сильно занижена, а по переписи 1939 года она должна была составлять не менее 200000 человек [ Месхетия и месхи (турки-месхетинцы): этнополитическая история народа / Бинали Алиев, 2002. URL:https://www.ca-c.org/journal/2002/journal_rus/cac 01/19.alievru.shtml].



Все эти передергивания грузинских властей в отношении полиэтнического мусульманского населения Ахысхаистана в течение десятков лет, стали понятным, когда грузинским лобби в Кремле во главе со Сталиным было издано Постановление ГОКО № 6279 сс от 31 июля 1944 года, якобы в целях улучшения условий охраны государственной границы Грузинской ССР "Переселить из пограничной полосы Грузинской ССР – Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахалалакского, Богдановского районов и Аджарской АССР – 16.700 хозяйств с населением 86.000 человек турок, курдов и хемшилов". Как мы видим, Постановление ГОКО № 6279 совершенно секретно от 31 июля 1944 года, но "к расселению приступить в ноябре 1944 года (после окончания переселения из пограничных районов) и закончить в 3-месячный срок", с тем чтобы изгоняемое население (ахысхаистанцы) в течение 3,5 месяцев смогли собрать урожай и после их выселения, передать его в безвозмездное пользование наркоматам СССР и СНК Грузинской ССР: "Для организации приема от выселяемых из пограничной полосы переселенцев оставляемых ими сельскохозяйственной продукции, скота, сельскохозяйственного инвентаря, построек, фруктовых садов и другого имущества образовать комиссию под председательством заместителя председателя СНК Грузинской ССР т. Хоптария в составе представителей Наркоммясомолпрома СССР, Наркомзага СССР, Наркомзема и Наркомфина Грузинской ССР". Таким образом, в эту преступную военную операцию было привлечены Наркоматы СССР и СНК Грузинской ССР по разграблению движимого и недвижимого имущества нашей родины Ахысхаистан.



В соответствии с "Приказом НКВД СССР № 001176 "О переселении из пограничных районов Грузинской ССР турок, курдов и хемшилов" от 20 сентября 1944 г. (Строго секретно) 9. Заместителю наркома внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 2-го ранга т. ЧЕРНЫШОВУ по договоренности с начальником тыла Красной Армии генералом армии т. ХРУЛЕВЫМ обеспечить подачу в соответствующие пункты 900 автомашин "Студебеккер" с шоферами, необходимым количеством горючего и взять под свой контроль работу Отдела перевозок НКВД СССР по своевременной подаче оборудованных эшелонов", при этом "Операция по переселению из Адигенского, Ахалцихского, Аспиндзского, Ахалкалакского и Богдановского районов проведена в период с 15 по 18 ноября с.г." [ История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах / Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Отв. ред. Н. Верт, С.В.Мироненко. Отв. сост. И.А.Зюзина. – М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2004. – С. 505 - 510].



По оценочным данным, Ахысхаистан, территория которой составляет 604 000 гектаров, при стоимости 1 гектара земли 7000 долларов США принятых в Грузии (по состоянию на 19 ноября 2021 года) оценивается более чем в 4,2 триллиона долларов США, в силу чего мы не собираемся дарить грузинскому народу такую ценность, так как наши исконные земли не подлежит дарению и должны быть возвращены его законному хозяину - ахысхаистанскому народу, проживавшего там ранее, 77 лет назад, сотни и сотни лет.



Из архивных данных известно, что за выполнение данной военной операции по представлению № 1208/б от 02 декабря 1944 года, участники преступной военной операции, не имеющего срока давности, были награждены правительственными наградами по выселению (изгнанию) турок, курдов и хемшилов из пограничных районов Грузинской ССР в районы Узбекской, Казахской и Киргизской ССР в количестве 91095 человек [ URL: http://www.alexsanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022389



Турки-месхетинцы: интеграция, репатриация, эмиграция / Под ред. Т.Триера и А.Ханжина. – Санкт-Петербург:Алтейя, 2007. – 454 с.; Кокурин А.И. Спецпереселенцы в СССР в 1944 году или год большого переселения // Отечественные архивы. – № 5. – 1993. – С. 98-111].



Важным является вопрос о том, как выполнялась операция по изгнанию ахысхаистанского народа: "Для обеспечения операции, а также усиления ох- раны государственной границы Грузинской ССР, на время проведения операции по переселению выделить … 20 тысяч человек" войск НКВД СССР, 60 эшелонов и "900 автомашин "Студебеккер" с шоферами, необходимым количеством горуючего…" [ История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах / Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Отв. ред. Н. Верт, С.В.Мироненко. Отв. сост. И.А.Зюзина. – М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2004. – С. 505 - 510].



Во всех 249 населенных пунктах с 25 октября 1944 года появились эскадроны войск НКВД СССР, некоторым из них была поставлена задача по рытию глубоких рвов, особенно в труднодоступных селах, по свидетельству изгоняемых ахысхаистанцев, в эти вырытые рвы загонялось все население этого села и вероятно расстреливалось или сжигались по примеру села Хайбах, где войска НКВД СССР уже имели этот преступный опыт в феврале 1944 года с жителями Чечено-Ингушской АССР.



Маршрут изгнания нашего народа был не только железнодорожный, но и морской, так часть населения Ахысхаистана на баржах через Каспийское море доставлялись в портовые города Центрально-Азиатских республик СССР, но часть ее вместе с баржами, также по свидетельству ахысхаистанцев, взрывалась в середине Каспийского моря, это был излюбленный прием Сталина в гражданскую войну, взрывать баржи, в трюмах который находилась элита царской армии, со связанными колючей проволокой руками.



В целом это был такой же Холокост, но только с населением Ахысхаистана – геноцид женщин, стариков и детей.



Поддавшись на утку, что "Латвия признала геноцидом депортацию крымских татар", мы обратились к председателю Сейма Латвии госпоже Мурниеце Инаре 28 мая 2019 года, с просьбой также признать геноцидом депортацию ахысхаистанцев, но не получили никакого ответа, хотя подсознательно было ясно, что Латвия против Грузии в этом вопросе никогда не пойдет, таким образом, как поется в песне "Оказался наш отец, не отцом, а сукою", что вполне укладывается в риторику Инары Мурниеце, считающей русских "вшами" и "бракованными", ну нацистка, что с нее возьмешь.



Такая гигантская преступная военная операция, не имеющая срока давности, стало возможным для нацистской власти Грузинской ССР и Сталина только после открытия второго фронта и огромными поставками США по "Ленд-Лизу" Советскому Союзу. В противном случае Сталин не решился бы на начало плана А по изгнанию с исконных земель 200-тысячного ахысхаистанского народа. План Б Сталина, как главаря грузинских нацистов, включал переселение азербайджанцев в Центральную Азию СССР, а армян – в Алтайский край РСФСР, вместе с их разобранными каменными церквями, каждый кирпич которого должен был быть подписан, а на месте собран, в результате этого великого переселения кавказских народов, Грузинская ССР расширила бы свои границы от моря Черного до моря Каспийского. По другим данным "Сталин работал над геополитическим проектом "Великая Грузия" [URL:https://regnum.ru/news/ 2694542.html], с тем, чтобы остаться в истории собирателем земель грузинского народа. Эту свою миссию Сталин начал "12 октября 1943 г. уже после депортации карачаевцев появился Указ Президиума ВС СССР о ликвидации Карачаевской АО. Большая часть ее территории была передана Грузинской ССР и вошла во вновь образованный Клухорский район. 23 февраля 1944 г. спецподразделения НКВД провели секретную операцию по депортации чеченцев и ингушей. Указ Президиума ВС СССР о ликвидации Чечено-Ингушской АССР был опубликован только 7 марта 1944 г. Южные горные районы бывшей ЧИАССР, расположенные по северным склонам Кавказского хребта, вошли в Душетский и Казбекский районы Грузинской ССР", то, что бесплатно "хапнула" Грузинская ССР при помощи сталинского плана "Великая Грузия", пришлось вернуть после смерти кровавого диктатора и "Граница между РСФСР и Грузинской ССР в 1957 г. была полностью восстановлена по ее состоянию до осени 1943 г." [ Н. Дьякова ТЕРРИТОРИИ ПОСТСОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ Территориальные и пограничные проблемы советских республик до образования СССР. URL: https://www.imemo.ru/files/Files/maga-zinenes/rossia_i_novay/2011_02/NDJA_territory.pdf ].



