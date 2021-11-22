Век двадцать первый: недетская болезнь "левизны", - Р.Устраханов

14:48 23.11.2021 Век двадцать первый: недетская болезнь "левизны"



1. Ленин, как русский националист



Может ли Платошкин стать лидером КПРФ? Такой вопрос недавно активно "прокручивался" в интернете. Отвечаем: не может - слишком много лжет даже для левака. В своих пропагандистских монологах напоминает не политика, а наперсточника с рынка. Уж больно шустрит и не церемонится с фактами. В недавнем интервью "Красному радио" Платошкин превзошел самого себя. Ибо Николай Николаевич, ни мало не смутившись, позиционировал Ленина русским националистом. Со слов Платошкина, сразу после захвата власти к "Владимиру Ильичу" заявились представители Антанты (военно-политического блока России, Великобритании и Франции) и предложили продолжить войну с кайзеровской Германией. Оговаривали даже цену за каждого солдата, выставленного на фронт. "Я кровью русских солдат не торгую", - гордо прозвучал ответ "Владимира Ильича" буржуинам, как об этом повествует нам "товарищ" Платошкин.



Разумеется, никогда ничего подобного "Вождь мирового пролетариата" не говорил и не мог сказать в принципе! Все якобы сказанное Лениным - "лапша на уши" от Николая Николаевича. Не мог "Ильич" такое брякнуть по причинам объективным и субъективным. Начнем с субъективных - с мировоззрения лидера большевиков. Ленин, к сведению "нового социалиста", был интернационалистом. Это означает способность бросить без всякой жалости в пожар "мировой революции" представителя любой нации. Делил Ленин людей исключительно на классы, как подлинный марксист. Подтверждение изложенному - в ленинских работах, в программе РКП (б), принятой VIII съездом партии большевиков в 1919-м году. В ней то, что сегодня в уголовном праве называется разжиганием ненависти и вражды к социальной группе, а "по-ленински" - классовой борьбой. Плюс завуалированные обвинения в адрес государствообразующей русской нации, самой России, которая в программе называется "государством угнетателя".



Не жалел "Ильич" крови русских солдат. За три года до узурпации власти он заявил о намерении пролить эту кровь в обилии. В своей работе "Война и российская социал-демократия" Ленин четко указал на стратегию партии большевиков. Процитируем ее не для Платошкина (он прекрасно все знает), а для его доверчивых слушателей: "Превращение империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный лозунг. Как бы не казались велики трудности такого превращения социалисты никогда не откажутся от систематической настойчивой, неуклонной подготовительной работы в этом направлении". Вот такой "голубь мира", готовый преодолеть "великие трудности" для организации гражданской войны в России! Заметим - стратегия большевиков на развязывание гражданской войны полностью опровергает ложь левых (коммунистов) о миролюбии большевиков и виновности представителей Белого движения.



Теперь от причин субъективных перейдем к объективным. Не мог Ленин воевать против кайзеровской Германии в силу своих обязательств перед ней. Напрочь отметем ахинею о Ленине - германском агенте. Такого уровня политики в шпионов и разведчиков не играют. То был стратегический союз, в котором две стороны преследовали свои корыстные политические цели. Кайзеровской Германии нужен был выход России из Антанты, а для Ленина союз с Германией - возможность захвата власти и ее удержание.



Не мог Ленин вести войну с Германией и потому, что к концу 1917-го года Русская императорская армия перестала существовать. Сказались подрывная работа большевиков и тогдашних либералов в армейской среде до Октябрьского переворота. А после захвата власти большевиками - декреты Совета народных комиссаров РСФСР "О выборном начале и организации власти в армии" и "Об уравнении всех военнослужащих в правах", Русскую армию окончательно развалили.



Отряда "Красной гвардии", состоящие из дезертиров и уголовного сброда, "блестяще" убивали офицеров, но противостоять германским воинским частям не могли. Добровольный призыв в ряды создаваемой Красной армии (РККА) насчитал лишь около 70 тысяч человек. С таким мизером ни о каком сопротивлении германской армии не могло быть и речи. Силы всеобщей мобилизации в ряды РККА с июня 1918-го направлялись на гражданскую войну, какая разворачивалась в России полным ходом. Отсюда заключение трагичного для России по последствиям Брестского мира в марте 1918 года, навязанного стране Лениным и его германскими союзниками.



