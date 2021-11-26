Фигуристка Камила Валиева победила на Гран-при России с тремя!!! мировыми рекордами

22:32 27.11.2021

Валиева победила на Гран-при России с тремя мировыми рекордами, Туктамышева – 2-я, Хромых – 3-я



видео тут -

https://www.1tv.ru/sport/gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-2021-22/proizvolnaya-programma/kamila-valieva-proizvolnaya-programma-zhenshiny-sochi-gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-2021-22



Валиева выполнила:

1. 4-й сальхов

2. 3-й аксель

3. 4 + 3-й тулуп (каскад)

4.3-й тулуп

5. 4-й тулуп + 2-й сальхов (каскад)

6. 3-й флип + 3-й тулуп

7. 3-й лутц

Итого за произвольную - 185,29 балла, обновив свой же мировой рекорд.

+ Мировой рекорд в сумме двух программ - 272,71



Это в сумме больше по баллам и лучше по качеству, чем мужской разряд соревнований. В этом году среди мужчин больше набирал только Патрик Чен!



Россиянка Камила Валиева победила на Гран-при России, установив три мировых рекорда – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Елизавета Туктамышева 2-я, Майя Хромых 3-я.



Гран-при по фигурному катанию



6-й этап



Гран-при России (Rostelecom Cup)



Сочи, Россия



Женщины



Итоговое положение



1. Камила Валиева (Россия) – 272,71



2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 229,23



3. Майя Хромых (Россия) – 219,69



4. Мэрайя Белл (США) – 210,35



5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 203,69



6. Маделин Скиза (Канада) – 192,14



7. Виктория Сафонова (Беларусь) – 185,64



8. Рино Мацуике (Япония) – 184,36



9. Екатерина Куракова (Польша) – 175,64



10. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 175,24



11. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 163,11



12. Ольга Микутина (Австрия) – 161,09



Произвольная программа



1. Камила Валиева (Россия) – 185,29



2. Майя Хромых (Россия) – 154,97



3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 149,13



4. Мэрайя Белл (США) – 140,98



5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 139,25



6. Виктория Сафонова (Беларусь) – 127,45



7. Маделин Скиза (Канада) – 124,32



8. Рино Мацуике (Япония) – 121,38



9. Екатерина Куракова (Польша) – 119,21



10. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 116,37