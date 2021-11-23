"Освоение целины в истории Казахстана". Международная веб-конференция (26/11, анонс)

20:19 24.11.2021

Казахстанские историки вместе с коллегами из России обсудят общее прошлое двух стран



26 ноября пройдет Международная научно-практическая видеоконференция "Освоение целины в истории Казахстана".



Актуальность проведения конференции вызвана значимостью освоения целинных земель в истории Казахстана и России. Перемещение больших масс населения, появление новых видов сельскохозяйственного производства, культурный обмен коренного и пришлого населения, экономические преобразования в казахстанских селах - последствия этих изменений до сих пор видны во многих сферах жизни РК.



В ходе Международной научно-практической видеоконференции "Освоение целины в истории Казахстана" будут представлены 11 докладов, которые рассматривают различные аспекты жизни республики, от изменений языка до быта переселенцев, от хозяйственного эффекта освоения целины до экономического положения крестьянства.



Участники конференции - исследователи из академических институтов и вузов Казахстана и России.



С приветственным словом к участникам конференции выступят:

Зиябек Кабульдинов, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова (Алматы, Казахстан);

Сергей Козлов, кандидат исторических наук, доцент, исполнительный директор Экспертного клуба "Сибирь-Евразия" (Новосибирск, Россия);

Вадим Рынков, доктор исторических наук, директор Института истории СО РАН (Новосибирск, Россия).



Ссылка на подключение к видеоконференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/223345516

Идентификатор конференции: 223 345 516

Код доступа: 0oEoD2. Начало конференции: 10:00 по алматинскому времени, 11:00 по новосибирскому времени.



Международная научно-практическая видеоконференция "Освоение Целины в истории Казахстана" организована в рамках социально значимого проекта "ХХ век в исторической памяти России и Казахстана", реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.



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