О Брестском мирном договоре ("Мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с одной стороны и Россией с другой") написано много. Тем не менее, для полноты картины на нем следует остановиться. Ибо он - показатель стратегического предательства Лениным государственных интересов России и народов в ней проживающих на многие года вперед. Слово "стратегический" неслучайно. Договор, как известно, лишал Россию Прибалтики, Украины, а в Закавказье - Карской области. Кроме того, Россия обязывалась провести полную демобилизацию своей армии.



Но мы говорим о стратегии. Она - в передачи Турции исконно армянских земель к каковой относилась Карская область. Но на этом предательство Армении не закончилось. По итогам Московского договора и подтверждающим его Карским договором 1921 года, Карс, Ардаган и святая для армян гора Арарат отошли к Турции. Стратегия предательства - в ослаблении главного союзника России в Закавказье - Армении, лишением ее земель и усилением там турецкого присутствия.



Позиция России, ее влияние в Закавказье было сведено к минимуму именно тогда, в начале 20-го века "мудрой" ленинской внешней политикой. Негативные итоги нынешнего армяно-азербайджано-турецкого конфликта, абсолютное политическое господство Турции в Азербайджане, создание в ноябре 2021 года "Организацию тюркских государств" под турецкой эгидой идут оттуда - из Брестского мира и Карского договора. И плевал Ленин на кровь русских солдат, пролитую в ходе русско-турецкой войны за возвращение ее земель в 1877-1878 годах.



Другое стратегически предательство Лениным интересов России по Брестскому договору - обязательство признания "Украинской Народной Республикой" и признание мирного договора между УНР "и державами четверного союза". Последствия такого акта в полном объеме ощущаем сегодня. Именно признание, впервые в истории, государственного статуса Украины Советской Россией в 1918-м явилось базой для ее откола от России в 1991-м и текущей антироссийской политикой. Возразят - ведь в 1922-м Украина вошла в состав СССР. Это так, но то была уже "песня из другой оперы". Украина вошла на правах признанного ранее независимого самостоятельного государства, вошла на правах государственного образования - союзной республики с правом выходы из Советского Союза.



То есть процесс распада СССР был запущен в марте 1918-го года Лениным и его подельниками. Вот откуда "стартует" то, что мы сегодня наблюдаем сегодня с Украиной и другими бывшими частями Российской империи. И вот почему руководители Белого движения, при всем трагизме своего положения, никогда не соглашались отходить от принципа "единой и неделимой России". Они, как подлинные государственники, понимали последствия отхода от принципа единства страны, предвидели распад СССР. А пойти на компромисс ради личной власти, как это сделал "Ильич", они не могли - у них была честь и совесть.



2. Кровавые "знамена" Николая Платошкина



Теперь еще об одном "перле" Платошкина - мерзком и отвратительном, какой тот озвучил на "Красном радио". Он важен для оценки личности "нового социалиста", его духовной составляющей. Убийство Государя, его супруги, их детей (Ольги, Татьяны, Марии, 17-летней Анастасии и 13-летнего Алексея) в 1918-м Платошкин объяснил "революционной целесообразностью" - уничтожали знамя монархизма. При этом ссылался на какие-то революционные законы и опыт французской революции 18-го века.



Оправдательная мотивация убийства женщин и детей за принадлежность их к царской фамилии цинична и лжива. Непонятно вообще, как можно сравнивать события начала 20-го века с происшедшим в веке восемнадцатом. Сравнивать логично с происходившим в 20-м веке в той же Европе. В ней, практически одновременно, прекратили свое существование монархии Германии и Австро-Венгрии. Но никто на немецкой земле не убивал царствующих особ из династий Габсбургов и Гогенцоллернов, тем более их детей. Никто о злодейских "жертвоприношениях" в пользу каких-то "знамен" и там не помышлял.