Не смотря на первые успехи по осуществлению геополитического проекта "Великая Грузия", Сталин был вынужден на время отказаться от этой задумки, намереваясь осуществления другого плана – "Белая куропатка", направленной на поголовное истребление элиты еврейского народа (по сути русской интеллигенции), но, к счастью, он испустил свой зловонный дух 5 марта 1953 года, захватив с собой погибших в давке тысячи и тысячи ни в чем не повинных москвичей и приезжих из других городов СССР, к сожалению, решивших с большим рвением проститься с чудовищем, которое было "обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй", а несколько позже и десятки своих сатрапов в лице Берии и других упырей кровавого диктатора [wikipedia].



В соответствии с международными юридическими нормами, как уже отмечалось выше, Постановление ГОКО № 6279 совершенно секретно от 31 июля 1944 года расценивается как военное преступление против ахысхаистанцев по национальным и религиозным признакам, не имеющим срока давности, что будет отстаиваться в Международном Суде в Гааге.



Неожиданным образом, ранее упомянутые "Тюрки" в переписи населения 1926 года, а затем переименованные в "Азербайджанцев" в переписи населения 1939 года, вновь предстали в 1944 году уже в виде трех этносов Ахысхаистана: турок, курдов и хемшилов [Кокурин А.И. Спецпереселенцы в СССР в 1944 году или год большого переселения // Отечественные архивы. – № 5. – 1993. – С. 98-111].



Более того, в статье 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1956 года и статьи 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года речь идет уже в отношении четырех этносов Ахысхаистана: турок, курдов, хемшилов и азербайджанцев [ Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1968 г. № 2709-VII. – Москва, Кремль. ].



31 октября 1957 года дополнительно к этому появляется очень любопытный Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором говорится, что при переселении в 1944 году из Ахалцихского, Ахалкалакского, Адигенского, Аспиндзского и Богдановского районов Грузинской ССР оказались неправильно переселенными граждане азербайджанской национальности, в этой связи, принимая во внимание, что районы Грузинской ССР, откуда производилось переселение граждан азербайджанской национальности, в настоящее время заселены(?!), а возможностей к размещению и хозяйственному устройству их в других районах республики по заявлению правительства Грузинской ССР отсутствуют, предоставить право этим гражданам (ахысхаистанским азербайджанцам) по их желанию переселиться на постоянное местожительство в Азербайджанскую ССР [ Турки-месхетинцы: интеграция, репатриация, эмиграция / Под ред. Т.Триера и А.Ханжина. – Санкт-Петербург:Алтейя, 2007. – 454 с.]. Из документа следует, что ахысхаистанские турки, курды и хемшилы были правильно изгнаны из своих исконных земель, а вот ахысхаистанские азербайджанцы - неправильно, что можно расценивать как неуклюжую попытку Кремля вбить клин между четырьмя коренными этносами Ахысхаистана. При этом бывшему бездарному маршалу Ворошилову и новому грузинскому лобби Георгадзе в Кремле никогда не понять в то время, что ахысхаистанские азербайджанцы говорят на ахысхаистанскотурецком языке, кроме того они привержены к культуре Ахысхаистана, поэтому массового оттока именно ахысхаистанских азербайджанцев в начале 60-х годов ХХ века в Азербайджанскую ССР в те годы нами не наблюдалось.



Исследователь Бинали Алиев считает, что накануне Второй мировой войны, по переписи 1939 года в Ахысхаистане проживало 200000 человек, из них в Ахалцихском районе – 75000 человек, Адигенском – 55000 человек, Аспиндзском – 30000 человек, Ахалкалакском – 25000 человек и Богдановском – 15000 человек. Далее он пишет "В 1944 году … депортировали более 200 тысяч человек (эти данные в 1981 году взяты из архива города Ахалцихе (Ахысха), впоследствии, когда репрессированные мусульмане начали выступать с требованиями возвратить их на историческую родину, архив уничтожили)" [ Месхетия и месхи (турки-месхетинцы): этнополитическая история народа / Бинали Алиев, 2002. URL:https://www.ca-c.org/journal/2002/journal_rus/cac-01/19.alievru.shtml ].



Эти данные полностью согласуются с тем фактом, что в 1926 году ахысхаистанцев было 137921 человек, учитывая высокий рост рождаемости у нашего народа, можно с уверенностью сказать, что за 18 лет после первой переписи, до депортации 18 ноября 1944 года, население Ахысхаистана могло бы увеличиться и более чем 200000 человек. 40000 мужского населе-ния Ахысхаистана в возрасте от 16 до 60 лет, были призваны на фронт в ряды РККА, 26000 которых в период ВОВ погибли, защищая СССР, в числе сыновей ахысхаистанского народа 8 Героев Советского Союза, несколько кавалеров трех степеней ордена Славы, двое защитников Брестской крепости, большое количество орденоносцев и медалистов, отличившихся в годы войны [ Курдаев Т.А. Книга народной памяти. – Алматы: "Казахстан". – С. 22 ].



Следовательно, к местам высылки в Центрально-Азиатские республики СССР, должно было прибыть не менее 160000 человек, однако грузинская власть передала грузинскому лобби в Кремле намеренно заниженное количество депортируемых ахысхаистанцев, рассчитывая на то, что половина населения погибнет от холода и голода, а может быть и насильственного уничтожения войсками НКВД СССР по пути следования к местам спецпереселения, а также от бытового неустройства, заселения депортированных в самые неблагополучные очаги по инфекционным и протозойным болезням, что и было достигнуто, поэтому в сводках НКВД значиться всего "91095 человек турок, курдов и хемшилов" [ Кокурин А.И. Спецпереселенцы в СССР в 1944 году или год большого переселения // Отечественные архивы. – № 5. – 1993. – С. 98-111].



Выделяемые денежные и материальные средства для обустройства спецпереселенцев разворовывались местными чиновниками Центрально-Азиатских республик СССР, спецпереселенцы постоянно подвергались унижениям и побоям, вот только несколько примеров по районам Алма-Атинской области КазССР: "Вследствие отсутствия, какого либо руководства и заботы о хозустройстве спецпереселенцев со стороны председателя колхоза Баймулдаева выделенный государством кредит на строительство домов в сумме 15 тысяч рублей бывшим бухгалтером колхоза Тасыбаевым и бывшим управляющим Илийского отделения Госбанка Жакупбаевым были получены и присвоены", "По бухгалтерским данным колхозов, из отпущенного продзерна спецпереселенцам колхозы разбазарили: "Веселая жизнь" - 1775 килограмм, "им. Калинина" - 2387 килограмм, "Ужет" 4360 килограмм, "им. Чапаева" - 664 килограмм и другие, всего по району разбазарено и недодано спецпереселенцам 14422 килограмм.



Мер по пресечению издевательского отношения к спецпереселенцам до сих пор не принято. Факты избиения, занижения в оплате трудодней, питания. Оплате госпособий, предоставлении квартир, продолжает иметь место. В колхозе "им. Чапаева" бригадам Мощиева, Сулейменова, Абишева и другие не начисляли трудодни в течение всего первого квартала. В Илийском районе, колхозе "1-го мая", председатель колхоза Кулинцев запрещает спецпереселенцам поливать огороды и строить дома, в колхозе "им. К. Маркса",этого же района, бригадир 7-ой бригады Филиппенко систематически избивает спецпереселенцев", все это было отмечено в Постановлении Алма-Атинского Облисполкома и Обкома КП(б)К о недочетах в хозустройстве спецпереселенцев с Северного Кавказа и Грузинской ССР (Алма-Ата, 28 сентября 1945 года), что говорит о некотором сочувственном отношении к спецпереселенцам верховной власти КазССР [ Из истории депортации народов в Алматинскую область Казахстана (1936-1959): Сборник документов / Ответ.составитель Муканова А.А. – Алматы: ГААО, 2010. – 472 с.; Прием и обустройство народов из пограничной полосы Грузинской ССР: турок, курдов, хемшинов / В кн.: Из истории депортаций. Казахстан. 1939-1945 гг. – Сборник документов. Т. 3. – Алматы: LEM, 2019. – 476-505].



