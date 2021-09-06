В КырАрмии новый 1-й заместитель - пограничник Усубалиев

11:28 30.11.2021

Сегодня утром Президент Жапаров подписал указ о назначении 1-м замом военного ведомства полковника погранслужбы Талайбека Усубалиева



Одновременно, отстранен от должности молодой и энергичный полковник Кирешеев, назначенный только в марте сего года.



Любопытно, что до сих пор не опубликована хоть какая-нибудь официальная биография действующего (с 6.09.2021 - Министр обороны КР, генерал-майор с 7.09.2021) министра обороны Бекболотова - сородича президента по племени "бугу". Известно только, что в 2008-2009 гг. он полгода служил начальником штаба Нацгвардии и некоторое время возглавлял ОАО "Бишкекский машиностроительный завод"