|КОВИД убил артиста Валерия Гаркалина
11:28 20.11.2021
Гаркалин Валерий Борисович
Род. 11 апр. 1954 г. в Москве. Отец - зав. гаражом, мать - кассир в столовой.
Окончил среднюю школу и работал слесарем на заводе, отслужил срочную в армии.
Окончил кукольный факультет Музыкального училища им. Гнесиных (1978). В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа
с 1978-84 - актер труппы "Люди и куклы" Кемеровской филармонии,
с 1984 - актер Центрального театра кукол С.Образцова, Москва, затем работал в Театре сатиры
С 2007 года актер Московского театра имени А. С. Пушкина.
Профессор ГИТИСа, педагог кафедры эстрадного искусства, с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.
В 2014 подписал обращение "деятелей искусств" против присоединения Крыма к России.
с начала октября 2021 - в больницах (КОВИД)
Народный артист России (2008)
Женат. Дочь.
Сыграл более 80 ролей в кино.