Кстати, рассказывая ужастики про французскую революцию, "товарищ" Платошкин забывает упомянуть: и короля Франции Людовика XVI и королеву Марию-Антуанетту судил суд не тайный, а явный, все вершилось публично. А царскую семью большевистские крысы убивали тайно и подло. Большевистские "вожди" - Ленин, Троцкий, Свердлов - прекрасно осознавали преступность своих деяний. Поэтому они уже тогда запустили кампанию дезинформации, в которой признавалось лишь убийство царя. А членов царской семьи якобы переправили в "надежное место". О "знамени" никто из кровавых палачей публично даже не блеял.



Кстати, кампания дезинформации о судьбе царской семьи до настоящего времени продолжается леваками в двух направлениях. Первое - ложь о спасении царской семьи. Ее, среди прочих, на "Эхе Москвы" "вещает" патологический ненавистник Русской Православной Церкви, духовный наследник Юровского Александр Невзоров. Другое направление лжи - в попытках представить убийство царской семьи экспромтом уральских большевиков. Мол, Ленин ничего не знал, а когда узнал, "то плакался в жилетку". Разумеется - это "сказки" для дураков и дилетантов. Убийство царской семьи было преступной акцией, санкционированной "Владимиром Ильичом", "Яковом Михайловичем" и "Львом Давидовичем". Именно в их руках в 1918-м сосредоточилась вся власть с безусловным лидерством Ленина.



Доказывается изложенное просто. Достаточно обратиться к работе Ленина "О лозунгах и о постановке думской и внедумской социал-демократической работы (ПСС, том 21 стр.17)". В ней "Ильич" еще в 1911-м году призывает "отрубить головы по меньшей мере сотне Романовых". Узурпировав власть, Ленин "воплотил мечту в жизнь" - убивали тех Романовых, кого удалось схватить: великих князей, великих княгинь и всех близких к царствующим особам - в коротком интервале времени и в разных местах.



В википедии каждый может ознакомиться с хронологией убийств (акцентируемся на слове - "убийства". Назовем вещи своими именами). Итак: 13 июня 1918 года убили великого князя Михаила Александровича и его секретаря; с 16 на 17 июля 1918 года - убийство царской семьи; в ночь на 18 июля 1918 года под Алапаевском убиты и сброшены в шахту: великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови: Иоанн Константинович, Константин Константинович, Игорь Константинович; князь Владимир Павлович Палей; в ночь на 24 января 1919 года в Петропавловской крепости убиты великие князя: Георгий Михайлович, Николай Михайлович, Дмитрий Константинович, Павел Александрович. Большевики с "Ильичем" убивали всех Романовых, до кого дотянулись их кровавые руки.



А теперь вопрос к "товарищу" Платошкину - к какому знамени принадлежали те, кто остался рядом с царской семьей, с великими князьями и с кем также зверски расправились? Речь о лейб-медике Евгении Боткине, поваре Иване Харитонове, лакее Алексее Труппе, горничной Анне Демидовой, управляющем делами великого князя Сергея Михайловича Федоре Ремезе и сестре Марфо-Мариинской обители Варваре (Яковлевой). Можно угадать ответ "нового социалиста" - он сошлется на "революционное" время. Мы же возразим: преступление остается преступлением. Говорить о времени его совершения следует исключительно в правовых рамках - тяжести преступления и давности совершения. А сроки давности, исключающие уголовную ответственность, на большевистские злодеяния, какие мы описываем, не распространяются. Так следует из разъяснения Верховного суда России 2018 года.



3. Валдай и Платошкин. Почему СССР не был империей



Теперь обратимся к Валдайской речи Лидера нации, какая вызывала истерику как у леваков, так и у либералов (такое "трогательное" единство). Не осталась она без внимания и у "товарища" Платошкина. Особому "остракизму" "новый социалист" подверг выступление Президента России в части критики современного капитализма. На "Красном радио" Платошкин изложил свое понимании капитализма. Капитализм по Платошкину - "это рынок, где есть продавец и покупатель. Они - непримиримые враги", - цитируем дословно.



