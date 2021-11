В Москве открывается Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

14:15 30.11.2021 Международная ярмарка интеллектуальной литературы

02 – 06 декабря 2021 года

Комплекс "Гостиный Двор"

Москва, ул. Ильинка, д. 4

www.moscowbookfair.ru



Пресс-релиз

Москва, 29 ноября 2021 г.



Со 2-го по 6-е декабря 2021 года в Комплексе "Гостиный Двор" (Москва, ул. Ильинка, д. 4) будет проходить Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23. Проект состоится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Интервал между двумя ярмарками оказался как никогда коротким – как известно, из-за усиления пандемии коронавируса предыдущая ярмарка была перенесена с декабря 2020-го года на конец марта 2021-го. Таким образом, в этом календарном году у писателей, читателей и издателей произойдут не одна, а две встречи на non/fictio№ – новый праздник книги ожидает нас всех всего восемь месяцев спустя.



В non/fictio№23 примут участие 315 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 18 стран – на стендах участников и в программе ярмарки будут представлены Беларусь, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Литва, Казахстан, Китай, Норвегия, Пуэрто-Рико, Россия, США, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Для гостей ярмарки издатели подготовили лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности – художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической и т.д.



Как и много лет подряд, на входе в основную зону ярмарки посетителей встретит коллективная экспозиция некоммерческого партнерства "Альянс независимых издателей и книгораспространителей", объединяющего книжные организации из Владивостока, Вологды, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Твери. В этом году на коллективном стенде "Независимого Альянса" гостей non/fictio№23 будут ожидать 45 малых издательств, участие которых в ярмарке происходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



В программе non/fictio№23 состоятся более 400 мероприятий, которые в течение всех пяти дней будут проходить в режиме нон-стоп на дискуссионных площадках, а также на стендах участников ярмарки. Дискуссионных площадок в общей сложности будет девять, и все они будут расположены в основном пространстве ярмарки – Атриуме Гостиного Двора.

Участниками программы станут известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры и общественные деятели. В их числе – Борис Акунин, Александр Архангельский, Тимур Бекмамбетов, Виктория Белопольская, Вера Богданова, Александра Борисенко, Мария Бурас, Тимур Валитов, Алексей Варламов, Алексей Венедиктов, Евгений Водолазкин, Олег Воскобойников, Лев Ганкин, Линор Горалик, Денис Горелов, Наталья Громова, Саша Гусов, Данила Давыдов, Андрей Десницкий, Антон Долин, Олег Дорман, Денис Драгунский, Ольга Дробот, Станислав Дробышевский, Вера Дубина, Евгений Жаринов, Илья Жегулев, Наталья Зазулина, Галина Зеленина, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Максим Ильяхов, Владислав Иноземцев, Андрей Колесников, Ирина Краснопольская, Максим Кронгауз, Евгений Коблик, Кирилл Кобрин, Полина Кривых, Михаил Левитин, Олег Лекманов, Рената Литвинова, Наталья Мавлевич, Александр Марков, Анна Матвеева, Александр Мелихов, Борис Минаев, Александр Миндадзе, Евгения Некрасова, Ольга Орлова, Вадим Панов, Леонид Парфенов, Александр Пелевин, Людмила Петрушевская, Валерий Печейкин, Михаил Пиотровский, Андрей Плахов, Владимир Познер, Эдвард Радзинский, Михаил Ратгауз, Юрий Рост, Андрей Рубанов, Дина Рубина, Владимир Рыжков, Юрий Сапрыкин, Николай Сванидзе, Ольга Сварник, Николай Свечин, Ольга Седакова, Алексей Семихатов, Илья Симановский, Григорий Служитель, Александр Снегирев, Георгий Соколов, Виктор Сонькин, Анна Старобинец, Марина Степнова, Михаил Трофименков, Дмитрий Узланер, Елена Фанайлова, Татьяна Фельгенгауэр, Евгений Черешнев, Сергей Шаргунов, Семен Экштут, Галина Юзефович, Евгений Ямбург и другие уважаемые спикеры.

