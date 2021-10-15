В.Хлюпин: Талибан на дворе - новые вызовы и формы ЦА-интеграции

00:23 29.11.2021 тезисы доклада на Международной научно-практической конференции "Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы"

(в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований). Москва, МГИМО, 15.10.2021



1. Понять и простить? Что мы делаем в ЦентрАзии



Присутствующий представитель правительства РФ, г-н Черницын рассказал нам какой увлекательной ерундой они занимаются, какие объемные пакеты документов готовятся к заседаниям самых разных "интеграционных комиссий". Понятное дело, г-н Оверчук, как недавно назначенный персональный выдвиженец премьера Мишустина и куратор интеграции в Росправительстве, должен срочно отличиться, показать себя, выгодно презентовать свою деятельность, как Мюнхгаузену - требуется до обеда совершить подвиг, чтобы его заметили, оценили и вознаградили расширением вкусных полномочий. Какая интеграция? Где она? В чем? В перекладывании бумажек. У России нет ни одного значимого

инвест-проекта в современной ЦентрАзии. Нас отжали со всех заводов и производств, построенных руками русских, советских рабочих - Кармета, Каругля, урановых комбинатов Восточного Казахстана. Какие реальные инвестиции - сомнительные газо-копания "Лукойла и "Зарубежнефти" в узбекских песках, "сеть газпромовских заправок в Киргизии, бажаевское золото Джеруя, заумь-проекты Сбера, игры кочевников на деньги господина Миллера? Большой набор разного рода мелких афер - вот и вся наша "интеграция", полным пакетом.



Пользуясь эвфемизмами В.В.Путина - современное состояние ЦА-интеграции - это бесконечное жеванье соплей и кишмишная приграничная торговля. Плюс бодрые отчеты вышеуказанных интеграционных комиссий о росте товарооборота с, условно, Киргизией по луку и шелухе на 200% за первое полугодие второго квартала.



Что есть в реале?



Сомнительные лавры "Узбекского Горбчаева", фальшивое эрзац-реформаторство, чреваты не просто разочарованием народа от бесконечной пустопорожней болтовни, но и полной социальной апатией с резким переходом в безмотивные бунты "всех против всех" по типу Андижанских событий (май 2005 г.). Аналогичный сценарий

актуален буквально для всех стран ЦентрАзии, причем в Киргизии (раскол этноса по линии "север-юг") и Казахстане ("западный, адайский вопрос) вполне возможны всплески регионального сепаратизма, подогретого все тем же трайбалистическим соперничеством.



Растущая внутрисемейная конкуренция, в условиях естественного старения патриарха-демиурга, истощение ресурсной кормовой базы "Большой семьи", объективно ведут к ослаблению всех скреп режима. Идеологические бредни позднего "елбасизма" никого и ни в чем не убеждают, только ставят диагноз - "синдром Назарбаева-Байдена": явная умственная и физическая расслабленность вождей - провоцируют ближайшее окружение на самостоятельные действия,

прямой и скрытый саботаж, фрондирование и открытое неповиновение. Близится время падения Кумиров, статуи Аркадага в лучшем случае занесет песком как балбалы половцев и печенегов. Ответом на ослабление режима является рост ксенофобских, националистических настроений, которые вкупе с усилением религиозного фактора существенно дестабилизируют обстановку. По Казахстану периодически прокатывают волны погромов - анти-дунганских,

уйгурских и пр., усиливается и становится мейнстримом в "патриотических кругах" - русо- и китае-фобия.



Чем отвечает Россия?



Нужно понимать, что за каждой идиотской новацией чиновников обычно скрывается чей-то конкретный материальный интерес. В данном случае, вполне вероятно, что экспортом гастарбайтеров в Россию заинтересованно занимается какой-нибудь условный узбекский олигарх, тем самым пытаясь помочь Мирзиееву снизить

внутреннее напряжение в стране. Обслуживание интересов иностранного олигархата - это давняя беда и болезнь российского чиновничества, понимающего интересы национальной безопасности

страны через призму собственных корыстных интересов.



Почему Китай спокойно, без суеты и истерик отжимает у Казахстана, Киргизии, Таджикистана "спорные" земли, восстанавливает "исторически справедливые границы", и при этом спокойно и равноправно дружит с режимами, а Россия, российское руководство, может только истерить и воровать?



