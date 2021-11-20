Бухарская Красная армия. 1920-1924 гг., - А.Степанов

16:07 21.11.2021 А. Степанов

БУХАРСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ

1922-1924



В сентябре 1920 г. в Бухарском эмирате - недавнем среднеазиатском протекторате Российской империи, победила "антифеодальная народно-демократическая революция", проходившая при активном участии войск сосед ней РСФСР. Была образована Бухарская Народная Советская Республика (БНСР). Командование Туркестанского фронта передало в распоряжение нового правительства ряд воинских частей, состоящих из красноармейцев местных национальностей (узбеков, таджиков и туркмен), на базе которых была сформирована Бухарская Красная Армия (БКА). К середине 1921 г. БКА включала одну стрелковую и одну кавалерийскую бригады (фактически - отдельные полки) общей численностью около 6 тыс. человек. 21.08.1922 г. создается Революционный Военный Совет (РВС) республики - высший орган руководства армии, состоявший к этому времени лишь из одного стрелкового и одного кавалерийского полков, учебной артиллерийской батареи, роты связи, ряда вспомогательных частей и учреждений. Нет указаний на то, что и в дальнейшем состав и численность БКА изменялись. Впрочем, армия существовала совсем недолго. После вхождения БНСР в сентябре 1924 г. в состав СССР и последующего раздела ее территории между другими среднеазиатскими республиками Союза, БКА была расформирована.



Первое время в БКА было разрешено ношение неформенной одежды произвольного покроя и рас цветки "...за исключением ярких, рельефно-обрисовывающих цветов".



Судя по всему армия испытывала хронический недостаток в обуви и даже пуговицах.



С начала 1922 г. на снабжение БКА стало поступать новое обмундирование РККА, установленное приказом РВСР №322 от 31.01.1922 г.



К марту 1923 г. им были обеспечены все части учреждения армии.



В августе 1923 г. была образована комиссия для разработки новой униформы, которая бы отражала национальные особенности республики и свидетельствовала о ее суверенитете.



30.10.1923 г. в приказе Командующего БКА № 616 было объявлено о введении новой униформы и знаков различия для БКА и Государственной милиции.



Старое обмундирование с присвоенными знаками различия разрешалось донашивать до 1.02. 1924 г., однако смешение его с элементами новой униформы не допускалось.



Приказом Народного Назира (Комиссара) по военным делам №3 от 4.01.1924 г. в форму БКА были внесены отдельные изменения.



Здесь мы попытаемся с максимальной подробностью описать весь комплекс предметов одежды и снаряжения, составлявших униформу БКА, как это следует из доступных нам документальных источников. Оговоримся, что, располагая лишь подборкой официальных материалов, практически не подкрепленных другими источниками или свидетельствами, мы допускаем, что наша реконструкция весьма условна. Если тот или иной предмет в основном соответствовал аналогичному в РККА или прежней российской армии, мы отсылаем читателя к соответствующим документам, где можно найти подробное описание.



В тексте статьи мы используем сокращенное наименование двух основных категорий военнослужащих: "красноармейцы" (т.е. - "красноармейцы и младший командный и административный состав") и "комсостав" (средний, старший и высший командный и административный состав").



В современном понимании первая категория со ответствует рядовым и сержантам, вторая - офицерам и генералам; под командным составом подразумеваются строевые должности, под административным - нестроевые. Подробнее о системе должностных званий см. в разделе "Должностные знаки различия".



ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ



Круглая барашковая шапка - т.н. "бухарка". Для красноармейцев из черного, для комсостава из серого меха. Суконный верх приборного цвета - по роду войск или службы (см. рис Е), для по вседневного ношения - черный во всех частях и учреждениях. Высота тульи - 10 см. Для Командующего армией и Нарвоенназира - серая папаха с красным верхом. Очевидно, что все военнослужащие могли также носить различного фасона фуражки защитного цвета - самый популярный военный головной убор того времени.



РУБАХА



Покроя, принятого в РККА, но без нагрудных и нарукавных клапанов (т.н. "разговоров"). Суконная (зимняя) рубаха темно-серого цвета, с гимнастерочным разрезом-застежкой, стояче-отложным воротником и двумя косыми прорезными карма нами по бокам. Летняя - аналогичного покроя и отделки, но из светло-серой хлопчато-бумажной или другой легкой ткани, и с отложным воротником без стойки. Для Командующего БКА и Нарвоенназира парадная рубаха темно-синего сукна, по вседневная - защитного. Несомненно, что и у военнослужащих других категорий могли быть рубахи из тканей защитной расцветки - такая практика была повсеместно распространена и в РККА. На концах воротника размещались петлицы со знаками различия, причем у комсостава воротник имел цветную окантовку. У красноармейцев в некоторых подразделениях по краю нагрудной планки нашивалась цветная тесьма шириной в 1 см. На левом рукаве, выше локтя помещался знак принадлежности к БКА. 4.01.1923 г. на левом рукаве над обшлагом был установлен остроконечный клапан с дополнительными знаками различия по образцу РККА (см. рис Е).



