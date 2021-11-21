Забытые солдаты Красного Туркестана. Очерк 9. Борис Баржанов - герой штурма Бухары и создатель Бухарской Красной армии

11:11 22.11.2021

БАРЖАНОВ (БАРДЖАНОВ) Борис Михайлович



Родился 1 ноября 1885 г. в д. Верхазовка Осиново-Гайской волости Новоузенского уезда Самарской губ. Отец - "сельхозрабочий, затем рабочий и с 1906 - народный учитель".



образование - среднее.

Окончил Высшие военно-академические курсы старшего комсостава при Военной академии РККА (1923), аттестован на комдива.



член РСДРП(б)-ВКП(б) в 1906-28



Подмастерье в мастерских помещика Корского, Самарская губ., с 1901 - член подпольных рев. кружков, в 09.1905 г. арестован в имении помещика Корского "за организацию забастовки батраков", вскоре освобожден за недостатком улик; рабочий ж.д. депо ст. Екатеринбург (1906);

в конце 1907 г. "скрываясь от ареста выехал в Китай"; 1.03.1915 добровольно ушел в Императорскую армию;

в 1916-17 - солдат Ташкентской пересыльной воинской команды (под гласным надзором воинского начальства),

с 1.03.1917 - депутат Ташкентского городского совета рабочих и солдатских депутатов;

с 1.04.1917 - зачислен на ускоренный курс Ташкентского военного училища; 1.08.1917 закончил училище (подпоручиком?) с назначением младшим офицером в гарнизон г. Керки Закаспийской обл.,

с 15.09.1917 - выборный член Керкинского городского совдепа, в 09.1917 организовал ячейки "военной организации" ВКП(б) в 733-й Саратовский и 238-й Симбирской дружинах ополчения, Керки. 21.10.1917 вызван в Ташкент Ташкентским ВРК и назначен командиром роты "красной гвардии" Ташкента;

с 5.11.1917-15.03.1918 (постановлением СНК Туркреспублики), назначен - "военным комиссаром Русских войск в пределах Бухарского и Хивинского ханств" (в документах также именовался "председателем коллегии по Бухарским и Хивинским делам - военкомом советских войск в Бухаре и Хиве";

с 25.12.1917 (постановлением "Чрезвычайного съезда советов солдатских и рабочих депутатов Бухарского ханства", п. Каган - Новая Бухара избран членом Облисполкома Русских поселений Бухары и обкома ВКП(б) (комфракцией съезда) - "представителем для сношений с Бухарским правительством" /эта должность именовалась также - "комиссар по иностранных делам Новобухарского облисполкома"/;

с 20.01.1918 (постановлением СНК Туркестана) - "председатель коллегии по Бухарским и Хивинским делам - председатель комиссии по оказанию помощи голодающим в ханствах"

+ 1.04.1918-10.1919 - пред. Керкинского горкома ВКП(б) и военком [города?]

с 13.05.1919 (приказом РВС Туркестана) - "член РВС обороны Керкинского укрепрайона", во время осады Керки белыми - начальник городского штаба красной гвардии;

в 12.1919 (распоряжением Турккрайкома ВКП(б) отозван из Керков в Ташкент;

В 19.02.1920-5.05.1920 (распоряжением ЦИК Туркестана) - пред. Чарджуйского ревкома;

в 05.1920 командирован Турккрайкомом ВКП(б) в ЦК Бухарских коммунистов как "инструктор-организатор" и член ЦК Бухарской компартии;

с 14.05.1920 (распоряжением ЦК Бухарской КП - "член (от БКП) коллегии Отдела внешних сношений Турккомиссии ЦК ВКП(б) и ВЦИК РСФСР и членом от БКП "Совета интернациональной пропаганды среди народов Востока" (постпредство Коминтерна в Туркестане).

с 22.05.1920 (распоряжением ЦК БКП) утвержден "председателем военной коллегии по организации младобухарских революционных отрядов" и представителем в РВС Туркестанского фронта;

с 26.05.1920 (приказом командующего Туркфронтом) назначен "организатором и командующим Отдельным восточным стрелковым полком".