Это ложное союзничество - похоже на окопоное братание с немцами в 1917 году. Война с Украиной, практически, неизбежна, потому как никакие "минско-нормандские" соглашения не действуют и оттягивая решение Русского вопроса Украины Путин только теряет инициативу. Как поведут в слечае противостояния Киева - Москвы, а на стороне выступил весь "коллективный Запад" наши верные ЦА союзники? Ни один из них не признал присоединения Крыма. Не нанесут ли удара в спину? Я в этом не уверен.



В столь сложной, меняющейся обстановке необходимо проявлять сугубый политический реализм, надо отказаться от "долгоиграющих" мега-проектов, которые помимо серьезных затрат со стороны России имеют весьма сомнительные бенифициарные перспективы. О чем, конкретно, речь. Прежде всего о проектах строительства

Атомных электростанций в Казахстане и Узбекистане, России - это совершенно не нужно, выгодно только заинтересованному топ-менеджменту "Росатома" и аффилированным чиновникам. Надо сосредоточить больше внимания приграничной торговле, закупу и доставке из Средней Азии местной плодо-овощной продукции, запустить агро-поезда в Москву и города Урала-Сибири.



Издержки сотрудничества. К вопросу о понаехваших.



Замминистра сельского хозяйства РФ Левин не так давно озвучил идею о предоставлении в аренду "неосвоенных" российских земель под аренду узбекским фермерам. Речь идет о, якобы, 8-13 млн га "невозделываемой" земли в России и, опять-таки, якобы, уже 23 субъекта федерации РОФ готовы поучаствовать в этой программе. Маленький вопрос - зачем это надо России и в чем ее выгода? Деньгах за аренду? Ерунда, все эти копеечные прибыли не стоят

получаемого на выходе градуса социальной (в том числе межнациональной) напряженности в Росрегионах. Министр строительства Хуснуллин периодически будирует в печати вопрос о нехватке рабочей силы на российских стройках и необходимости завоза таковой из Центральной Азии. Вопрос о квалификации этих строителей его не волнует, вопрос о том, почему пафосный "Ташкент-сити" в Ташкенте строят турецкие, а не местные, строители, его не беспокоит. Зачем России армия голодных, босых и

неграмотных "тачконосов"? Что это за дикий альтруизм российских чиновников? Будем создавать у себя дома "Кондопоги" и "Бирюлево" решая вопрос с выплеском лишней узб-революционной массы, кому надо использовать Россию для спуска пара в котле внутри-узбекских голодных противоречий и бунтов?



Надо прямо ставить вопрос о персональной ответственности российских чиновников-лоббистов завоза дешевой рабочей силы из Центральной Азии, просчитывать последствия и риски данных решений - положительный сиюминутный экономический эффект и рост конфликтогенности российской провинции. МВД России совсем недавно "амнистировало" 158 тысяч узбеков - нарушителей российского законодательства. Кто лоббировал эту "холодную осень 21 года" - вопросы повисают в воздухе. Спрашивать надо у замминистра генерала Горового.



Следует отметить, что указанный г-н Левин - даже не специалист в области сельского хозяйства, он - юрист, работал в "Ленэнерго", на должность в минсельхозе назначен с позиции референта премьер-министра Дмитрия Медведева. Отсюда можно сделать вывод о том, что его инициативы имеют не столько экономический, как пиар-характер.

А где пиар, там всегда интересы каких-нибудь "левых игроков".



А у нас все горохом в кремлевскую стену - проект ТАПИ, Железная дорога из Мазари-Шарифа, "Пакистанский поток", АЭС в Балшахе или Устюрте, Нарынский каскад, нет Рогунский, Сибирские реки, Аральские солончаки... Есть ощущение, что одним из главных экспертов по региону в аппарате г-на Оверчука сидит Жюль Верн...



2. Талибан у ворот.



Трудно понять здравым умом логику действий Российского МИДа. Я о переговорах с Талибаном в Москве. Сам их факт есть: а) косвенное признание террористического режима, как равнозначного партнера - субъекта политического процесса; б) существенная потеря имиджа России, как государства, нарушающего международные обязательства

(санкции ООН в отношении террористов), в) прямая пропаганда и подстрекателство антиправительственной (в том числе и террористической) деятельности на территории самой РФ, пример успешного достижения целей джихада и построения псведо-исламского халифата.