Курсантам военной школы полагались светло-зеленые канты по краям воротника, нагрудной планки и обшлагов (судя по всему планка и обшлага обшивались тесьмой). При этом - "...у курсантов 2-го курса кант на обшлагах двойной".



ШАРОВАРЫ



Для красноармейцев суконные и летние шаровары шились по принятому в РККА образцу из темно-серого сукна или светло-серой хлопчатобумажной ткани. Летние шаровары были приспособлены для ношения без обмоток и сапог, для чего разрез в нижней части штанины снабжался двумя пуговицами вместо обычных завязок. Для комсостава - шаровары покроя "бриджи" из синего сукна с цветными кантами в боковых швах. У курсантов имелись также дополнительные парадные бриджи темно-серого сукна с лампасами шириной 4 см по цвету петлиц. В БКА существовала и, заимствованная из РККА, практика награждения отличившихся красными (алыми) шароварами.



МУНДИР



Полагался только для комсостава. В приказе обозначен как френч, но по описанию скорее на поминает китель. Цвет не указан, можно лишь предположить, что он был защитным или серым. Для Командующего БКА и Нарвоенназира цвет, однако, установлен - темно-синий. Стояче-отложной воротник до 4.01.1924 г. изготовлялся из основной ткани, а затем из темно-серой для старшего и среднего комсостава, и из темно-синей для высшего. Четыре прорезных кармана: два нагрудных, с клапанами, и два косых боковых, судя по тексту, без клапанов. На рукавах, над обшлагами нашивались шнуры и тесьма, в соответствии с должностной категорией (см. рис. Е). Застежка на пять металлических пуговиц с изображением пяти конечной звезды, желтых или белых - по присвоенному роду войск или службе металлическому прибору. Петлицы и пр. - так же, как на рубахе.



ШИНЕЛЬ



"Старого казенного образца" - то есть покроя принятого в прежней русской армии, серого сук на, с застежкой на крючки. У комсостава посереди не груди нашивалось пять металлических пуговиц желтого или белого цвета с изображением звезды. Для среднего и старшего комсостава воротник темно серого цвета, для высшего - темно-синего. Петлицы и пр. - как и на других видах обмундирования. Для Командующего БКА и Нарвоенназира шинель из темно-синего сукна с черным бархатным воротником. Красный кант по воротнику, борту и хлястику.



ОБУВЬ



Для красноармейцев, в зимнее время - сапоги, летом - ботинки, образцов, принятых в PKКA. В случае недостатка сапог, зимой разрешалось носить ботинки с обмотками. Кавалеристам и конным красноармейцам в других родах войск сапоги полагались в любое время года. Для комсостава указаны только сапоги, но возможно, носились и кожаные краги, и те же ботинки с обмотками.



СНАРЯЖЕНИЕ



По тексту: "поясной ремень из желтой кожи с пряжкой кавалерийского образца" - для красноармейцев и "широкий кожаный ремень коричневого цвета" - для комсостава. Очевидно, что речь идет о элементах прежней русской амуниции, так что можно предположить существование офицерского "двуплечного" снаряжения, патронных сумок и т.п. Пряжки ремней -однышпеньковые.



ЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К БКА



Красноармейский знак БКА. Знак для головных уборов - металлическая пятиконечная звезда с полумесяцем. Диаметр звезды - 3 см, расстояние между концами полумесяца - 5 см, наибольшая ширина полумесяца - 0,75 см. Для красноармейцев - звезда красная, полумесяц - зеленый (с 4.01. 1924 г. - красный), для командного состава - весь знак желтый или белый, по цвету металлического прибора.



Нарукавный знак (рис. Б). Для всех категорий командного или административного состава, кроме рядовых красноармейцев. Нашивался на левом рукаве. Знак в форме ромба (высота - 8, ширина 6,8 см) изготовлялся из черного сукна. В центре нашивалась красная суконная звезда (д. 2 см) И зеленый полумесяц, а по углам крепились арабские буквы желтого или белого (по цвету шифровки) металла (или шитья?) - сокращенное название государства на узбекском языке - "Б.Н.С.Р.".



4.01.1924 г. цвет полумесяца также заменен на красный. Для комсостава средней, старшей и высшей категории и курсантов знак имел окантовку по цвету петлиц (при черных петлицах - по цвету их окантовки?) Командующий армией и Нарвоенназир носили ромбы из черного бархата с вышитыми золотом звездой и полумесяцем и золотым галуном по краям. Личному составу Государственной милиции, непосредственно в БКА не входившей, нарукавного знака не полагалось.



ДОЛЖНОСТНЫЕ ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ



В БКА, как и в РККА, не существовало персональных военных званий, а только пронумерованные должностные разряды, каждый из которых включал целый список наименований конкретных должностей для отдельных родов войск, служб, частей или учреждений. Помимо этого, как мы уже упоминали, должности подразделялись на командные (строевые) и административные или административно-хозяйственные (нестроевые).



