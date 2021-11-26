|Фигуристка Камила Валиева победила на Гран-при России с тремя!!! мировыми рекордами
22:32 27.11.2021
Валиева победила на Гран-при России с тремя мировыми рекордами, Туктамышева – 2-я, Хромых – 3-я
видео тут -
https://www.1tv.ru/sport/gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-2021-22/proizvolnaya-programma/kamila-valieva-proizvolnaya-programma-zhenshiny-sochi-gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-2021-22
Валиева выполнила:
1. 4-й сальхов
2. 3-й аксель
3. 4 + 3-й тулуп (каскад)
4.3-й тулуп
5. 4-й тулуп + 2-й сальхов (каскад)
6. 3-й флип + 3-й тулуп
7. 3-й лутц
Итого за произвольную - 185,29 балла, обновив свой же мировой рекорд.
+ Мировой рекорд в сумме двух программ - 272,71
Это в сумме больше по баллам и лучше по качеству, чем мужской разряд соревнований. В этом году среди мужчин больше набирал только Патрик Чен!
Россиянка Камила Валиева победила на Гран-при России, установив три мировых рекорда – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Елизавета Туктамышева 2-я, Майя Хромых 3-я.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Гран-при России (Rostelecom Cup)
Сочи, Россия
Женщины
Итоговое положение
1. Камила Валиева (Россия) – 272,71
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 229,23
3. Майя Хромых (Россия) – 219,69
4. Мэрайя Белл (США) – 210,35
5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 203,69
6. Маделин Скиза (Канада) – 192,14
7. Виктория Сафонова (Беларусь) – 185,64
8. Рино Мацуике (Япония) – 184,36
9. Екатерина Куракова (Польша) – 175,64
10. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 175,24
11. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 163,11
12. Ольга Микутина (Австрия) – 161,09
Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) – 185,29
2. Майя Хромых (Россия) – 154,97
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 149,13
4. Мэрайя Белл (США) – 140,98
5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 139,25
6. Виктория Сафонова (Беларусь) – 127,45
7. Маделин Скиза (Канада) – 124,32
8. Рино Мацуике (Япония) – 121,38
9. Екатерина Куракова (Польша) – 119,21
10. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 116,37