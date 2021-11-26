 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 27.11.2021
22:32  Фигуристка Камила Валиева победила на Гран-при России с тремя!!! мировыми рекордами
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00:01  Таджикистан вернул домой трех задержанных на границе кыргызов
Пятница, 26.11.2021
23:38  РосФигуристка Камила Валиева ставит в Сочи абсолютный МР для коротких программ - 87,42 балла!
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16:52  КырРаздолбайство. Токтогульская ГЭС встретит зиму без агрегата. Ищут диверсантов
16:48  Когда у лидеров паранойя. Как в Кыргызстане возбуждают дела о захвате власти, - 24.kg
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Фигуристка Камила Валиева победила на Гран-при России с тремя!!! мировыми рекордами
22:32 27.11.2021

Валиева победила на Гран-при России с тремя мировыми рекордами, Туктамышева – 2-я, Хромых – 3-я

видео тут -
https://www.1tv.ru/sport/gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-2021-22/proizvolnaya-programma/kamila-valieva-proizvolnaya-programma-zhenshiny-sochi-gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-2021-22

Валиева выполнила:
1. 4-й сальхов
2. 3-й аксель
3. 4 + 3-й тулуп (каскад)
4.3-й тулуп
5. 4-й тулуп + 2-й сальхов (каскад)
6. 3-й флип + 3-й тулуп
7. 3-й лутц
Итого за произвольную - 185,29 балла, обновив свой же мировой рекорд.
+ Мировой рекорд в сумме двух программ - 272,71

Это в сумме больше по баллам и лучше по качеству, чем мужской разряд соревнований. В этом году среди мужчин больше набирал только Патрик Чен!

Россиянка Камила Валиева победила на Гран-при России, установив три мировых рекорда – в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Елизавета Туктамышева 2-я, Майя Хромых 3-я.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Гран-при России (Rostelecom Cup)

Сочи, Россия

Женщины

Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) – 272,71

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 229,23

3. Майя Хромых (Россия) – 219,69

4. Мэрайя Белл (США) – 210,35

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 203,69

6. Маделин Скиза (Канада) – 192,14

7. Виктория Сафонова (Беларусь) – 185,64

8. Рино Мацуике (Япония) – 184,36

9. Екатерина Куракова (Польша) – 175,64

10. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 175,24

11. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 163,11

12. Ольга Микутина (Австрия) – 161,09

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) – 185,29

2. Майя Хромых (Россия) – 154,97

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 149,13

4. Мэрайя Белл (США) – 140,98

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 139,25

6. Виктория Сафонова (Беларусь) – 127,45

7. Маделин Скиза (Канада) – 124,32

8. Рино Мацуике (Япония) – 121,38

9. Екатерина Куракова (Польша) – 119,21

10. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 116,37

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638041520
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