Во время боев за Бухару в первых числах сент. 1920 г. (приказом Туркфронта) - командовал левой колонной наступающих советских войск, при штурме города "ранен холодным оружием и контужен в голову артснарядом" (в ряде документов и приказов именовался также "командующим Мусульманскими частями/армией/войсками", якобы, примкнувшим к РККА).

В 21.10.1920 -11.1920 (приказом по Назирату и штабу Бухарской Красной армии) - врид военного назира Бухарской НСР

9.01.1921 (приказом РВС Туркестана?) назначен "начальником экспедиции для подавления к/р восстания в Шахрисябзской области" Бухары

с 01.1921 - военный назир/комиссар Шахрисябзского вилоята Бухарской НСР;

20.12.1920-1.01.1922 - председатель Шахрисябзского обкома КПБ - особоуполномоченный РВС Туркфронта - начальник экспедиции

21.12.1920 избран председателем Шахрисябзского обкома БКП на 1-м облсъезде.

26.08.1921 (секретным приказом Главкома, вероятно Бухарской Красной армии?) утвержден - начальником Шахрисябзского боевого участка;

2.09.1921 (приказом Главкома) - "командующий войсками в Восточной Бухаре" (Таджикистане);

8.10.1921 (коллегией НКВД БухНСР) утвержден - "чрезвычайным уполномоченным НКВД БНСР по Восточной Бухаре";

1.01.1922-09.1922 - зам. Наркома по военным делам БНСР - командующего Бухарской Красной армией

+ член Бухарского горкома БКП и пред. Комиссии по закупу лошадей для БКА

В 09.1922 откомандирован в распоряжение Штаба Туркфронта для дальнейшего направления на учебу

с 10?1922 зачислен в ВАК при ВА РККА

20.11.1922-23.08.1923 - член бюро партячейки ВАК

с 21.06.1923 (приказом РВСР) - "назначен в Туркестан для формирования Нацчастей";

26.09.1923 прибыл в Ташкент и поступил в распоряжение Штаба Туркестанского фронта и приступил к работе, в резерве комсостава Туркфронта /на 15.10.23/

"вскоре разбит инсультом" (в январе 1924?);

21.12.1924 (приказом Туркфронта) - уволен в запас РККА по болезни с назначением положенной пенсии.

в госпиталях, Ташкент (1924-28), периодически выходит, но большей частьяю - в различных медучреждениях;

В 1928 назначен директором Планово-статистического техникума в Ташкенте, вскоре оставил должность по болезни, периодически

преподавал в различных вузах Ташкента.

В 1928 г. выбыл из ВКП(б) "механически" (вероятно в связи с непрохождением положенной партийной чистки" - документы (в том числе партбилет) утеряны Ташкентской окружной КК. Неоднократно подавал просьбы восстановить членом партии;

с 1923 проживал в ташкентской махалле "Красный партизан" (1-я и 2-я Арки Куча), избирался членом и председателем (на 05.1933) объединенного махаллинского комитета (самоуправления).



Автор брошюры "Вера рабочего" (1904 г.)



Болен: "энфизема легких и поражение кровеносных сосудов" (на 1933)



Взысканиям по службе и партийным не подвергался



награды: орден Боевого Красного Знамени (26.08.1922 - "за подавление басмачества в Восточной Бухаре"), Почетное Революционное оружие (украшенная сабля)

(приказом командующего Туркфронтом №73 от 5.09.1920 - "за взятие Бухары"), Почетное оружие (приказом от 3.10.1921 по БКА? -

"за бои на Шахрисябзском боеучастке").



Женат. Дочери: Факия, Рауза, Надежда. Внучка - Асия Шакирова, 20 правнуков



РГАСПИ.

Фонд 121. Опись 1. Дело 133, с. 1-15



Подготовила: АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Севастопольский государственный университет