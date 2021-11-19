КОВИД убил артиста Валерия Гаркалина

11:28 20.11.2021

Гаркалин Валерий Борисович



Род. 11 апр. 1954 г. в Москве. Отец - зав. гаражом, мать - кассир в столовой.



Окончил среднюю школу и работал слесарем на заводе, отслужил срочную в армии.



Окончил кукольный факультет Музыкального училища им. Гнесиных (1978). В 1988 году окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа



с 1978-84 - актер труппы "Люди и куклы" Кемеровской филармонии,

с 1984 - актер Центрального театра кукол С.Образцова, Москва, затем работал в Театре сатиры

С 2007 года актер Московского театра имени А. С. Пушкина.

Профессор ГИТИСа, педагог кафедры эстрадного искусства, с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.



В 2014 подписал обращение "деятелей искусств" против присоединения Крыма к России.



с начала октября 2021 - в больницах (КОВИД)



Народный артист России (2008)



Женат. Дочь.



Сыграл более 80 ролей в кино.