Уничтожение архивных политических дел в 1981 году в городе Ахалцихе (Ахысха) каждой семьи ахысхаистанцев подтверждаются тем фактом, что на запросы МВД РК от 22 февраля 1991 года о выдаче конкретного архивного дела № 17009, по просьбе семьи ахысхаистанца, в Информационный Центр МВД Грузинской ССР, которое было отправлено из Казахстана в адрес МООП Грузинской ССР еще 13 февраля 1968 года за № 11/4-347, хотя СССР еще не был развален, однако ответа в то время не последовало [Письмо МВД КазССР № 11/7-304 от 22.02.1991 г. в адрес ИЦ МВД Грузинской ССР. – 006483*В. - 1 с.].



Наше международное общество "Ватан" в "июле и августе 1990 года … организовал слет в Москве и планировал начать "мирный поход" в Грузию из Адлера (юг России) через Абхазию, охваченную сепаратистским движением. И российские, и грузинские власти предприняли максимум усилий, чтобы удержать "Ватан" от этого мероприятия [ Турки-месхетинцы: интеграция, репатриация, эмиграция / Под ред. Т.Триера и А.Ханжина. – Санкт-Петербург: Алтейя, 2007. – С. 394-395], то есть не объявленная война 15 - 18 ноября 1944 года Грузинской ССР старикам, женщинам и детям Ахысхаистана и тем, кто вернулся с фронта ВОВ в 1945 году, продолжалась и в 1990 году и затем в последующие годы в течение уже более 77 лет.



Очень любопытным являются рассуждения ярого расиста, убежденного националиста и не толерантного к другой религии деятеля, некогда возглавляющего Грузинскую ССР и затем Грузию - Шеварнадзе. 26 марта 2008 года на Javakhk Forum, отвечая на вопросы корреспондента, он поведал о том, что Евросовет поставил перед Грузией условие "Если хотите стать членом Евросовета", то решите проблему репатриации ахысхаистанцев, на что Грузии было дано на решение 11 лет, но он стал доказывать, что после выселения в 1944 году в Ахысхаистан "переселили пострадавшие от оползней семьи из разных уголков Грузии – из Рачи, Имеретии и в основном из Аджарии – которые до сих пор там живут; а если те (имеются ввиду мы ахысхаистанцы), кого выселили, вернутся в Самцхе-Джавахети, может начаться гражданская война, потому что переселенные из западной Грузии в южную Грузию там давно уже обосновались, у них там есть, я сказал, собственные дома, приусадебные участки, сады, огороды". Это конечно наглая ложь, так как в Ахысхаистане 604 тысячи гектаров земли, в настоящее время там проживает около 250000 тысяч человек армянской национальности, которая борется за свою автономию или полное отделение от Грузии, называя себя так называемой Джавакх. На территории более 600 тысяч гектаров могут жить 1,5 миллиона человек, места всем хватит. Легенда о том, что Ахысхаистан полностью заселен, муссируется с 1956 года, раньше СССР, в настоящее время - грузинской властью. На вопрос корреспондента "Вы считаете преступлением то, что сделали Сталин и Берия, или считаете, что их выселение из южной Грузии было оправданной мерой?", Шеварнадзе цинично заявил "Я читал документ, разработанный во времена Сталина и хранившийся в МВД Грузии. Когда я был секретарем ЦК, я попросил тогдашнего министра внутренних дел Владимира Джанджгава: "Ознакомлюсь и верну". "М.к.": "То есть вы читали подлинник?". Шеварнадзе: "Читал подлинник, и врагу не пожелаю читать, такое там написано. ... Называли (ахысхаистанцев) чуждым для Грузии элементом, который не сможет ужиться с грузинами, писали, что часто имели место кровопролитие и убийства. Очень большой был документ, с тяжелейшими обвинениями. Так вот, если руководствоваться этим документом, их (ахысхаистанцев), конечно, надо было выселить, ..." [URL: Javakhk Forum >Akhaltskha – Javakhk.net portal]. Выселить 200000-ное население Ахысхаистана, которое проживало на своей исконной земле сотни и сотни лет, это может сказать только откровенный фашист, кроме омерзения, эта нелюдь Шеварнадзе ничего не вызывает. Ведь он, будучи министром иностранных дел СССР, нанес колоссальный экономический ущерб России, передав США акваторию Берингова моря, в настоящее время Россия, из-за незаконной передачи, недосчитывается выловленной рыбы на сумму более 200 миллионов долларов США в год [wikipedia]. Теперь стало понятно, почему он так эмоционально 20 декабря 1990 года покинул свой пост министра иностранных дел СССР, якобы "в знак протеста против надвигающейся диктатуры", а на самом деле из-за предстоящего рассмотрения на IV Cъезде народных депутатов СССР проекта Закона СССР "О реабилитации месхетинских турок", который гарантировал территориальную целостность для компактного проживания и неприкосновенность их (ахысхаистанцев) национально-культурного развития, существовавшего до их (ахысхаистанцев) насильственного антиконституционного переселения и кроме прочего, признание за ними (ахысхаистанцами) право возвращения прежних исторических названий населенным пунктам и местностям, незаконно отторгнутым у них в годы депортации. Правда Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов в попыхах написал, что действия закона распространяются в отношении граждан СССР – турок, хемшилов и азербайджанцев, упустив из виду курдов, уж больно СССР чуждался точностей при перечислении этносов, тех или иных регионов. Тем не менее названный закон не был принят, а Шеварнадзе покидая пост министра иностранных дел, стал министром другого ведомства и через короткое время ушел и с этой должности, уезжая в Грузию, успел приватизировать элитную по тем временам квартиру в центре Москвы, что не смог сделать даже вице-президент СССР Янаев [wikipedia].



Учитывая тот факт, что депортация является военным преступлением в новейшей истории человечества и Грузия обязана ответить за содеянное, 13 августа 2012 года нами была подана Жалоба в Европейский Суд по Правам Человека (Strasbourg, France) № 61702/12/Mamedov v. Georgia, с просьбой к Высокому Суду за насильственную депортацию, конфискованную собственность, присудить справедливое удовлетворение претензии в виде финансовой компенсации морального и материального ущерба, с учетом невыплаченной арендной платы за насильственно захваченную и используемую землю в селе (городе) Аспиндза (Асмиза) Грузинской ССР (в настоящее время - Грузии) в течение 68 лет, взыскать с Грузии за причиненный нам моральный и материальный вред в денежной форме в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) евро.



Европейский Суд по правам человека, заседая в период с 12 сентября 2013 года по 23 сентября 2013 года в составе единоличного судьи (A.Gyulumyan (Альвина Гюлумян – представитель от Республики Армения), при участии докладчика в соответствии со статьей 24 §2 Конвенции), приняла решение объявить нашу Жалобу неприемлемой, так как она не соответствует критериям приемлемости, изложенным в статьях 34 и 35 Конвенции.



Нельзя было не согласиться с решением уважаемой судьи ЕСПЧ Альвины Гюлумян, так как предварительно в судах Республики Грузия нам необходимо исчерпать все внутренние средства защиты и только после этого обратиться в Суд ЕСПЧ, о чем четко сказано в статьях 34 и 35 Конвенции.



В связи с таким решением Суда ЕСПЧ, 09 сентября 2014 года мы обратились в НПО "Молодые адвокаты" Грузии (0152, г. Тбилиси, ул. Вазисубани 7, Грузия) с просьбой взять наше дело в юридическое производство и подать иск в суд Аспиндзского муниципалитета провинции Самцхе-Джавахети по возмещению морального и материального ущерба в сумме 9 025 000 GEL.



Однако ответа не последовало, хотя "Радио азаттык" очень нахваливало это НПО, что "У жертв сталинских репрессий в Грузии появилась надежда получить компенсации" и в этом оказала помощь глава грузинской Ассоциации молодых адвокатов Тамар Хидашели, которая помогла получить компенсацию через Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) двум братьям Киладзе.



Через 3 года ожиданий, нами 14 декабря 2017 года вновь было направлено в новый адрес НПО "Молодые адвокаты"(0100, г. Тбилиси, ул. З.Чавчавадзе 12, Грузия) письмо с просьбой подать в муниципальный суд Грузии иск по возмещению морального и материального ущерба, однако ответа также нет. Все это доказывает, что НПО Грузии, получая зарубежные гранты на развитие демократии внутри республики, совершенно бездействует, не оказывает помощи жертвам политических репрессий других национальностей, однако оказывает помощь жертвам политических репрессий грузинской национальности, проявляя ярый национализм.