Программа non/fictio№23 включает в себя также онлайн- и оффлайн-встречи с иностранными авторами и деятелями культуры. Среди зарубежных спикеров – переводчики Сидней Вичидомини, Клаудиа Зонгетти и Леонардо Марчелло Пиньятаро, владелец издательства Francesco Brioschi Editore Франческо Бриоски и представитель этого издательства Николетта Д"Альфонсо (Италия), писатель и журналист Эктор Фелисиано (Пуэрто-Рико), историк, автор шести работ о России Дуглас Смит и руководитель проекта "Океан вне закона", репортер-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Иэн Урбина (США), историк музыки Патрик Барбье, ученый, литературовед, собиратель и исследователь культурного наследия зарубежной России Рене Герра и писатель, лауреат многочисленных литературных премий Жан-Клод Мурлева (Франция), сотрудница Организации Объединенных Наций, писатель, художник и историк Марит Фоссе и журналист, писатель и профессор EPFL Эрик Хесли (Швейцария), литературовед-русист, переводчик и издатель Бенгт Янгфельдт (Швеция).



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ NON/FICTIO№23 - ГЕРМАНИЯ

В 2021 году Германия выступит в качестве специального гостя ярмарки non/fictio№23 под лозунгом German Stories.

Этот статус позволит познакомить российских издателей и читателей с немецкими книжными новинками во всем их многообразии, в том числе с последними достижениями в области книжного дизайна, обсудить проблемы, волнующие книгоиздательскую отрасль, поговорить о немецкой литературе и культуре.

На коллективном немецком стенде G-0, традиционно организуемом Франкфуртской книжной ярмаркой при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия, будут собраны новинки немецкоязычной литературы. Посетители ярмарки смогут увидеть новейшие романы, вошедшие в лонг-лист Немецкой книжной премии в 2020 и 2021 гг.; книжную коллекцию "Дома, полностью из света", которая включает 30 наименований и посвящена современной немецкой поэзии; книжную коллекцию, посвященную жизни и творчеству любимого во всем мире композитора Людвига ван Бетховена; передвижную выставку немецких детских книг с красочными иллюстрациями, насчитывающую более 100 наименований таких известных издательств, как Arena, Beltz & Gelberg, Carlsen, Hanser, Loewe, Oetinger, Ravensburger, Tessloff и др.; актуальную коллекцию "Самых красивых немецких книг", являющуюся точкой притяжения для издателей, дизайнеров, иллюстраторов и практически всех, кто попадает на "немецкий" стенд. Кроме того, в качестве отдельных экспонентов представят свои книги издательства из Германии arsEdition, Hanser, Persona Verlag, Ravensburger, Schweizerbart/Borntraeger, Thienemann-Esslinger, а также литературное агентство Марии Шлиссер.



Центр немецкой книги в Москве – представительство Франкфуртской книжной ярмарки в России – подготовил программу мероприятий с участием авторов, издателей, переводчиков, музыкантов из России и Германии. Мероприятия пройдут в субботу, 4 декабря, с 12:00 до 21:00, в зоне семинаров №1 (Атриум Гостиного двора).

Первая встреча (12:00 – 12:45) будет посвящена вопросам навигации по современной немецкоязычной литературе – источникам и ресурсам, которые помогают ориентироваться в новых именах немецкого книжного рынка. Не секрет, что в России плохо знают современных немецких авторов, и часто совсем не знают, где искать о них информацию. Исправлять положение будут Анастасия Милехина и Валерия Булия, Центр немецкой книги в Москве, Полина Бояркина, онлайн-журнал "Прочтение", Наталья Борисова, Немецкий культурный центр им. Гете в Москве.

С 13:00 до 14:30 говорим о непростых 1990-х – времени распада СССР, воссоединения Германии и окончательного исчезновения социалистического лагеря. Немецкий издатель, автор, книжный дизайнер Ян Венцель (издательство Spector Books, Лейпциг) представит книгу "Высвобождение 1990-го". Она стала лауреатом конкурса "Самые красивые немецкие книги"-2020 и заняла первое место в конкурсе "Самые красивые книги мира"-2021. С российской стороны в обсуждении проблематики 90-х гг. примет участие Ирина Прохорова, главный редактор журнала "Новое литературное обозрение", издатель, глава одноименного издательского дома. Модератором встречи выступит известный литературовед и литературный критик, публицист, писатель, профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский.

