Нурдин Осмонов - новый глава главного предприятия Киргизии (ОАО "Северэлектро")

10:01 24.11.2021

Совет директоров ОАО "Северэлектро" вчера - 23 ноября 2021 года - уволил своего гендиректора Азамата Кожомкулова и назначил нового -

Осмонова Нурдина Кубатовича,

Старое руководство компании получило на прощание, как обычно (а в среднем в фирме руководство меняется 2 раза в год, Кожомкулов был назначен в августе) - обвинения в бесхозяйственности, бестолковой подготовке (неподготовке) к зимнему отопительному сезону, мелких и средних махинациях с подрядами. Равно как и предыдущее руководство и пред-предыдущее... Новоназначенный Осмонов заявил, что исправит ситуацию и устранит недочеты. Хочется ему верить. Слабо радует, что Осмонов - не мальчик, ему 48 лет и он энергетик по опыту работу - не будет путать амперы с вольтами. Куда делось прежнее руководство - не сообщается, но, вроде бы, не задержано/арестовано, пока...



Бек Назаров, Бишкек