Поскольку зло должно быть наказуемо вне зависимости от давности лет, чтобы не появилось соблазна повторения в других странах, в настоящее время нами прорабатывается вопрос о моральном и материальном возмещении 200000-ному насильственно изгнанному из Ахысхаистана населению из Грузинской ССР 18 ноября 1944 года, путем подачи иска от неопределенного круга лиц к Республике Грузия на сумму 200 000 000 000 евро, то есть, чтобы Грузия выплатила по 1 000 000 евро компенсации каждому пострадавшему от депортации ахысхаистанцу, от правоспособного и до пожилого человека, и их потомкам по отцовской или материнской линии.



Конечно возникает вопрос, каким образом власти Грузинской ССР сумели провести у себя несколько депортаций коренных народов, главным из которых было изгнание с исконных земель нас ахысхаистанцев в самом разгаре войны, причем после того, как открылся второй фронт во главе с США? В 70-х годах ХХ века по советскому телевидению выступал журналист-международник Мэлор Георгиевич Стуруа, с передачами о жизни в США, мы подростки буквально заслушивались его, так мастерски он вел передачу о загадочной стране. Его отец, председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР Стуруа Георгий Федорович, который принимал активное участие в депортации нас, ахысхаистанцев, в последствии понял, что Грузинская ССР и руководимые ею из Москвы Сталин и Берия, своей поддержкой этой военной акции, в конце концов приведут к полному развалу республики, выразив свое мнение в своих мемуарах, суть которых сводилась к тому, что власти Грузинской ССР и их грузинское лобби в Кремле совершили огромную глупость, которая закончится в последствии большой бедой. Через много лет, после смерти Стуруа Г.Ф., она свершилась – от Грузии откололись навсегда Республика Абхазия и Республика Южная Осетия.



После написания другого мемуара Стуруа Г.Ф., как сообщил на передаче Эха Москвы "Разбор полета" 27 марта 2017 года М.Г. Стуруа, его отец "передал этот материал своему секретарю – тогда он был председателем Верховного Совета Грузии и, соответственно заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР – секретарю, который был (так говорят) братом Сталина. Дело в том, что мать Сталина стирала в семействе богатых крестьян-купцов Эгнатошвили. И вот считают, что там-то как раз она понесла, причем не от своего мужа, а от этого купца Якова Эгнатошвили.



Один из братьев этих Эгнатошвили был начальником охраны Кремля (Эгнатошвили Александр Яковлевич), а второй (Эгнатошвили Василий Яковлевич) – был секретарем Президиума Верховного Совета. Ему мой отец дал и сказал: "Слушай, когда ты будешь в Москве, покажи Сталину. Может быть, он, действительно, захочет реабилитировать". А этот Эгнатошвили все время метил на пост Сталина. И в результате этой комбинации Эгнатошвили использовал эти мемуары против моего отца. Обвинил отца в тоске по троцкизму и (его) сняли с этих постов".



Теперь многое о происхождении Сталина становится ясно. От Виссариона, заядлого алкоголика, Екатерина родила двух сыновей, которые не выжили и умерли во младенчестве, Екатерина, по кличке Кеке (Кокотка), поняла, что следующего ребенка, рожденного от больного белой горячкой, ждет та же участь, решила ответить на ухаживания богатого владельца виноградников, виноторговца, купца 2-ой гильдии, Якова (Кобы) Георгиевича Эгнатошвили и произвела на свет от него будущего "отца народов". Спустя много лет Сталин дал своему первенцу имя биологического отца Я.Г.Эгнатошвили, а также использовал в своей подпольной работе партийную кличку "Коба", как иногда называли Якова Георгиевича. Более того, Сталин в конце 20-х годов ХХ века спас своих сводных братьев-нэпманов В.Я.Эгнатошвили и А.Я.Эгнатошвили от неминуемого расстрела в Тбилиси, распорядившись "освободить обоих братьев (из-под ареста) и направить их в Москву", старшего Василия Яковлевича он тут же устроил секретарем Президиума Верховного Совета Грузинской ССР, а младшему Александру Яковлевичу присвоил звание генерал-майора, назначил начальником охраны собственной персоны и личным поваром-дегустатором [ URL: https://ru.wikipedia.org/%D0%AD%87; URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0 ].



Некоторое время назад, работница музея Сталина в Гори пояснила, что за странная фотография "отца" Сталина - оказалось, что художник, видимо по памяти или по рассказам нарисовал Виссариона, затем рисунок был сфотографирован, получилось как настоящее фото, но если приглядеться, то видно, что это обычный рисунок. Известные фотографы в Грузии показывали Сталину старые фото, на которых вероятно был запечатлен его "отец", но Сталин не хотел, чтобы была обнаружена подлинная фотография Виссариона Джугашвили, во-первых это не его биологический отец, во-вторых, возможно он (Сталин) не был похож на Виссариона Джугашвили, в связи с чем, он сообщил фотографам, что на них нет фото его "отца", поэтому и вынужден был заказать художнику изобразить лицо человека, похожего на него самого [wikipedia].



Еще в 1909 году в документах надзорного дела (жандармерии) было указано, что (не биологический) отец И.В.Джугашвили жив и "ведет бродячую жизнь", предположительно, Виссарион Джугашвили похоронен в Телави, однако подлинность захоронения не установлена" [wikipedia].



Сама Кеке, мать Сталина, стала в последствии блудницей: "Иосиф Виссарионович поручил патронаж над своей матерью Лаврентию Берии", "Она жила в центре города в небольшом дворце XIX века, который некогда занимал российский наместник на Каваказе", "Нино Берия, супруга (будущего) наркома, по поручению мужа бывала у Джугашвили не реже одного раза в неделю. …Кеке до последних дней любила посплетничать об интиме и не одобряла того, что Нино целиком посвятила себя семье. Джугашвили интересовалась, почему молодая женщина не завела себе любовника и даже предлагала себя в качестве сводницы. Мать вождя вспоминала себя в былые годы и недоумевала, как такая красотка как Нино может сидеть дома. Услышав это, Марта Ивановна (мать Л.Берии) была шокирована и с тех пор старалась избегать встреч с Екатериной Джугашвили", именно поэтому, Сталин в 1937 году не поехал хоронить мать, потому что опасался уронить свой имидж "вождя народов" перед тбилисцами, что он, чиновник такого уровня и пришел хоронить откровенную потаскуху, хотя и являющейся ему матерью, "Зато он прислал венок, где подписался по-грузински "Иосиф Джугашвили". О кончине Кеке было сообщено в Грузинской ССР, но Сталин приказал, чтобы эта весть не распространялась в других частях СССР, ибо не смущать граждан СССР, какой был моральный облик у усопшей матери кровавого диктатора, если кто-то будет интересоваться ее особой [wikipedia].



"Похороны прошли по религиозным канонам, Берия был одним из тех, кто нес гроб". На похороны Кеке согнали всех кого можно и церемония погребения была такая, словно хоронили члена правительства Грузинской ССР c венками, флагами и транспарантами [https://russian7.ru/post/pochmu-mat-stalina-predlagala-zhene-b]. Имеются и воспоминания М.Хачатуровой: "Я жила в Тбилиси до семнадцати лет и была хорошо знакома с одной старухой, прежде жившей в Гори. Она рассказывала, что Сталин называл свою мать не иначе как проституткой" [ Мать: постыдные слухи и правда / В кн.: Эдвард Радзинский. Сталин: жизнь и смерть. – М.: АСТ: Астрель, 2011. - С. 28-30].



Примерно такая же биография рождения Берии, о таких незаконнорожденных детях говорят по-ахысхаистанскотурецки – "пич", которые бывают способны на абсолютную бесчеловечность, как бы мстя за свое незаконное, а значить и униженное происхождение.