С 14:45 до 15:45 русское издание своего романа "Кажется Эстер" представит Катя Петровская. Книга была написана на немецком языке и вышла в свет в 2014 году в издательстве "Зуркамп". Русский перевод, блестяще осуществленный М.Л. Рудницким, опубликован в 2021 году в Издательстве Ивана Лимбаха. Немецкие критики отмечают "прозрачность и поэтичность" авторского языка, в то время как путешествие автора проходит по страшным местам – Варшавское гетто, Бабий Яр, лагерь Маутхаузен. Автора ведет стремление узнать о судьбах родных, погибших и выживших в катастрофе XX столетия. В главе "Бабий Яр" автор пишет: "Там, где жертвы, чужих не бывает". По словам Ирины Кравцовой, российского издателя и редактора книги, "сочетание катастрофизма истории и ее личного переживания здесь и сейчас составляет уникальность и пронзительность книги". В презентации примет участие переводчик книги Михаил Рудницкий, проведет беседу литературовед, литературный критик, теле- и радиоведущий Николай Александров. По окончании беседы запланирована автограф-сессия.

С 16:15 до 17:45 состоится дискуссия по теме "Книги на экспорт. Что мешает российским издателям эффективно продавать авторские права?", в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы, связанные с продвижением российской книги за рубежом. Современная российская литература существует и активно развивается, но произведения российских авторов редко покидают пределы страны. Преодолеть языковой и культурный барьер возможно только совместными усилиями – авторов, издателей, институций, представляющих Россию на международных площадках. Что мешает включить продажу прав на книги в текущую бизнес-модель российских издательств? Какие ресурсы для этого необходимы? Как создать запрос на русскую литературу за рубежом? К профессиональной дискуссии, модераторами которой выступят Светлана Зорина, журнал "Книжная индустрия", и Анастасия Милехина, Центр немецкой книги в Москве, а также обсуждению практических шагов в формате "открытого микрофона" приглашаются все заинтересованные участники.

В 18:00 об актуальности творчества великого немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена, 250-летие со дня рождения которого весь мир отмечал в 2020 году, расскажет Мария Залесская, музыкальный журналист, музыковед, историк музыки и специалист по истории Германии, первый заместитель главного редактора издательства "Молодая гвардия". Она представит его биографию, изданную в серии "ЖЗЛ", расскажет о современных бетховенских музыкальных фестивалях, о судьбе произведений композитора в России. У посетителей ярмарки также будет возможность ознакомиться с коллекцией немецких изданий, которую Франкфуртская книжная ярмарка подготовила к юбилею композитора.

По завершении лекции, в 19:00, гостей ярмарки ждет концерт. Произведения Людвига ван Бетховена исполнят Анна Ветлугина (фортепиано), Алексей Серов (валторна), Софья Москалева (арфа).

В 20:00 издательство "Бослен" представит свой книжный проект, реализуемый при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и Центра немецкой книги в Москве, – комментированное издание переписки двух великих монархов, Фридриха II и Екатерины II. Письма датированы 1744-81 гг. и затрагивают практически все аспекты их жизни – от личных переживаний и отношения к вакцинации против оспы до обсуждения военных действий. Некоторые из этих писем будут прочитаны – они прозвучат на немецком и русском языке. О книге, охватывающей почти 40 лет отношений двух Великих правителей, расскажет автор-составитель Татьяна Абрамзон, доктор филологических наук, специалист по литературе и культуре XVIII века, автор 7 монографий и более 120 научных статей.

В честь 200-летнего юбилея Ф.М. Достоевского Центр немецкой книги в Москве организовал показ документального фильма "Женщина с пятью слонами" (режиссер Вадим Ендрейко, кинокомпания Mira Film, Швейцария, Германия, 2009 г.). Показ состоится в пятницу, 3 декабря, с 19:15 до 21:00, в Амфитеатре Гостиного двора. Фильм посвящен творчеству известной переводчицы Светланы Гайер. Уроженка Киева, во время Второй мировой войны она была вынуждена покинуть родину. Закончила Фрайбургский университет, преподавала русский язык и литературу, наибольшую известность и признание получила как переводчица русской литературы на немецкий язык. "Пятью слонами" героиня С. Гайер называет пять романов любимого ею Ф.М. Достоевского, которые она перевела на немецкий язык, – это стало делом ее жизни. Многие литературоведы сходятся во мнении, что именно в переводе Гайер немецкий читатель по-настоящему открыл для себя великого русского писателя. Фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами.



