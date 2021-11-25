РосФигуристка Камила Валиева ставит в Сочи абсолютный МР для коротких программ - 87,42 балла!

23:38 26.11.2021

Выступая на заключительном отборочном этапе мировой серии Гран-при этого года Камила Валиева получает за короткую рекордные - 87,42 (тройной аксель + тройной луц-тулуп в каскаде).



РосФигуристка Камила Валиева ставит в Сочи новый МР для коротких программ - 87,42 баллов.



Ранее (на предыдущем этапе Гран-при) она обновила мировые рекорды Анны Щербаковой в произвольной программе и сумме двух программ, таким образом она теперь - абсолютный рекордсмен Мира в женском фигурном катании.



Отлично выступила и в Сочи и ее соотечественница Елизавета Туктамышева (80,10 баллов).



Финал соревнований завтра, но практически нет сомнений, что обе россиянки отберутся в финал Гран-При этого года.



