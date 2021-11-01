Умер известный казахстанский журналист Виктор Кияница

18:41 19.11.2021

КИЯНИЦА Виктор Витальевич

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[04.07.1964 - 19.11.2021]

Окончил журфак МГУ. Действительный член Академии журналистики Казахстана.



Работал в "Комсомольской правде" - ведущий рубрики "Алый парус", был собкором "Комсомолки" и журнала "Огонек" в Казахстане.

С 1997 по 1999 год - пресс-секретарь премьер-министра и руководитель пресс-службы правительства РК.

В конце 2001 года возглавил "Комсомольскую правду-Казахстан".

После этого занимал должности руководителя Департамента по связям с общественностью Национальной компании "КазМунайГаз".

До апреля 2005 - директор пресс-центра "КМГ" в Алма-Ате.



С апреля 2005 - главный редактор газеты "Страна и мир".



гл. редактор "Комсомольская правда - Казахстан" (? - 2021)



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Корреспондент газеты "Комсомольская правда";

Специальный корреспондент, собственный корреспондент газеты "Московские новости" по Казахстану и Средней Азии (1991-1996);

Собственный корреспондент журнала "Огонек" по Казахстану (1996-1997);

Шеф-редактор телекомпании "Gala-TV" (1997-1998);

Руководитель программы "Жеті күн" агентства "Хабар" (1998);

Пресс-секретарь - руководитель пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан (1998-1999);

Руководитель Центра общественных связей Фонда образования Нурсултана Назарбаева (2000-2001);

Директор департамента по связям с общественностью ЗАО "Транспорт нефти и газа" (2001-2002);

Генеральный директор ТОО "Комсомольская правда" в Казахстане" (2002-2003);

Директор департамента по связям с общественностью ЗАО "НК "КазМунайГаз" (2003);

Генеральный директор телекомпании "АсТВ" (2004);

Пресс-секретарь - руководитель пресс-центра АО "НК "КазМунайГаз" в г. Алматы (2004-2005);

Главный редактор газеты "Страна и мир" (2005);

Советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации;



Академик Академии журналистики Республики Казахстан

Лауреат конкурса "Алтын жұлдыз",

Премия Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства (26.06.2019)