Участие в ярмарке non/fictio№23 завершает программу Года Германии в России, цель которой - представить культуру, образование, науку и экономику Германии, а также упрочить российско-германские отношения в этих областях.

Экспозиция специального гостя будет представлена на стенде № G-0.



ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА "ТЕРРИТОРИЯ ПОЗНАНИЯ"

Детская программа Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ в 2021 году получила новую экспертную рабочую группу.

В ее состав вошли Галина Бочарова, Анна Годинер, Ольга Дробот, Татьяна Зборовская, Марина Козлова, Наталья Медведь, Алексей Олейников, Иван Пачин, Ирина Рочева, Ольга Румянцева, Марина Соломонова и Анна Тихомирова.

Экспертная рабочая группа сформировала программу "Территории Познания" 2021 года и основной детский топ-лист ярмарки, в который вошли около 100 книг.

Тема детской площадки обозначена как "Потому что я такой" и отсылает нас к строчкам Германа Лукомникова "Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой". Интересно, я какой? И для чего же я такой? Что будет дальше с таким мной?.. Искать ответы на эти вопросы дети, и взрослые, будут четыре основных дня программы. Итогом совместной работы станет театрально-литературный перформанс режиссера Ивана Пачина, с участием писателей и поэтов Алексея Олейникова и Алисы Орловой, художниц Анны Михайловой и Полины Калашниковой, а также музыкантов и самих зрителей, которые будут создавать графическую поэму из ответов гостей на главные вопросы программы (5 декабря, 12.00, амфитеатр).

В рамках детской программы non/fictio№23 состоятся более 50 мероприятий – дискуссии на сложные и актуальные для современных детей и родителей темы, обсуждения книг, лекции, спектакли. Участники и посетители мероприятий смогут поговорить о детских мечтах и смелости, о необходимости взаимного уважения, об отказе от лексических ярлыков и оскорбительных слов, об адаптации к жизни в другой стране, об испытываемых нами эмоциях и чувствах, о зависимости мнения подростка о самом себе от мнения о нем окружающих, об этике искусственного интеллекта и навыках будущего, о том как стать писателем или книжным блогером, о кризисах и перспективах жанров и о многом другом.

Среди российских участников детской программы – Мария Бобылева, Мария Бурас, Дмитрий Быков, Лилия Волкова, Наталия Волкова, Юлия Володина, Станислав Востоков, Мария Данилова, Нина Дашевская, Ирина Зартайская, Анна Зенькова, Наталия Кедрова, Анна Кирзюк, Юлия Кузнецова, Ольга Дробот, Ася Кравченко, Максим Кронгауз, Наталья Ломыкина, Максим Мамлыга, Юрий Маслов-Острович, Ольга Мяэотс, Светлана Нагаева, Надежда Папудогло, Никита Петров, Варвара Помидор, Артем Роганов, Ольга Румянцева, Сергей Сдобнов, Дмитрий Сиротин, Анна Старобинец, Владимир Сурдин, Вера Ярилина и другие уважаемые программы писатели, ученые, издатели, детские психологи, библиотекари, сотрудники общественных организаций и кризисных центров для детей, педагоги, художники, лингвисты, публицисты.

В число зарубежных участников войдут писательница Штефани Хефлер (Германия), автор гренландской книги "Тулугак - мальчик-ворон" Лана Хансен (Дания), автор комиксов Иван Брунетти (Италия-США), писательница Югра Виле и художник-иллюстратор Лина Итагаки (Литва), писатель Жан-Клод Мурлева (Франция). Все встречи с участием иностранных авторов пройдут онлайн.

6 декабря станет днем спецпрограммы для всех, кто работает с детской книгой и будет посвящен изучению практик продвижения и развития детского чтения.