В настоящее время Грузия, в своей новейшей истории, в течение более чем 30 лет, не предпринимает никаких шагов по возврату ею ахысхаистанскому народу их исконных земель, насильственно отторгнутых 18 ноября 1944 года. Общее количество населенных пунктов Ахысхаистана, аннексированных Грузинской ССР 18 ноября 1944 года составляет 249 сел и деревень, расположенных на территории 6040 квадратных километров земли, что в полтора раза больше, чем территория, к счастью, ныне суверенной Республики Южная Осетия (Ирыстон), составляющей 3900 квадратных километров земли и более чем в двое больше территории Аджаристана.



Свой суверенитет Ирыстон и Абхазия получили благодаря гигантским миротворческим усилиям России, иначе они бы исчезли, как практически исчез Аджаристан, национально-культурное развитие которого значительно ограничено нынешним правительством Грузии, после ее аннексии и изгнания законного правительства при Саакашвили, а Грузия, по сути, находится в состоянии необъявленной войны с Ахысхаистаном более 77 лет, запрещая проводить даже массовые мирные марши на свою исконную родину.



На 75-той годовщине изгнания ахысхаистанцев, руководство Турции в очередной раз успокоило нашу общественность обещаниями "поддержки этому процессу на основе международного права и справедливости", но конкретно какой поддержки, так и осталось не ясным. И это не удивительно, так как Турция тесно сотрудничает с Грузией в военной и военно-финансовой области, так, при входе в казарму грузинской военной части, выставлены флаг Грузии и флаг Турции, поэтому это государственное образование и далее будет имитировать свою приверженность "сотрудничать в этом вопросе как с властями Грузии, так и Советом Европы", открыто тормозя процесс возвращения Грузией ахысхаистанскому народу их исконных земель. Вероятно, что Турция сама не прочь заселить своими безземельными гражданами, около сотни еще пустующих сел и деревень Ахысхаистана, примером тому является принятие тысячами гражданами Турции второго гражданства Грузии в Аджаристане, после бракосочетания с аджарками, что сегодня вызывает большую озабоченность депутатов в парламенте Грузии такой ползучей экспансией территории Аджаристана. Если говорить о генетическом составе народов Турции, то на сегодня в турках собственный среднеазиатский сельджукский ген носят только 15% населения, а остальные 85% от арабов, армян, балкарцев, курдов, черкесов, евреев (один из их известных представителей Мустафа Кемаль), грузин (один из их известных представителей Эрдоган) и местного анатолийского населения. Как специалист по аналогиям, приведу малоизвестные документальное данные, которые тщательно скрываются в Турции относительно Мустафы Кемаля и Эрдогана.



Мустафа Кемаль: "Как и другие религиозно-этнические меньшинства Османской империи, (евреи-) денме отличались образованностью, например, знали европейские языки. Их школы в Салониках пользовались авторитетом, и многие турки отдавали туда детей. В частности, в школе Шемши Эфенди, принадлежащей общине денме, учился будущий создатель и первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль (Ататюрк)" [ URL: https://lecha-im.ru / ARHIV / 231 / romanovskiy.htm ]; [URL: https: // realnoevremya.ru / articles /134557 – mustafa – kemal – ataturk – proishozhdenie – yunost – masony].



Сам Мустафа Кемаль, дал в свое время, очень витиеватый ответ на прямой вопрос одного из близких друзей по поводу своего происхождения, Кемаль ответил "Некоторые обо мне говорят, что я еврей, потому что родился в Салониках, но не надо забывать, что Наполеон был итальянцем из Корсики, хотя умер как француз, как таковой вошел в историю" [ YouTube. Кто по национальности Ататюрк Мустафа Кемаль? С 0:00 до 0:36 минуты], пока без комментариев относительно входа в историю Мустафы Кемаля, но вопросы остаются: что это за школа Шемши Эфенди, в которой Мустафе дали прозвище "Кемаль" и как поется в песне в виде перефраза "Спят курганы темные", с тех пор "Паренька приметили, Руку дружбы подали, Повели в забой", в результате забоя, от былой Османской империи осталось только 43,3% территории, под названьем Турция, что за "Национальный обет" 1920 года, как "Владимир Ленин и Мустафа советизировали Закавказье" и "Как хитрый турок обдурил "великого Ленина" [wikipedia; URL: https://ppt-online.org/392773; URL:https://regnum.ru/news/polit/1160915. html;URL:https://arunion.info/news/oni_otvetjat_pered_sudom_istorii_mladoturki_bolsheviki_sionisty_masony/2011-07-15-912;URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ататюрк,_Мустафа,_Кемаль].



Аналогичный ответ о своей национальной принадлежности дал, десятки лет спустя, другой президент Турции – Эрдоган: "Однажды я спросил своего покойного отца – "Кто мы?" Лазы или турки?" Он сказал, что тоже задавался таким вопросом и обращался к своему отцу. Тот же в свою очередь ответил: "Смотри ! Мой дед говорил, когда мы уходим в иной мир, нас спрашивают в какого бога мы верим, кто его пророк и какая у нас вера? Нас не спросят о нашей национальности. Когда тебя спрашивают о национальности, скажи, что ты мусульманин и иди своей дорогой". Между тем, по сведениям СМИ, как отец, так и мать Эрдогана, имели грузинские корни [ https: // zen.yandex.ru / media / narody / turok – ili – kavkazec – nastoiascaia – nacionalnost – erdogana – 5cbe0b8536a7a700b3692d74]; [ /Русская Семерка russian7.ru ]. Казалось бы, что президент Турции, имея грузинские корни, должен был бы способствовать скорейшему решению вопроса возвращения наших земель, но ждать помощи от Турции по возвращению ахысхаистанскому народу исконных земель, не приходится, даже если "в 1999 г. при вступлении в Совет Европы Грузия взяла на себя официальное обязательство решить проблему возвращения месхетинских (ахалцихских) турок, в том числе по части подготовки законопроекта, обеспечивающего депортированному советским режимом населению Месхетии репатриацию и интеграцию, а также получение гражданства Грузии", подготовила изуверский закон "Закон Грузии О репатриации лиц, насильственно переселенных из Грузинской ССР в 40-е годы ХХ века властями бывшего СССР" (далее – Закон), уже в самом названии Закона нацистская власть Грузии открещивается от участия в военном преступлении, якобы это дело рук только властей бывшего СССР, что является абсолютной ложью:



1. Закон говорит о "репатриации лиц", что не соответствует документам того времени и полностью расходится с текстом "Постановления ГОКО № 6279 совершенно секретно о переселении из пограничной полосы Грузин-ской ССР – Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахалкалакского и Богдановского районов турок, курдов, хемшинов" от 31 июля 1944 г., а также "Приказа НКВД СССР № 001176 "О переселении из пограничных районов Грузинской ССР турок, курдов и хемшинов" 20 сентября 1944 г. Строго секретно". Из текста названия Закона можно понять только одно, депортации подверглись какие-то неизвестные лица, причем их местонахождением была вся территория Грузинской ССР, жили они не компактно, были расселены по всей республике и не в пограничной полосе. Между тем, часть ахысхаистанцев-хозяев, живщих прямо на самой пограничной полосе, имели дом на территории Грузинской ССР, а огород на территории Турции с 20-х годов ХХ века, вплоть до выселения в 1944 году и это не вызывала дискомфорта ни там в Турции, ни в Грузинской ССР.



2. О том, что заказчиком и инициатором насильственного изгнания, но не переселения, ахысхаистанцев является Грузинская ССР, подтверждается Постановлением ГОКО № 6279 совершенно секретно от 31 июля 1944 года и Приказ НКВД СССР № 001176 от 20 сентября 1944 г. Строго секретно; Участники со стороны Грузинской ССР: Сталин, ЦК КП(б) Грузии, Верховный Совет Грузинской ССР, Прокуратура Грузинской ССР, Верховный Суд Грузинской ССР, Совет Народных Комиссаров Грузинской ССР, Управление пограничных войск Грузинского округа, Кавтарадзе, Деканозов, Давлианидзе, Маградзе, Начкевия, Кукутария, Нибладзе, Пабгулидзе, Татузава, Рапава, Каранадзе, Кобулов, Берия.



3. Относительно того, кого будут считать прямыми потомками ахысхаистанцев по мужской линии или прямыми потомками ахысхаистанцев по женской линии, это является прерогативой Правительства Ахысхаистана и местных органов Ахысхаистана, по всем пяти районам, но не Грузии, которая не имеет понятия в этом вопросе, а также в других вопросах адаптации и ин-теграции на своей исконной ахысхаистанской земле.