Если следовать логики "доктора исторических наук" (Платошкин этим бравирует), то история человечества - это перманентный капитализм и ничего другого в ней не было. То есть капитализм возник с момента появления рыночных отношений несколько тысячелетий назад. По Платошкину капитализм процветал у фараона Тутанхамона в Древнем Египте, у Юлия Цезаря в Древнем Риме и у князя Игоря в Древней Руси. И почему-то, как заявляет Платошкин, покупатель и продавец должны обязательно ненавидеть друг друга.



Огромное неудовольствие Платошкина вызывало вполне справедливое заявление Президента России об исчерпании лимита на революции в России. Здесь Платошкин стал изворачиваться, как уж на сковородке. Каким-то "эзоповым" языком, трусливо, пытался опровергнуть слова Главы государства. На кого только "новый социалист" не ссылался, "намекая" на неизбежность революций: и на ленинскую ахинею с его "верхами" и "низами", и на Хрущева, и даже "невинно убиенного" Джона Кеннеди. Проще говоря, "гнал" обычную "пургу".



А сколько истерик у леваков и у Платошкина вызвало заявление Лидера нации о Ленине, заложившем мину под российскую государственность. Речь о конституционных принципах образования СССР, как союза республик с правом выхода. Речь о принципиальных и фатальных ошибках "Вождя мирового пролетариата" в государственном строительстве, в котором тот, ослепленные ненавистью к Российской империи, ничего не смыслил.



Образование на территории бывшей Российской империи союза национальных государств стало причиной распада СССР - факт налицо и доказывать здесь нечего. Но мина, заложенная Ильичом, даже сегодня продолжает действовать. Образование национальных республик в СССР - то стало первым шагом к распаду страны. Вторым, логичным - "взращивание" в них в них национально ориентированной элиты: политической, экономической, военной.



Казалось бы - что в этом плохого? Плохим стало то, что идеология вновь создаваемой национальной элиты, в абсолютном большинстве, ограничивалась исключительно границами государственных национальных образований, а не рамками единого советского государства. Более того, процесс этот сопровождался политикой приоритета национальных кадров в органах власти и управления и при их подготовке в ВУЗах союзных республик.



То есть уже тогда, в годы советской власти, шел скрытый процесс дискриминации русскоговорящих не из числа коренных народов национальных республик СССР. Причем нередко некоренные, русскоговорящие составляли большинство. Это привело к миграции из национальных республик русскоговорящей молодежи в Российскую Федерацию, где они получали высшее образование и оставались. Таким способом союзные республики "зачищали" себя от пассионарной части русскоязычного населения из тех, кто находясь в органах власти на местах, не допустил бы выхода из состава единого государства. Принцип приоритета нации над компетентностью торжествовал практически во всех национальных республиках СССР. Он же, вместе со всем вышеперечисленным, и подготовил фундамент для распада Советского Союза в 1991-м.



Волюнтаристская политика приоритета национальных кадров в национально-территориальных образованиях - не просто дискриминация русскоязычных, не принадлежащих к местным этническим группам. Это не только дискриминация русского языка, как языка государственного. Ее следует расценивать как политику, направленную на подрыв целостности государства. Расценивать, как остатки разрушительных для России "язв" наследия ленинской национальной политики, от которых мы до сих пор до конца не избавились до конца.



В тему сказанного следует упомянуть об информационных баталиях, развернувшихся вокруг законопроекта "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Законопроекта крайне важного в госстроительстве, необходимого для укрепления единства и целостности государства. В нем прописаны правовые формы государственного устройства. Они будут наполняться содержанием - теми, кто будет действовать в рамках этих форм, гарантировать их прочность, стабильность и единство в России. Сигналом сбоя единства формы и содержания следует считать решение Государственного совета Татарстана по проекту нового федерального закона. Его, почти единогласно, там провалили.