Наконец, существовало и деление по категориям: младший, средний и высший командный и административный состав. Соответствие должностей определялось по особой табели, где каждому раз ряду кроме порядкового номера присваивалось условное наименование, как правило, применительно к строевым должностям стрелковых войск, с пометкой "...и им (ему) соответствующие".



Некоторые наименования очень многословны, на пример: 11-12 разряд - "Помощник командира отдельной роты, командир отдельной роты, командир батальона в составе отдельного полка, помощник командира отдельной батареи и им со ответствующие". В подписях к иллюстрациям мы в таких случаях приводим сокращенную расшифровку, указывая одну основную должность, как это было принято в документах РККА.



Незадолго до введения новой бухарской униформы на страницах из даваемого в Москве журнала "Военный вестник" развернулась дискуссия, начало которой положила статья В.Путны "Театральность и целесообразность", где критиковалось существовавшее обмундирование РККА. В числе прочих откликов на эту публикацию в №18 за 1923 г. появилась статья Е.Сергеева, содержавшая конкретные предложения по изменению красноармейской уни формы. Разработанные автором система и эскизы знаков различия (на наш взгляд очень неудачные), судя по всему и послужили образцами при создании должностных различий БКА.



Петлицы (рис. Г). Для красноармейцев и младшего командного состава (1-6 разр.) петлицы прямоугольной формы (длина - 8, ширина - 3,5 см), из сукна приборного цвета, причем у 3-6 разр. с цветной окантовкой. Металлическая шифровка арабскими бук вами - сокращенное название части или учреждения на узбекском языке. Для обозначения должностного разряда строевого состава на петлицах крепились четырехконечные металлические звездочки желтого цвета, административный же состав знаков различия по разряду должности не носил. За петлицами на воротнике нашивалась красная су конная звезда и светло-зеленый полумесяц (с 4.01.1924 г. также красный), той же формы и размеров, что и на нарукавном знаке. Цвет шифровки желтый или белый - по роду войск или службы, для административного состава - белый во всех случаях.



Для среднего, старшего и высшего командного и административного состава (7-18 разр.) были установлены прямоугольные петлицы со остро конечным завершением - "по форме стрельчато го окна", длиной - 9 и шириной - 4 см, из сукна приборного цвета. Для Командующего БКА и Нарвоенназира - бархатные. Петлицы у средней категории обшивались по краю шелковым или нитяным шнуром, старшей - двумя перевитыми шнурами, высшей - тесьмой (или галуном?). Шнур или тесьма над острым концом образовывали петлю с просветом 0,5 см, которая накладывалась на красную суконную пятиконечную звезду диаметром 3 см, нашитую непосредственно на воротнике. На самой петлице, у верхнего конца помещалась металлическая или вышитая шелком звезда с полумесяцем (расстояние между концами полумесяца - 1,5 см), а дальше - шифровка, также металлическая (или вышитая?). Знаки различия по должности - пятиконечные звездочки для сред ней и старшей категории и восьмиконечные для высшей (диаметр - 1 см). Шнуры и звездочки для командного состава - желтые, для административного - белые. Шифровка и звезда с полумесяцем для командного состава - желтые или белые (по роду войск или службы), для административного - всегда белые. У командного состава милиции - шнуры и тесьма белые, звездочки желтые, у административного - на общем основании.



1 Пр. Военного Назира и Чрезвычайного уполномоченного по снабжению войск Бухар. Сов. Респ. №107 30 янв. 1920 г. - ЦГАСА, ф. 25849, оп.1, д.4, л.74

2 Пр. Нарвоенназира №293 от 8/9 мая 1923 г. - Там же, л.134.

3 Пр. Нард Назирата по воен. делам Бух. Сов. Респ. №200 от 31 марта 1923 г. - ЦГАСА, ..., л.91.

4 Пр. Нар. Назира по воен. делам и Команд. Бух. КА от 6 авг. 1923 г. - Там же, л.267.

5 Приказ Ком. Бух. Кр. Армии №616 от 30 окт. 1923 г. - Там же, л.345 и об., 346, 347 и об, 348, 349 и об., 350-352.

6 Пр. Нар. Назира по Воен. Делам Бух. Нар. Сов. Респ. №3 от 4 янв. 1924 г. - Там же, д.6, л. 1 и об.

7 Пр. [Нарвоенназира] №276 от 3 мая 1924 г. - Там же, л.130 и об.



Подписи к рисункам

1. Штаб БКА Старш. комсостав. (в мундире)

2. Артиллерия Средн. комсостав (в летней рубахе и наградных шароварах)

3. Нарвоенназир (парадная форма)

4. Связь стрелкового полка. Красноармеец (летняя форма защитного цвета)

5. Кавалерия Мл. комсостав (зимняя форма, знаки различия - после 4.01.1924 г.)

6. Пешая милиция. Средн. комсостав (в шинели)

7. Курсант (в летней рубахе, парадных шароварах, и шинели)

8. Воспитанник Бухарской военно-трудовой школы. (форма установлена 5.05.1923 г.)



http://цейхгауз.рф/issue/no2-1-1993 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637500020

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