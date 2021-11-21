Умер легендарный диктатор (1979-88) Южной Кореи генерал Чон Ду Хван

05:03 23.11.2021

В своем доме в Сеуле в окружении четырех поколений родственников тихо угас 90-летний Чон Ду Хван



Он родился 18 января 1931 года в уезде Хапчхон в горной провинции Кенсан-Намдо в многодетной семье (9 братьев и сестер). В юности - католик, затем - буддист. Учился в Техническм училище, не закончил из-за призыва в Южно-Корейскую армию (1947 год). Окончил Корейскую военную академию в 1955 году, стажировался в США. Участвовал в войне США против Вьетнама (командовал полком). 12 декабря 1979 при помощи ЦРУ совершил военный переворот и захватил власть в Корее. 5-й Президент Южной Кореи (1 сентября 1980 года - 24 февраля 1988 гг.). Будучи генералом правил при помощи подконтрольной "Демократической партии справедливости". Отстранен от власти, когда вздумал перечить Рональду Рейгану, обвинен в коррупции, на 2 года "добровольно" посажен в буддийский монастырь, приговорен к ВМН с заменой на пожизненное, но потом помилован ввиду дряхлости. Его семья до сих пор выплачивает назначенные судом в $370 миллионов "конфискации" за воровство из бюджета.