Три лопаты, два совка... В Оренбурге 23-26/11 пройдет Школа молодых археологов России и Казахстана

13:08 22.11.2021

В Оренбурге пройдет Школа молодых археологов России и Казахстана



С 23 по 26 ноября 2021 г. АНО "Содружество народов Евразии", Оренбургский государственный педагогический университет и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета проводят в г. Оренбурге в смешанном (очно-дистанционном) формате Школу молодых археологов России и Казахстана.



В ее рамках ведущие специалисты прочитают студентам-историкам двух стран тематические лекции по социальной структуре древних обществ, занятиям, погребальному обряду кочевников евразийских степей, средневековой городской культуре реки Урал, эпиграфическим намогильным памятникам мусульманского населения.



Опытные археологи поделятся с будущими исследователями профессиональными приемами на мастер-классах по современным методикам изучения степных памятников археологии и предварительной консервации находок в полевых условиях.



Учебные занятия дополнят виртуальные экскурсии по уникальному Каргалинскому горно-металлургическому центру бронзового века в Оренбуржье, по "Золотой кладовой" Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея и фондам Музея археологии ОГПУ.



На мероприятиях школы выступят: зам. директора по науке Института археологии имени А. Х. Маргулана Талгат Мамиров (г. Алматы, Казахстан), научные сотрудники Института археологии РАН Екатерина Клещенко, Института этнологии и антропологии РАН Эмма Зиливинская, Центра палеоэтнологических исследований Алина Чиркова (г. Москва, Россия), проректор по науке Актюбинского государственного университета Рахым Бекназаров (г. Актобе, Казахстан), профессор Западно-Казахстанского государственного университета Мурат Сдыков (г. Уральск, Казахстан), зав. отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований УНЦ РАН Илшат Бахшиев (г. Уфа, Россия), основатель научной школы оренбургской археологии Нина Моргунова, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин, зав. учебной археологической лабораторией ОГПУ Лидия Купцова, зав. Музеем археологии ОГПУ Людмила Краева, зав. лабораторией Института степи УрО РАН Сергей Богданов (г. Оренбург, Россия) и др.



Слушателями Школы станут более 50 студентов-историков Актюбинского государственного регионального университета им. К. Жубанова (г. Актобе, Казахстан), Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова (г. Уральск, Казахстан), Оренбургского государственного педагогического университета, Оренбургского государственного университета (г. Оренбург, Россия), аспиранты из гг. Самары и Стерлитамака (Россия).



Время и место проведения в г. Оренбурге: 23-26 ноября 2021 г., с 11.00 до 14.00, конференц-зал Оренбургской областной библиотеки им. Н. К. Крупской (3-й этаж).



Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.