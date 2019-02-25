Энергетик Бозумбаев - новый аким Алматинской области Казахстана

11:02 24.11.2021

Указом Президента РК К.Токаева Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области, сменив Амандыка Баталова.



БОЗУМБАЕВ Канат Алдабергенович

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[08.01.1969 - ..]

Родился в городе Алма-Ате. Казах.

Окончил Казахскую государственную академию управления в 1993 году, экономист.

Заслуженный энергетик СНГ.

С 1993 года – экономист частной компании.

С 1994 года – помощник акима города Алматы.

С 1997 года – начальник отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Республики Казахстан, начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С августа 1998 года – директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

С марта 2000 года – вице-министр Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

С января 2001 года – первый вице-президент открытого акционерного общества "KEGOC".

С мая 2001 года – авг. 2007 - президент открытого акционерного общества "KEGOC".

С марта 2003 года – председатель Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации.

C авг. 2007 - 13 окт. 2008 - председатель правления госхолдинга "Самрук".

С окт. 2008 - 30 нояб. 2009 - председатель правления АО "KEGOC".

С 30 нояб. 2009 - 20 дек. 2013 - аким Жамбылской области

С 20 дек. 2013 - 25 марта 2016 - аким Павлодарской обл.

С 25 марта 2016 - министр энергетики РК /в правительстве Сагинтаева/

21-25.02.2019 - и.о. министра энергетики РК

С 25.02.2019 - 18.12.2019 - вновь Министр энергетики РК /в правительстве Мамина, подал в отставку по состоянию здоровья, в связи с перенесенной операцией на шейный отдел позвоночника.



С 18.12.2019 - помощник Президента РК



Сын - Даурен, в 2015 проходил "как свидетель" в деле об изнасиловании