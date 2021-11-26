 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Как молоды мы были...". Умер певец Александр Градский
09:08 28.11.2021

В одной из клиник Москвы от последствий инсульта.

Александр Борисович Градский родился 3 ноября 1949 года в г. Копейске (Челябинская область) в семье Бориса Абрамовича Фрадкина (1926-2013) и Тамары Павловны Градской (1928-1963). С 1957 года семья проживала в Москве. Отец работал инженером на заводе, мать - литературным сотрудником в журнале "Театральная жизнь".

В 1967 году Александр Градский окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных по специальности "оперный и концертно-камерный певец".

В 1964 году Александр Градский вместе с Михаилом Турковым организовал самодеятельную рок-группу "Славяне". Она существовала два года, в репертуар преимущественно входили англоязычные композиции.

В 1965-1968 годах как солист и гитарист участвовал в выступлениях ВИА "Скифы" и "Лос Панчос", в 1970-1971 годах - ВИА "Веселые ребята".

В 1966 году Александр Градский основал самодеятельную рок-группу "Скоморохи", был ее солистом и гитаристом до 1976 год.

В 1973 году выпустил первый сольный миньон (небольшую грампластинку) "Поет Александр Градский".

В 1976 году широкую известность Александру Градскому принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой.

В конце 1970-х годах певец начал выступать с сольными концертами, аккомпанируя себе на 12-струнной гитаре.

В общей сложности Александр Градский является автором более 200 песен. Многие из них написаны на свои стихи, среди наиболее известных - "Песня о друге", "Песня о свободе", "Памяти поэта", "Южная прощальная", "Антиперестроечный блюз".

На протяжении карьеры Александр Градский выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. Некоторые из них представляют собой вокальные сюиты (1980 - "Русские песни"; 1987 - "Сатиры" на стихи Саши Черного; 1988 - "Ностальгия" на стихи Владимира Набокова). Последний к настоящему времени студийный альбом - "Неформат" - вышел в 2011 году.

В 1985 году была завершена запись первой отечественной рок-оперы "Стадион". Александр Градский и поэтесса Маргарита Пушкина работали над ней около десяти лет.

В 2009 году была осуществлена запись рок-оперы "Мастер и Маргарита" на музыку Александра Градского. Он сам исполнил арии Мастера, Иешуа Га-Ноцри, Воланда и Кота Бегемота.

В конце 1980-х годов Александр Градский написал музыку к балетам "Человек", "Распутин" и "Еврейская баллада". Они были поставлены в Киевском государственном детском музыкальном театре.

Александр Градский является автором музыки к 20 художественным и анимационным фильмам. Первой кинокартиной с его музыкальным сопровождением стала мелодрама Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных" (1974). Последний фильм - военная драма Михаила Пташука "В августе 44-го…" по роману Владимира Богомолова "Момент истины" (2001).

В конце 1980-х годах вел на радиостанции "Юность" программу "Хит-парад Александра Градского".

В 2012-2015 году, а также в 2017 году выступал в качестве одного из наставников в вокальном телешоу Первого канала "Голос" (сезоны 1-4, 6). Четверо его подопечных стали победителями проекта - Дина Гарипова (2012), Сергей Волчков (2013), Александра Воробьева (2014) и Селим Алахяров (2017).

Административная и общественная деятельность
С 1989 года Александр Градский являлся руководителем Московского театрально-концертного музыкального объединения (МТКМО). В 2015 году в Москве в здании бывшего кинотеатра "Буревестник" был открыт театр с аналогичным названием (известен как "Градский Холл"). Заслуженный деятель искусств РФ (1997). Народный артист России (1999).

Удостоен Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1998 года (за концертную программу "Три часа живой музыки").

Лауреат международного фестиваля эстрадной песни "Братиславская лира" (Чехословакия, 1976).

В 2011 году вышла книга Александра Градского "Избранное" (тексты песен, стихи, рассказы, либретто), в 2015 году - поэтический сборник "Стихи".

В четырех браках родились 3 сына и 1 дочь

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638079680
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