Кроме того, "в июле 2017 г. премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретился со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили во дворце Чанкая в Анкаре, в ходе встречи также был обсужден вопрос о возвращении в Грузию турок-месхетинцев. "Турция считает турок-месхетинцев неотъемлемой частью грузинского общества", в заключении констатировал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, правда в сообщении не уточняется, почему премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили при этом покорно безмолвничал, словно в рот воды набрал.



Прошло более 4-х лет и Турция резко изменила свой вектор диаметрально в противоположном направлении, давая одни пустые обещания, которые выгодны Эрдогану по националистическим признакам – заболтать и забыть эту тему навсегда в угоду нацистской власти Грузии.



Из двухлетней давности выступления президента Турции Эрдогана нашему ахысхаистанскому народу стало известно, что он предлагает заставить молодежь Ахысхаистана посетить свою исконную родину, взять горсть ахысхаистанской земли и вернувшись вновь на чужбину на вечное поселение, прочитав молитву, посыпать эту горсть родной земли на могилу своего родителя [URL:https: // www.anadolugazete.com.tr / guncel / ahiska-surgununun-75-yili-84666h.htm]. Но это же обычный символический жест, относящийся к церемонии поминовения, хотя и значимый, разве мы только об этом просили Эрдогана? Эрдогану вторит некий Фуат Учар бей "Это геноцид и преступление против человечества, но мировое сообщество остается равнодушным. Причина, по которой мы уже на протяжении нескольких лет проводим церемонии поминования, состоит в том, чтобы сохранить эту боль на повестке дня. Мы хотим напомнить об этой депортации мировой прессе. У нас есть документальные свидетельства о тысячах погибших и депортированных" [URL:https://qirim.news/ru/novosti/75-let-s-toskoj-o-rodine-istoria-turok-meshetintsev]. Фуат Учар бей никак не поймет, что такую церемонию можно делать из год в год, хоть тысячу лет, однако наша земля автоматически не вернется нам, необходимо включить континуитет в этом вопросе и обратиться к России, как правоприемнику СССР.



Эрдоганом постоянно устраиваются дипломатические показухи, так "Заместитель главы МИД Турции Явуз Селим Кырын и члены межпарламентской дружбы Турция-Грузия приняли участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины депортации турок-ахыска в Тбилиси и Месхетии" [URL: https:// www.aa.com.tr/ru/%D1/16451], чтобы показать нам ахысхаистанцам свою "бурную деятельность", которое выеденного яйца не стоит.



Эрдоган и его последователи не могут понять, что мы требуем и будем требовать от Совета Европы, что нам нужна деоккупация Грузией Ахысхаис-тана, отказ Грузии от аннексии Ахысхаистана, возвращение Ахысхаистана ее законному владельцу – ахысхаистанскому народу и выплата репараций за нанесенный ущерб ахысхаистанскому народу в течение более чем 77 лет.



Нашему народу постоянно не везет, в 1944 году Грузией непосредственно руководил грузин Сталин, который ради идеи построения "Великой Грузии" насильственно изгнал ахысхаистанский народ, отобрал его земли, в наше время, другой диктатор с грузинскими корнями, дает нам совет, приехав в Ахысхаистан, взять только "Горсть земли", разворачиваться и идти восвояси. Стало понятно, что Эрдоган лоббирует интересы нацистской власти Грузии и он от этого никогда не отступит, так как Турция и Грузия связаны теснейшим, не только военным, но и экономическим сотрудничеством. Эрдогану совершенно безразлична судьба нашего ахысхаистанского народа, недавно, посещая Узбекистан, он обратился со славами "Приветствую всех узбекских братьев", зная, что в Узбекистане в 1989 году на ахысхаистанских турок, курдов и др. были устроены в Ферганской долине погромы, узбеки, как с цепи сорвавшись, убивали и сжигали людей на кострах, жгли дома наших соотечественников, забивали камнями, насиловали наших женщин, при этом Узбекистан до сих пор не принес извинения и не выплатил компенсации пострадавшим ["Соседку забили камнями и сожгли ее дом" 30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР.[URL: https://lenta.ru/2019/06/05/fergana/]. Геноцид в Ферганской долине тут же эхом отозвался в других республиках СССР Центральной Азии, начались преследования ахысхаистанцев, наши близкие родственники прятались от преследования где только можно, даже в кукурузных полях, при этом правоохранительные органы бездействовали, собирались стихийные митинги, где местные националисты требовали нашего выселения, в том числе неоднократно автора этих строк, иначе угрожали физической расправой, вот так "узбекские братья Эрдогана" давали пример другим республикам СССР, что нам нет места на земле и мы подлежим полному уничтожению, все по завету Сталина, другого грузина: "Довольно играть в интернационализм, надо бить всех этих поляков, корейцев, латышей, немцев и т.д., все это продажные нации, подлежащие истреблению … Всех националов надо ловить, ставить на колени и истреблять как бешенных собак" [ "Новая газета", № 88, 11.08.2021 г.].



В последствии мы вернемся к этому вопросу после возвращения на родину в Ахысхаистан, обратимся в Международный Суд в Гааге для разбирательства этого преступления со стороны Узбекской ССР (в настоящее время - Узбекистана) в отношении наших соотечественников в Ферганской долине в 1989 году.



Но что можно сказать на такой демарш Эрдогана, во-первых, Турция не является правоприемником СССР и она не имеет права вмешиваться в дела Ахысхаистана с 1829 года, во-вторых только Россия может дипломатически решить территориальные споры на Кавказе, примером тому служит решение аналогичной проблемы в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе в силу того, что "Россия исторически была и останется гарантом безопасности народов Кавказа" (решение Совета Безопасности Российской Федерации от 08 августа 2008 года).



Кроме того, Эрдоган позволяет себе с пренебрежением относится к четырем другим этносам Ахысхаистана: ахысхаистанским курдам, терекеме, азербайджанцам и хемшилам, ни разу не упоминая о них, между тем это 30% населения Ахысхаистана, в то же время он называет нас, ахысхаистанских турок, то "турки-месхетинцы", то просто "турки-ахыска". Имеется и путаница по дате выселения "14 ноября 1944 года", в действительности выселение началось 15 и завершилось 18 ноября 1944 года, количество выселенных "100 тысяч", также не точное, по нашим оценкам выселялось не менее 160 тысяч стариков, женщин и детей [ История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах / Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Отв. ред. Н. Верт, С.В.Мироненко. Отв. сост. И.А.Зюзина. – М.: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2004. – С. 505 - 510].



В настоящее время Эрдоган больше занят совсем другим делом - кражей граждан тюркских государств и не только тюркских, которых он считает своими личными врагами, например недавно, выкрал из Кыргызской Республики, тайно, с помощью своих спецслужб гражданина Кыргызстана Орхана Инанды, последователя какого-то учения и заточил у себя в Турции в казематы на 20 лет, причем без всякого следствия, это все напоминает политику Талибов в Афганистане, полностью игнорировать права человека. Ранее отдала на растерзание двух жертв диктатору Эрдогану Украина, речь идет об Салехе Йигите и Юсуфе Инане, в надежде, что Турция окажет военную помощь по возвращению Крыма, чего Турция и не думает делать, а наоборот, сама желает возвратить Крым в свое лоно [ Экстрадиция или похищение? Двое граждан Турции задержаны в Украине и вывезены на родину / Новое время. – 18 июля 2018 года ]. Своим личным врагом он посчитал несколько лет назад и турецкого журналиста, который в архивах республики обнаружил, что Эрдоган не имеет высшего образования, а следовательно, по Конституции Турецкой Республики, не имеет права занимать пост президента Турецкой Республики, без высшего образования. В результате этот журналист был осужден на длительный срок и в настоящее время находится в застенках диктаторского режима в Турции, поэтому пусть Эрдоган лучше освободит этого журналиста, всю турецкую интеллигенцию и военных из своих тюрем, которых он считает своими личными врагами, а мы ахысхаистанцы обойдемся без его пустых обещаний, для этого есть международные организации и правопреемник СССР в лице Российской Федерации, где будет решаться наша проблема, без всякого вмешательства Турции, которая добилась только взятия "Горсти земли" с родины, что является, на наш взгляд, только насмешкой над аысхаистанцами. В силу чего, Türkiye, Ahyshaistan"ı geri çek, Gürcistan"daki ata topraklarımızı sensiz geri verme sorunumuzu çözeceğiz.