Драматичного в голосовании в Татарстане ничего нет. Федеральные законы у нас принимаются Государственной Думой. А решение парламентариев Татарстана - лишь их мнение и не более того. Следует понимать - сегодня мы стоим на начальном этапе избавления от ленинского наследия в госстроительстве, какое вмиг совершить невозможно. Поэтому создавая необходимые для единства государства правовые формы, необходимо готовить и тех, кто займется реализацией этих форм в национально-территориальных образованиях России. Отсюда востребованность комплекса организационно-правовых мер, направленных на кадровую составляющую. Для чего необходимо внести изменения в статью 68 Конституции России, изложив ее в следующей редакции:



1. Единственным государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.



2. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях субъектов Российской Федерации употребляется только государственный русский язык, на нем ведется все делопроизводство. Иные языки коренных народов России остаются языками общения и сохранения культурного наследия всех народов Российской Федерации.



Необходимо на законодательном уровне ввести обязательные нормы представительства некоренных народов во всех государственных учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления из числа не коренных народов в национально-территориальных образованиях России.



Разумеется, перечисленные меры могут привести к недовольству кучки сепаратистов. Но они представляют незначительное меньшинство, к какому, при нарушении законодательства, следует принять самые жесткие меры уголовно-правового характера. Сегодня такие меры будут поддержаны абсолютным большинством россиян, испытавших на себе негативный опыт "парада суверенитетов" 90-х.



Коль говорим о ленинском госстроительстве - приобщиться к великому. Так можно назвать заявления современных леваков, называющих СССР империей. Нет, "дорогие товарищи", к сожалению для России и благодаря воле "Ильича" Советский Союз империй не стал - ни фактически, ни юридически. Это послужило причиной его распада спустя лишь семь десятилетий после Октябрьского переворота. То было государственное образование из 15 союзных государств самостоятельных на 90 процентов со своими национальными правительствами, парламентами, уголовным и гражданским законодательствами. Соединялось все с Москвой тонкой нитью - руководящей ролью КПСС, законодательно закрепленной в 1977 году статьей шестой Конституции СССР. Слишком тонка оказалась такая нить и Советского Союза не стало.



Выводы:



Выводы из истории с Платошкиным просты. Их несколько. Принципиальный - отойти от любого компромисса с леваками разных "цветов и оттенков", вне зависимости от их организационно-партийной принадлежности. Ибо левая идеология в своей основе базируется исключительно на неприятии частной собственности на средства производства, в разжигании социальной розни путем разделения людей на классы и пропаганде классовой вражды.



Необходима программа по правовой нейтрализации левых организаций и движений. Следует в срочном порядке внести в "Федеральный список экстремистских материалов" труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина (Ульянова) с соответствующим их изъятием из продажи, библиотек, и прочих публичных мест. Потребовать от партий (организаций) в десятидневный срок удаление из программных (уставных), иных документах всего, что связано с перечисленными выше персонами, их трудами. В течение года провести перерегистрацию всех левых партий и движений с проверкой на соответствие требованиям действующего законодательства.



Следует внести изменения в Федеральный закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", расширив перечень лиц, за которыми может быть установлен административный надзор. Административный надзор устанавливать судом не только для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, но и для всех лиц, имеющих непогашенную, либо неснятую судимость за совершение: тяжкого или особо тяжкого преступления; преступления при рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего.



История с Николаем Платошкиным доказывает очевидную истину - полумеры с леваками лишь провоцирует их на антигосударственную активность. Но дело не только в персонах, будь то Платошкин или Алексей Навальный (левый он, "товарищи", левый на все сто процентов по целям и методам. Помним, за кого "навальнисты" призывали голосовать на прошедших выборах). Опасность с самой левой идеологии - в ее примитивном содержании, развращающей и подстрекающей массы к экстремизму и разрушению государственности, в легкости ее "оседлания" разными демагогами, генерирующими ее в широкие массы. Отсюда история нахождения левой идеологии в правовом поле в России в форме организаций и движений, печатных изданий и публикаций должна закончиться раз и навсегда. Россия должна быть только правой - государством "здорового консерватизма". Другого пути у России просто нет.



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

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