Особо уточню, ошибка не в самом факте переговоров с Талибаном, которые можно и должно вести соответствующими российским госструктурами (прежде всего - спецслужбами), но вне территории РФ, на полях различных саммитов и любых из столиц ЦА.

Пышно распиаренный визит Талибана в Москву не нужен никому, кроме самих талибов и их, я полагаю не бесплатных, лоббистов.

Если учесть нулевой практический результат этих переговоров: Россия не признала режим талибов, а последние, если и гарантировали отказ от дальнейшего продвижения на север (в ЦентрАзию), то, все равно, не в состоянии ответственно проконтролировать данное обещание. Посольство в Кабуле, стараниями странного посла Жирнова, превратилось, скорее, в неофициальное диппредставительство Талибана в России, чем

наоборот. Уже второй месяц этот замечательный российский госслужащий (по ряду формальных признаков) соловьем заливает российские ТВ-каналы россказнями о том, какой нынче хороший пошел талиб, много лучше предыдущего, какие милые люди поддерживают порядок в Кабуле и охраняют его посольство и как сказочно хорошо заживает многострадальный Афганистан при новой власти. Ему вторит и полностью поддерживает этот талиб-пиар его непосредственный начальник - директор профильного департамента МИД г-н Кабулов. Что они делают? Зачем? Хорошо если это просто какой политический наив, выдача желаемого за действительное, но ведь они ставят под удар российских граждан - сотрудников посольство, по сути превращают их в заложников.



Даже в случае "грибоедовского" развития ситуации, этих двух конфидентов талибов не очень-то и жалко, но с какой целью

РосПосольство в Кабуле взяло на себя функции внештатного пиар-агентства Талибана. Где, вообще получает зарплату посол Жирнов, в ведомстве г-на Лаврова или у г-на Муттаки или кто там отвечает в эмирате за "лапшу на уши"? Российский МИД, как коллективный ежик в тумане, шарит по кустам в поисках потерянной лошадки...

Для Лаврова Афганистан - какой-то сакральный кубик Рубика, куда не крутнет - все не в попад. Вместо мира в Кабуле - Замир Кабулов... и его верный оруженосец Жирнов, с очередной благостной глупостью. Закрывать надо это веселое посольство, пока не поздно, как рассадник инфернального безумия.



Убедительная (а в том что она будет убедительной - не приходится сомневаться ) победа Мирзиеева на ближайших президентских выборах не дает повода оптимизму. Реформаторский задор нынешних, большей частью анонсированных, инициатив и сам заявленный курс на глубокую модернизацию узбекского общества - на деле являют собой не более чем стопку бумаг, столь же далеких от реальной жизни, как практически аналогичные "великие" реформы киргизских и казахских президентов-демократов А.Акаева, Н.Назарбаева.

Глубинная суть традиционного (традиционалистского) узбекского социума ничуть не затронута (не пострадала) от этих реформ, в отличие от архитектурного облика узбекских городов. Попытка назойливым пиаром, сменой вывесок и перекраской фасадов - "оживить" Узбекскую демократию заранее обречена на провал. В "Новом Узбекистане" Мирзиеева нет, как и не было, даже признаков и предпосылок к развитию социально-ориентированного государства. Мимикрия режима единолично-семейной власти только несколько отодвигает закономерный финал - талибанизацию страны.



Социальная модель общества, основанная на исламских традиционных ценностях, ближе, понятнее, а главное - объективно справделивее, чем правящий в настоящее время консорциум пост-советских трайбо-семейных клик. В Узбекистане в плане среднесрочной перспективы нас ждет ремейк схватки за власть двух "дочерних" клик

узбекской властной элиты. По типу недавнего соперничества Гугуши и Лолы Каримовых, совершенно аналогично, все идет к аналогичным разборкам клиентеллы Саиды и Шахнозы. Совокупная интеллектуальная мощь и родственная любовь дочерей второго президента, сопоставимы с чувствами предшественниц.