OZON – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР NON/FICTIO№23

В этом году официальным партнером ярмарки стал маркетплейс Ozon. Интерес площадки к ярмарке понятен: Ozon – старейший в России онлайн-продавец книг и один из лидеров книжного рынка. Благодаря Ozon посетить non/fictio№23 в этом году смогут буквально все желающие – маркетплейс сделал онлайн-версию ярмарки. Таким образом изучить топ-листы, посмотреть трансляции с ярмарки, а также оформить предзаказ и купить новинки смогут любители интеллектуальной литературы по всей стране, а также москвичи, которые по разным причинам не посетят офлайн-выставку.

Ну а гости мероприятия в Гостином дворе смогут заглянуть на стенд Ozon, который оформлен в стиле поп-ап и "населен" разными литературными героями. Посетители стенда получат в подарок открытки и закладку для книг с промокодом на скидку или премиум-подпиской Ozon (дает бесплатную доставку, доступ к закрытым распродажам со специальными ценами и другие преимущества).



КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД CREATED IN MOSCOW

В центральной зоне ярмарки будет располагаться коллективный стенд Created in Moscow, организованный Агентством креативных индустрий, подведомственным Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Проект Created in Moscow направлен на поддержку московских издательств. На стенде будут представлены 11 столичных издательств, отобранных экспертной рабочей группой Агентства креативных индустрий.

В рамках ярмарки состоятся несколько мероприятий деловой программы Агентства креативных индустрий. В четверг, 2-го декабря, пройдет лекция "Авторское право. Цифровое право" с участием Саркиса Дарбиняна (партнер Центра цифрового права), Максима Рябыко (генеральный директор "Ассоциация по защите авторских прав в интернете"), модератора встречи Владимира Харитонова (исполнительный директор "Ассоциация интернет-издателей"). На лекции вы узнаете про особенности охраны авторских прав цифровых изданий, применение закона и работу правоохранительной системы для защиты прав автора в цифровой среде, особенности охраны прав автора произведений в отрытом доступе и в институтах культурного наследия.

Еще одна лекция будет посвящена теме "Маркетплейс – как это работает". Алексей Кузьменко, руководитель товарной категории "Книги" компании Wildberries и модератор Владимир Харитонов обсудят, что мешает небольшим издательствам освоить новый канал интернет-продаж – маркетплейс. Непривычная схема продаж? Негарантированные продажи? Алексей Кузьменко развеет все опасения и мифы, сдерживающие издательства от представления своей продукции на маркетплейсе, расскажет, как работать с Wildberries: что надо сделать издательству, какую ответственность берет на себя площадка, как следует определять продажную цену, сколько можно продавать через маркетплейсы. Чем принципиально маркетплейс отличается от интернет-магазина?

3-го декабря пройдет презентация книги "Форма жизни №4" Евгения Черешнева, эксперта по кибербезопасности и искусственному интеллекту, первого российского IT-спикера TED New York.

Автор книги ответит на популярные вопросы: как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта (ИИ)? Какие этические сложности нас ждут в ближайшем будущем? Какие области применения ИИ наиболее перспективны?



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОГРАММЫ NON/FICTIO№23



Программа иллюстраторов "ДНК книги" – понедельник, 6 декабря, зона семинаров №1

6 декабря, в понедельник, с 15.00 до 20.00, в зоне семинаров № 1 будет проходить Программа иллюстраторов "ДНК книги". Организаторы попытались собрать все самое знаковое в мире иллюстрации на сегодняшний день.

Открываться программа будет "Эстонским часом", пилотной заявкой на проведение в Москве больших Балтийских сезонов книжного дизайна и иллюстрации. Подготовить такой анонс и провести встречу с эстонскими коллегами помогли Посольство Эстонской Республики в РФ, Министерство культуры Эстонской Республики и издательства "Александра" и KPD.

Не менее значимое событие (благодарим издательство "Поляндрия") – творческая встреча с замечательными петербургскими художниками Анной и Варварой Кендель, получивших в этом году Золотое яблоко Международной биеннале иллюстрации в Братиславе (BIB) за иллюстрации к книге Анны Игнатовой "На Север. Путешествие вслед за чайкой" и ставших лауреатами Golden Pinwheel Grand Award (International, GP 2021) на Шанхайской международной ярмарке литературы для детей и юношества.