Различные общественные объединения и культурные центры, так или иначе связанные с ахысхаистанским движением между собой разобщены, с нами, рядовыми ахысхаистанцами, не идут на контакты и сотрудничество, 15 ноября 2019 года абсолютно формально провели 75-летнюю годовщину депортации, которая состоялась в Турции, под эгидой не менее индифферентной к нашим проблемам и чаяниям, общественной организации в Турции – "Всемирная ассоциация турок-ахыска" (DATÜB), в общем они были заняты сами собой, не выдвигая никаких политических требований, так как Турция им это не позволила бы, о чем подробно написано в фундаментальной книге "Турки-месхетинцы" изданного в Санкт-Петербурге в 2007 году, страницы 394-395 (Сбор материалов и исследования к этой книге проводились с июня 2004 г. по сентябрь 2006 г. под эгидой Европейского Центра по делам Меньшинств (FUEN).



Примечание: Согласно первого издания 19-го тома БСЭ (страницы 503 - 510) в разделе Грузинская ССР, в 1926 году все пять этносов Ахысхаистана именовались под одним названием – тюрки, причем каждый десятый гражданин СССР в Грузинской ССР был ахысхаистанцем.



В соответствии с постановлением ГКО от 31 июля 1944 года N 6279 сс нас стали именовать как турки, курды, азербайджанцы (к которым приписывали и терекеме, хотя это самостоятельный этнос) и хемшины (позже их стали именовать хемшилы).



Во времена правления Хрущева появилось название турки-месхетинцы, якобы мы ахысхаистанские турки, не что иное как отурченные грузины (версия родилась при содействии Грузинской ССР), что является абсолютной ложью, подрывающее единство народов Ахысхаистана, так как из общего количества ахысхаистанцев ахысхаистанские турки составляют 70%, а в остальные 30% ахысхаистанцев входят ахысхаистанские курды, терекеме, азербайджанцы и хемшилы. Получается так, что 30% ахысхаистанских курдов, терекеме, азербайджанцев и хемшилов вообще нигде не будут фигурировать как этносы, являющимися ахысхаистанцами, пострадашими от политических репрессий в ЗСФСР-Грузинской ССР в 1922-1944 годах, что естественно не допустимо, так как напрямую нарушаются права человека.



После развала СССР, уже Турция, после Грузии навязала нам новое название – турки-ахыска, что также не соответствует правописанию в нашем понимании, так как до 18 ноября 1944 года существовало название культурного центра-города Ахысха, это подтверждается Турецко-Русским Словарем Д.А.Магазаника, ОГИЗ, Москва, 1945. – С. 20, где четко написано на турецком языке слово – Ahısha (Ахысха). Однако в настоящее время продолжает использоваться различными общественными организациями, в угоду Турции ahıska türkleri – турки-ахыска, а в угоду нынешнего руководства Турции турки-месхетинцы. Очень важным остается тот факт, что Председателем ВС СССР А.И.Лукьяновым в проекте закона СССР "О реабилитации месхетинских турок" в 1990 году была заложена правовая норма о признании за ахысхаистанцами "право возвращения прежних исторических названий населенным пунктам и местностям, незаконно отторгнутым у них в годы депортации", что должно строго соблюдаться в дальнейшем при культурном строительстве ахысхаистанцев.



Оккупированная Грузией территория Ахысхаистана 6040 кв.км, в сравнительном плане, почти вдвое больше территории 3170 кв.км Нагорного Карабаха, которую в кровопролитной Великой Отечественной Войне 2020 года вернул себе Азербайджан. Наша родина Ахысхаистан должна быть возвращена абсолютно мирным путем, под патронажем Совета Европы и России, на что мы надеемся.



В связи с принятием упомянутого законопроекта, Грузия навсегда забудет об "оккупации Россией территории Грузии", поскольку сама предстанет перед всей Европой оккупантом наших исконных земель в течение более чем 77 лет. Это даст возможность МИД РФ более конструктивно обсуждать ситуацию в Абхазии и Южной Осетии в переговорном процессе в Швейцарии по линии Карасин-Абашидзе, навсегда закроет Грузии дорогу в НАТО, чему приложит усилия и Ахысхаистан.



В течение нескольких месяцев работы, удалось установить, что очень близким к нашему законопроекту является ситуация в Гагаузии, для которой парламент Республики Молдова принял ЗАКОН Nr 344 от 23.12.1994 г. "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)", законодательно установив, что отныне Гагаузия – это территориальное автономное образование с особым статусом как форма самоопределения гагаузов, являющейся составной частью Республики Молдова. Дело в том, что гагаузские и ахысхаистанские турки очень близкие народы, но гагаузские турки борются за свои права на своей исконной земле, а мы ахысхаистанские турки с 4-мя другими нашими этносами находимся в изгнании, поэтому кроме России, нам ни кто не поможет, так как Эрдоган лоббирует в этом вопросе интересы нацистского правительства Республики Грузия – не допустить возврата исконных земель ахысхаистанскому народу.



В соответствии с указанным законом Республики Молдова нами был отредактирован законопроект "Закон о возврате Республикой Грузия ахысхаистанскому народу их исконных земель, насильственно отторгнутых в 1944 году", принятие которого поднимет авторитет Российской Федерации на небывалую высоту, по примеру остановки Россией кровопролитной войны в Карабахе, что вызывает в целом восхищение противоборствующих сторон, всех граждан в СНГ, да и Совета Европы, немалая роль в этом Государственной Думы РФ, которая в начале конфликта сказала, что "Россия никому не должна, она только может остановить эту бойню, как правоприемник СССР" и это случилось, на Кавказе наступил, какой ни какой, а мир.



Политический кризис, наступивший после развала СССР в Грузинской ССР можно было решить вполне мирным путем, создав по примеру Швейцарии конфедерацию Грузия, в которую входили бы пять кантонов:

Аджаристан с территорией 3000 кв.км, населением 346300 человек, государственный язык грузинский;

Апсны с территорией 8600 кв.км, населением 243564 человек, государственные языки абхазский и русский;

Ахысхаистан с территорией 6040 кв.км, населением 600000 человек, государственные языки ахысхаистанскотурецкий и русский;

Ирыстон с территорией 3900 кв.км, населением 56405 человек, государственные языки осетинский и русский;

Сакартвело с территорией 48249 кв.км, населением 3728573 человек, государственный язык грузинский.



В этом случае Грузия из мачехи могла бы стать матерью ГРУЗИЯ (GEORGIA), с общей территорией 69789 кв.км для всех пяти кантонов, благо, что для этого есть пример в виде Швейцарской Конфедерации, территория которой несколько меньше Сакартвело и составляет 41284 кв.км. Для этого, всем пяти кантонам необходимо избавиться от националистических устремлений и встать на цивилизованный путь развития образований со статусами кантонов, совершенно светской и нейтральной конфедерацией, на первом месте которой должно быть экономическое процветание, со столицей конфедерации в городе Тбилиси и столицами в кантонах Аджаристан в городе Батуми, Апсны в городе Сухум, Ахысхаистан в городе Ахысха, Ирыстон в городе Цхинвал, Сакартвело в городе Кутаиси. Конечно, все это предлагается в качестве предложения, которое должно быть изучено и проанализировано, придя к общему разумному решению.



Очень важным остается вопрос о том, чтобы довести до конца проект, оставленный нам Председателем ВС СССР уважаемым Лукьяновым Анатолием Ивановичем в далеком 1990 году "О реабилитации месхетинских турок", хотя этот проект закона и написан наспех и коряво, но тем не менее он явился базой для представленного нового отредактированного проекта закона. Наш народ никогда не забудет усилий Анатоля Ивановича, по возвращению наших исконных земель.



Анализируя все сказанное, мы подходим к определению континуитета (продолжательства) Союза Советских Социалистических Республик, выбрать на замену кого-то одного, которым была выбрана Россия "Государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях" [vz.ru/question/2020/2/17/1024288.html].