В прессе уже появляются сообщения о трениях и конфликтах между зятьями и их "нукерами". В Киргизии сложившийся дуумвират "южан-северян" Жапарова-Ташиева непременно развалится, если не в этом, то в следующем году. Грядущие выборы в Парламент ситуацию никак не стабилизируют, страна агонизирует на грани самораспада. Казахстан более стабилен, но и там налицо кризис двоевластия. Старый Елбасы никак не расстанется с рычагами реальной власти, а

новый - не в силах перехватить бразды правления. Отсюда - усиление хаоса и аппаратного раздрая.Режимы в Душанбе и Ашгабаде озабочены вопросом престолонаследия, социальная обстановка - взрывоопасная. Общее для всех режимов: Осень Патриархов - естественный закат (старение) харизматичных лидеров, отчасти даже демиургов (Назарбаев, Рахмон) государственности, чреват отмиранием и самих пост-советских государств-клептократий. Кризис элит, монополия "Большой семьи", проблема престолонаследия,

региональный сепаратизм, исламский фактор - все эти угрозы и риски объективно неустранимы, общества - немодернизируемы, транзита власти нет и не будет. Единственный трек развития ситуации - траки трофейных бронемашин грядущего талибана.



Талибан снесет всю эту пост-советскую надстройку, сталинский ампир и брежневский гламур - в овраг Тигровой балки, заровняет аркадагов, расколет елбасариум, упразднит и аннигилирует все эти недоделанные Семейные "станы" - заповедники номенклатурных гоблинов, раздерет цветастую западную обертку архаичной трайбо-кратии.



Можно ли, в принципе, интегрироваться с Аркадагами? Вопрос - не праздный.



3. Дуршлаг фальшивой "интеграции"



Из системы национальной стратегии и безопасности России вынут краеугольный камень - приоритет и смысл любой нацбезопасности - это защита от прямой физической угрозы - истребления русского (российского) народа, а именно этим в последние годы последовательно занимается бандеровский режим на Украине и, в

менее открытых формах, елбасизм Нур-Султана. Есть ли смысл о чем-то говорить дальше? Кремль, как мантру, твердит - "минские соглашения", "нормандский формат", но никто не собирается следовать никаким старым договоренностям. Фактически, идет вялотекущая война на Востоке Украины. Договороспособность Запада напрямую зависит только от "вежливой" силы и решительности российской армии, воли российского политического руководства.

Деятельность, а точнее преступная бездеятельность, переходящая в прямое и открытое подстрекательство к агрессии, только провоцирует контр-агентов Кремля на все более наглые военные авантюры. Лавровские "мямли" про адекватный и ассиметричный ответ давно никого не пугают и не останавливают, потому как за ними нет политического действия. Безволие и импотенция - вот синонимы липового "союзничества" и фальш-"интеграции" в рамках СНГ, ЕЭС, ОДКБ. Кремль никак не может понять простой истины - если не купировать источник угрозы в зародыше, со временем он никуда не рассосется, напротив - только увеличится в тяжести последствий.

Более того, окончательно попутав берега и ориентиры, росМИД до сих пор называется Киев своими "партнерами", а Казахстан - братским и союзническим.



Считать Центразиатские режимы своими "союзниками" - выдавать желаемой за действительное. Глубинные интересы элит ЦентрАзии, всех без исключения стран, построены на личном обогащении Больших трайбо-семей правителей, при жизни ставших сакральными "вождями нации". Как писал Федор Достоевский о "братьях-славянах" на Балканах - "не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов,

как все эти... народики". Так и сегодня, нет у России более искренних и преданных предателей, чем VIP-обитатели Ак-Орды, Дурменя, Ала-Арчи, Кохи Сомона и т.д.



Талибан, перефразируя Артема Веселого, умоет кровью ЦентрАзию, и отнюдь не факт, что России надо спасать насквозь прогнившие Дурмень-режимы от дубины народной войны. Талиб-восстание в ЦентрАзии будет исламским по форме, но анти-олигархическим по содержанию и даже, отчасти, народно-освободительным, потому как объективно процессы национально-государственного строительства по лейкалам и картам Ленина-Сталина себя исчерпали. ЦентрАзия должна переформатироваться в новых границах и этносах, более соответствующих естественному развитию этих самых этносов и территорий. Грядет время больших, мучительных реформаций, но таковы реалии, игнорировать их глупо и опасно.