Русская иллюстрация была отмечена и во время проведения в Москве 37 Международного конгресса IBBY (Международного совета по детской книге) "Огромный мир сквозь призму детских книг". В этом году честь быть включенной в Почетный список (IBBY Honour List) от России принадлежит Ольге Мониной за иллюстрации к сборнику переводов С.Я. Маршака "Легенды Старой Англии". Большой удачей Программы иллюстраторов стало участие этого чудесного графика. Она расскажет и о своих авторских работах, и – вместе с Евгением Подколзиным, заведующим кафедрой "Иллюстрация и эстамп" Института графики и искусства книги Московского Политеха ("Полиграф"), – о лучших проектах студентов, неоднократно отмеченных на международных конкурсах и представленных на профессиональных выставках последних лет.

Куратор программы иллюстраторов на ярмарке non/fictio№23 – Елена Рымшина.



День Комиксов на non/fictio№23 – воскресенье, 5 декабря, "Литературное кафе"

Комиксы – один из самых быстрорастущих сегментов книжного рынка в России. За последние 10 лет он изменился до неузнаваемости – по всей стране работают специализированные магазины комиксов, а в книжных магазинах теперь есть целые отделы, в которых представлены все направления этого искусства: супергероика, манга, графические романы на серьезные темы и произведения российских авторов.

Раздел "Комиксы" будет представлен на ярмарке non/fictio№ уже в третий раз. В этом году количество участников раздела значительно увеличилось – в начале декабря ценителей комиксов будут ожидать на ярмарке 15 издательств: Alpaca, Alt Graph, Zangavar, "Бумкнига", магазины "Двадцать восьмой" и "Чук и Гик", "Комикс Паблишер", "Комильфо", "Компас Гид", "Мелик-Пашаев", "МИФ", "Палма Пресс", "Пешком в историю", "Рамона", "Терлецки комикс"

Участники раздела "Комиксы" подготовили программу мероприятий, объединенных в День Комиксов на non/fictio№23. В воскресенье, 5 декабря, состоятся презентации графического романа "Отель "Лето" и комикса в помощь начинающему автору "Пиши!", лекции об истории японской манги и о творческом наследии выдающегося итальянского художника и комиксиста Серджо Топпи и другие интересные мероприятия.

Дополнением к программе участников раздела "Комиксы" станет мероприятие с участием главного редактора "Эха Москвы" и издателя исторического проекта "Дилетант" Алексея Венедиктова, который представит новинку – исторический комикс "Спасти царевича Дмитрия" и расскажет о предстоящих выпусках серии "Спасти!".



Программа Политеха на non/fictio№23 – четверг, 2 декабря, Амфитеатр и воскресенье, 5 декабря

По многолетней традиции, цикл мероприятий в рамках программы ярмарки организует Политехнический музей.

Откроет программу 2-го декабря Политех-talk "Как исследуют мозг: наука, этика, сообщество" по книге Майкла Газзаниги "Истории от разных полушарий. Жизнь в нейронауке". Старший научный сотрудник лаборатории психофизиологии им. В.Б. Швыркова Института психологии РАН Ольга Сварник, старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики Психологического института Российской академии образования Илья Захаров и доктор доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Алексей Семихатов расскажут о том, что такое "расщепленный мозг" и зачем его изучать, как проводятся исследования в нейродисциплинах, и что повлияло на этические стандарты научных экспериментов, а затем обсудят эти темы со слушателями.

А 5-го декабря состоятся интервью с психофизиологом Ольгой Сварник, научным редактором книги "Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейронауки" Майкла Газзаниги о том, как мы принимаем решения, чем определяется наша свобода воли и есть ли она, а также дискуссия "Наука как сопротивление" по книге Марио Ливио "Галилей и отрицатели науки" с участием директора Центра академического развития студентов Высшей школы экономики, преподаватель департамента социологии Андрея Кожанова и руководителя Отдела научной экспертизы Дирекции по науке и научной коммуникации Политехнического музея Бориса Долгина.



Питчинг от литературного агентства Creative Writing School – четверг, 2 декабря, Амфитеатр

Литературные мастерские Creative Writing School – это проект Майи Кучерской и Натальи Осиповой, в рамках которого каждый может сочинять литературные тексты и совершенствовать навыки творческого письма. Проект работает очно и онлайн с лучшими современными авторами разных жанров.

