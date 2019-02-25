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Энергетик Бозумбаев - новый аким Алматинской области Казахстана
11:02 24.11.2021

Указом Президента РК К.Токаева Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области, сменив Амандыка Баталова.

БОЗУМБАЕВ Канат Алдабергенович
/ /
[08.01.1969 - ..]
Родился в городе Алма-Ате. Казах.
Окончил Казахскую государственную академию управления в 1993 году, экономист.
Заслуженный энергетик СНГ.
С 1993 года – экономист частной компании.
С 1994 года – помощник акима города Алматы.
С 1997 года – начальник отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Республики Казахстан, начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".
С августа 1998 года – директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
С марта 2000 года – вице-министр Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
С января 2001 года – первый вице-президент открытого акционерного общества "KEGOC".
С мая 2001 года – авг. 2007 - президент открытого акционерного общества "KEGOC".
С марта 2003 года – председатель Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации.
C авг. 2007 - 13 окт. 2008 - председатель правления госхолдинга "Самрук".
С окт. 2008 - 30 нояб. 2009 - председатель правления АО "KEGOC".
С 30 нояб. 2009 - 20 дек. 2013 - аким Жамбылской области
С 20 дек. 2013 - 25 марта 2016 - аким Павлодарской обл.
С 25 марта 2016 - министр энергетики РК /в правительстве Сагинтаева/
21-25.02.2019 - и.о. министра энергетики РК
С 25.02.2019 - 18.12.2019 - вновь Министр энергетики РК /в правительстве Мамина, подал в отставку по состоянию здоровья, в связи с перенесенной операцией на шейный отдел позвоночника.

С 18.12.2019 - помощник Президента РК

Сын - Даурен, в 2015 проходил "как свидетель" в деле об изнасиловании

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637740920
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