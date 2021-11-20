Умерла актриса Нина Русланова

23:57 21.11.2021

Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в г Богодухов Харьковской области. Дата рождения определена произвольно воспитателями дома малютки, куда ее подбросили. Фамилию "Русланова" получила в детдоме в честь известной певицы Лидии Руслановой.



окончила театральное училище имени Щукина, Москва.



С 1969 года - актриса театра имени Евг. Вахтангова, в 1985-1988 годах - театра имени Вл. Маяковского, затем в театре им. Рубена Симонова.



Как киноактриса известна ролями в фильмах "Афоня", "Собачье сердце", "Зимняя вишня", "Кин-дза-дза", "Возвращение Будулая", "Завтра была война", "Настройщик". Всего - около 150 ролей



Народная артистка России (1998).

лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, не раз становилась обладательницей кинопремии "Ника", а также получила кинопремию "Золотой орел" в категории "Лучшая женская роль второго плана".



Замужем, дочь, внук