После нашего обращения в Министерство иностранных дел Российской Федерации на предмет составления проекта закона о возврате исконных земель ахысхаистанскому народу, было получено одобрение нашей инициативы: "В случае оформления поднимаемого Вами вопроса в форме Указа Президента или Закона, МИД России, несомненно, примет участие в решении проблемы в рамках своей компетенции" [ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИЕМНАЯ. "18" 11 2019 г. № 3458].



В этой связи представляем проект "Закона о возврате Грузией ахысхаистанскому народу их исконных земель, насильственно отторгнутых в 1944 году":



П Р О Е К Т



З А К О Н

О ВОЗВРАТЕ ГРУЗИЕЙ АХЫСХАИСТАНСКОМУ НАРОДУ ИХ ИСКОННЫХ ЗЕМЕЛЬ, НАСИЛЬСТВЕННО ОТТОРГНУТЫХ В 1944 ГОДУ



Ахысхаистан – единая историческая родина нескольких коренных этносов, преимущественно ахысхаистанских турок, затем ахысхаистанских курдов, терекеме, хемшилов и азербайджанцев (далее - ахысхаистанцев), среди которых было не мало смешанных браков, кроме названных этносов в нем проживали также незначительное количество грузин, армян, турок-османов и русских.

Историческая область Ахысхаистан на западе граничит с Турцией, на северо-западе с Аджаристаном, на востоке с Грузией и на юге с Арменией.

До 18 ноября 1944 года в административно-территориальное деление Ахысхаистана, общей площадью 6040,0 квадратных километров, входили Ахалцихский, Адигенский, Аспиндзский, Ахалкалакский и Богдановский районы Грузинской ССР, где компактно проживали ахысхаистанцы.

В составы Ахалцихского района (1208,0 кв. км) входили 77 населенных пунктов, Адигенского района (1056,0 кв. км)входили 74 населенных пунктов, Аспиндзского района (825,0 кв. км) входили 65 населенных пунктов, Ахалкалакского района (1598,0 кв. км) 26 населенных пунктов, Богдановского района (1353,0 кв. км) входили 7 населенных пунктов.

Общее количество населенных пунктов Ахысхаистана до 18 ноября 1944 года составляло 249 сел и деревень, расположенных на территории 6040,0 квадратных километров земли.

Большая часть ахысхаистанцев говорят на самостоятельном ахысхаистанскотурецком языке, некоторая часть ахысхаистанских курдов, терекеме, камзали, турок-османов пользуются в быту своими родными языками. Между тем, ахысхаистанскотурецкий язык являлся и в настоящее время является языком межнационального общения, наряду с одним из официальных языков ООН – русским, синтезом языков многих народов мира.

За все годы Советской власти сотни тысяч ахысхаистанцев стали жертвами произвола откровенно националистической Грузинской ССР, при этом они подвергались репрессиям и геноциду по национальным, религиозным и социальным признакам с целью добиться оставления исключительно своего грузинского этноса в республике, освободившись от других наций и народностей путем изгнания и поселения их в других республиках СССР, что и было достигнуто при правлении Сталина.

Политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к ахысхаистанцам, являлась противоправной не только с позиции ныне действующего законодательства Грузии, но и законов СССР тех лет.



Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Статья 1. Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые в отношении коренных народов, насильственно изгнанных со своих исконных земель. Опираясь на демократические принципы при формировании правовых государств в бывших республиках СССР, требуется очищение всех сфер общественной жизни от деформации и искажений общечеловеческих ценностей. Это создаст благоприятные возможности по восстановлению справедливости в отношении ахысхаистанского народа по возвращению им исконных земель, насильственно отторгнутых у них грузинской властью в годы культа личности Сталина.



Статья 2. Признать право ахысхаистанцев на их возвращение в места традиционного проживания, существовавшие до антиконституционной политики насильственного переселения и на возмещение ущерба, причиненного им Грузией. В процессе возвращения ахысхаистанцев в места их проживания до 1944 года не должны ущемляться права и законные интересы граждан других национальностей Грузии, проживавших там до 18 ноября 1944 года.



Статья 3. Не допускается агитация или пропаганда, проводимая с целью воспрепятствовать возврату ахысхаистанцам их исконных земель. Лица совершившие подобные, а равно подстрекающие к ним, привлекаются к ответственности в установленном законом Грузии порядке.



Раздел II

ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИ И ВОЗВРАТА ГРУЗИЕЙ АХЫСХАИСТАНСКОМУ НАРОДУ ИХ ИСКОННЫХ ЗЕМЕЛЬ, НАСИЛЬСТВЕННО ОТТОРГНУТЫХ В 1944 ГОДУ



Статья 4. Российская Федерация, стремясь к восстановлению исторической справедливости в отношении ахысхаистанцев, принимает настоящий ЗАКОН о возврате Грузией ахысхаистанскому народу их исконных земель, насильственно отторгнутых 18 ноября 1944 года, общей площадью 6040,0 квадратных километров, по точной советской карте, изданной официально перед 18 ноября 1944 года Главным управлением геодезии и картографии при СНК СССР.



Статья 5. Возвратить ахысхаистанскому народу их исконные земли в пяти (Адыгенский, Ахылцихский, Аспиндзский, Ахалкалакский и Богдановский) районах Южной Грузии (исторической области Ахысхаистан), по точной советской карте, изданной официально перед 18 ноября 1944 года Главным управлением геодезии и картографии при СНК СССР, существовавшей до их антиконституционной насильственной депортации и оккупации, с восстановленными современными селами, поселками и городами, оборудованными также современными коммуникациями.



Раздел III

ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ



Статья 6. Действия настоящего закона распространяются в отношении бывших граждан СССР – преимущественно ахысхаистанских турок, затем ахысхаистанских курдов, терекеме, хемшилов и азербайджанцев, проживавших ранее в бывшей Грузинской ССР и их потомков по прямой мужской или прямой женской линии, которые имеют право, в соответствии с их волеизъявлением, возвращаться в историческую область Ахысхаистан, в мес-их традиционного проживания в пяти (Адигенском, Ахалцихском, Аспиндзском, Ахалкалакском и Богдановском) районах южной Грузинской ССР, существовавших до их антиконституционной насильственной депортации, пожелавших добровольно переселиться на историческую родину Ахысхаистан, без всяких предварительных условий со стороны Грузии, в силу того, что Грузинская ССР сама без всяких веских причин незаконно насильственно изгнала ахысхаистанцев со своих исконных земель 18 ноября 1944 года, где они проживали веками.



Статья 7. Ахысхаистанцам гарантируется территориальная целостность для компактного проживания, в границах, соответствующих точной советской карте, изданной официально перед 18 ноября 1944 года Главным управлением геодезии и картографии при СНК СССР и неприкосновенность их национально-культурного развития, существовавшего до их насильственного антиконституционного изгнания 18 ноября 1944 года.



Статья 8. Во всех 249 населенных пунктах провести коммуникации в виде электричества, газа, водопровода, жилых построек, интернета и так далее за счет финансовых средств, накопившихся по аренде 604000 гектаров земли Ахысхаистана за более чем 77 лет в пользу ахысхаистанского народа.



Статья 9. Грузии предусмотреть осуществление комплекса мероприятий по восстановлению духовного наследия и удовлетворению культурных потребностей ахысхаистанцев. Оно означает также признать за ахысхаистанцами право возвращения прежних исторических названий населенным пунктам и местностям, незаконно отторгнутых у них в годы депортации, осуществления достойного ухода за могилами их предков.



Принятие "Закона о возврате Грузией ахысхаистанскому народу их исконных земель, насильственно отторгнутых в 1944 году" позволит Российской Федерации навсегда закрыть тему о якобы военной оккупации "части территории Грузии" (Абхазии и Ирыстона) Россией, особенно на переговорах в Швейцарии по линиям МИД России и МИД Грузии в формате "Григорий Карасин – Зураб Абашидзе", а также документально покажет Совету Европу, кто в действительности является оккупантом, вот уже в течение более чем 77 лет. Этот документ в виде Закона даст возможность создать "Правительство Ахысхаистана в изгнании", которое постепенно начнет формировать свои структуры, для действенного решения накопившихся проблем нашей родины.



Правозащитник Ахысхаистана Низами Мамедов,

E-mail: akhyskhaistan@gmail.com Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637271600