Опасен и наступает не Талибан из-за речки, в виде афганских бородоносцев, а внутренний Талибан - когда переизбыток голодного сельского населения выплескивается в города и начинает крушить все и вся, не находя применения (работы) и умирая от голода и нищеты.



Центральноазиатское "вождество" маскирует свою компрадорскую природу набором национальных фетишей, но суть его неизменна

- "внутри-семейная" приватизация и эксплуатация природных богатств, вывоз капитала и обслуживание интересов ТНК; собственного производства, экономики - нет и не надо. Имеет место быть причудливая коллаборация пережитков советской номенклатуры, клановых, территориальных и родо-племенных

факторов. Это общество, в принципе, нереформируемо, стагнирует и грядущая "талибанизация" неизбежна, это всего лишь вопрос времени.



Демократический коктейль родо-племенных и клановых трайбо-кратий, захвативших власть в ЦА и получивших свое конечное воплощение в диктатуре самозванца Жапарова. Концепт "Нового Узбекистана" на деле - старая калька аналогичных транзитно-модернизационных программ Казахстана (назарбаевской "Стратегии 2030"), акаевских "Кыргызстан – азиатская Швейцария", "Кыргызстан - наш общий дом" и т.д. Казахстан усиленно борется с "неправильной" демографией завозя кандасов (казахов-репатриантов) и запуская госпрограммы по переселению этнических казахов с юга на "русский" север. РосМИД ему посильно помогает в освоении новых территорий - обеспечивает "союзническое" прикрытие.



Своим невмешательством во внутри-политические процессы, мы, объективно, занимаем позицию не просто стороннего наблюдателя, а

опосредованного посильного помощника вполне себе законченных одиозных режимов. Кому оно надо и выгодно? Президент Путин многократно, в своих последних выступлениях, особенно, подчеркивает, что он - патриот, и едва ли не главной своей задачей на посту президента видит защиту русских, где бы они проживали. Что ему мешает реализовать свои прекрасные слова на деле?



Что у нас есть в наличии - полукриминальный режим в Бишкеке, маразмирующая двух-головая геронтократия в Казахстане,

живой вождь в Туркмении, растерянный узбекский реформатор. Подобный набор "союзников" только ослабляет поле для маневра России в рамках региональной системы безопасности. Проще и выгоднее либо содержать прямых марионеток, либо вводить оккупационный режим. Вдобавок всю эту свору оголтелых "братских режимов" надо периодически подпитывать безвозвратными кредитами, поставками ГСМ и зерна по льготным ценам, бортами и эшелонами гум-помощи, прочими бонусами и преференциями.



Сколько уже с высоких трибун говорится о политическом реализме, здравом смысле. Лимит фейк-интеграции в одно хлебало исчерпан.

В этой связи показательна последняя статья заместителя секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева - с нынешним руководством Украины договариваться бессмысленно. Наконец-то. Абсолютно здравая мысль. Может стоить продолжить, экстраполировать, так сказать, это тезис с Запада на Восток.



Хотим мы этого или не хотим, но нам все равно придется интегрировать пространство Центральной Азии. Безусловно, тем кадровым персоналом, который сейчас функционирует в рос-гос-структурах, пытаясь изображать деятельность на данном направлении - это невозможно. Непосильная задача, несоизмеримая с горизонтом мысле-деятельности исполнителей. Надо перестать включать Машу Захарову, исполнять кадриль, трясти подолом, завлекать пряниками, сыпать нефтяным горошком, кормить с ложечки, якобы, дружественные" и даже, кое-где, "братские" режимы.



Строить серьезные равно-партнерские отношения с "аркадагами", нельзя, в принципе, это - харам по меркам любых религий, международного права и идей гуманизма.



Надо дружить со своей головой, а не с зятьями Елбасы и племянниками Аркадагов...



У нас, России, на сегодня нет союзников в ЦА. Нет, не было и не надо нам таких союзников.



России можно "сдать" и проиграть 10-ть Сирий и Сербий, но никак нельзя "самоизолироваться" от внутренних проблем Украины и Казахстана. Это вопрос жизненных интересов русского народа и национальной безопасности государства.



ХЛЮПИН Виталий Николаевич, советник РФ 1 класса, к.полит. н., редактор сайта centrasia.org Источник - ЦентрАзия

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