На ярмарке non/fictio№23 десять начинающих авторов представят идеи своих текстов литагентам Creative Writing School и смогут получить профессиональную оценку и рекомендации по изданию. На примере представленных работ ведущие расскажут о тонкостях книжного рынка, потребностях издателей, запросах читателей и способах публикации.

В мероприятии примут участие руководитель редакции #trendbooks издательства Clever Алина Сафронова, редактор издательства аудиокниг "Вимбо", книжный продюсер CWS Анна Рябчикова и PR-менеджер CWS, независимый книжный консультант Ксения Яковлева.



Антикварная книга и букинистика

Этот постоянный раздел non/fictio№ является преемником Книжной Антикварной ярмарки, которая впервые состоялась еще в 2005 году. Несмотря на то, что область книжного антиквариата остается довольно узкой и обособленной от других направлений рынка старого искусства, Книжной Антикварной ярмарке удалось не только выжить, но и укрепить свои позиции. За время своего существования ярмарка завоевала популярность и доверие ценителей и коллекционеров старинной книги.

Очень удачным оказался симбиоз элитарного букинистического мероприятия (букинистика традиционно относится к самым авторитетным сферам коллекционирования) и крупнейшей выставки современной литературы. На non/fictio№ одновременно можно оценить историю и актуальное состояние издательского дела, что позволяет осознать роль русской книжности в развитии национальной культуры.



Согласно давней традиции, на non/fictio№23 состоятся церемонии награждения лауреатов литературных премий и финалистов конкурсов:

• Вручение премий Посольства Франции – премии имени Мориса Ваксмахера, премии имени Анатоля Леруа-Болье и гранта программы содействия издательскому делу "Пушкин";

• Вручение премии "Московский наблюдатель" для поощрения журналистов и критиков, создающих архив литературной жизни начала XXI века;

• Вручение премии "Московский счет", отражающей коллективную оценку событий в поэтической жизни Москвы;

• Выступления лауреатов премии "Просветитель" (три лекции).



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

Билеты на ярмарку non/fictio№23 продаются ОНЛАЙН НА САЙТЕ ЯРМАРКИ. К услугам посетителей:

• БИЛЕТ Х5 - на пять проходов на ярмарку. Очень рекомендуем обратить на него внимание – он рассчитан на пять проходов. Его можно использовать либо как абонемент для одного посетителя, планирующего посещать non/fictio№ ежедневно, либо как оптимальный вариант для похода на ярмарку всей семьей или дружеской компанией численностью до пяти человек;

• ОБЫЧНЫЙ БИЛЕТ на один проход на ярмарку;

• ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ на ярмарку (перед покупкой следует изучить список тех, кто имеет право на льготный билет либо право бесплатного прохода на ярмарку).

В понедельник, 6-го декабря, вход на ярмарку для льготных категорий посетителей будет свободным!



На ярмарке будет работать курьерская служба "ММС", организующая доставку книг до ближайшей станции метро либо непосредственно домой покупателю (по всей Москве и по Московской области в радиусе до 30 км). Для заказа услуг курьерской службы "ММС" нужно будет обратиться на информационную стойку в Атриуме Гостиного Двора.



Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№23

02 – 06 декабря 2021 г.

Комплекс "Гостиный Двор" (Москва, ул. Ильинка, д. 4)

https://moscowbookfair.ru/



Пресс-конференция:

02 декабря (четверг) в 12.00 в Амфитеатре Гостиного Двора



Торжественная церемония открытия:

02 декабря (четверг) в 14.00 на входе в Атриум Гостиного Двора со стороны ул. Ильинка



Часы работы ярмарки:

02 декабря (четверг): 11.00 – 21.00

03 декабря (пятница): 11.00 – 21.00

04 декабря (суббота): 11.00 – 21.00

05 декабря (воскресенье): 11.00 – 21.00

06 декабря (понедельник): 11.00 – 20.00



Организатор:

ООО "ЭКCПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ"

Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд № 2, 3-й этаж, офис № 300



Застройщик:

ООО "ЭКСПО-ПРОЕКТ"

Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд № 2, 3-й этаж, офис № 300



Пресс-служба:

Виталий Когтев, тел.: (495) 369-47-00, доб. 212, e-mail: v.kogtev@expopark.ru Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638270900

