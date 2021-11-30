О качестве воды реки Сиама (Таджикистан), - К.Сирожидинов

15:05 30.11.2021 О качестве воды реки Сиама (Таджикистан)



На 54-ом километре Варзобского ущелья (севернее г. Душанбе) ниже устья реки Майхура в реку Варзоб справа впадает река Сиама, бассейн которой с 46 речками к 1980 году имела развитое (малое по площадям) оледенение и судя по постоянному, приблизительно одинаковому наблюдаемому стоку в летние месяцы каждого года, можно утверждать, что природный стокообразующий компонент бассейна реки Сиама на протяжении сорока прошедших лет остается неизменным. Страна обновилась, но природа бассейна реки остается неизменным, нетронутым.



Количество ледников в бассейне -31, площадь каждой из них от 0,1 до 0,5 кв. км. Общая площадь всех ледников - 7,3 кв. км. Абсолютная высота устья реки Сиама - 1750 м над уровнем моря, высота относительно средней отметки г. Душанбе - 910 м. Площадь водосборного бассейна - 176 кв. км. Длина основного ствола реки - 20 км, с притоками - 86 км. Среднее количество выпадающих в бассейн осадков - 1588 мм в год, наибольшее в марте месяце -324 мм. По величине осадков в разрезе всего бассейна реки Варзоб бассейн Сиамы занимает первое место. Водосборный бассейн реки Сиама представлена в основном породами скальных групп (около 78% бассейна). Склоны бассейна при жидких осадках осушаются быстрее, и на них основная масса воды не просачивается, а стекает в реку.



Средний расход воды - 9,1 куб. м/ сек (почти пятая часть расхода реки Варзоб - 44,5 куб. м/ сек). Среднегодовой объем речного стока - 287 млн. кубометров. Основным источником питания реки Сиама являются талые снеговые и ледниковые воды. По категории - ультрапресная вода. Однако это не означает того, что природная вода соответствует высокому питьевому качеству! Вода реки Сиама не по всем показателям пригодна для частого употребления и для целей водоснабжения.



Качество воды только по некоторым органолептическим свойствам (запах, цветность, мутность) и бактериальным показателям (по микробиологическим и паразитологическим показателям) является лучшей. Безусловно природная вода реки Сиама безопасна в эпидемическом отношении и имеет некоторые благоприятные органолептические свойства. Безопасна ли вода по химическому составу и в радиационном отношении? Краткому рассмотрению и изложению этих вопросов посвящена данная статья.



Знание химического состава природной речной воды (определяющего ее качество) необходимо не только для централизованного водоснабжения населения, но также и для такой новой области практической деятельности, как коммерческое бутилированное водоснабжение через розничную торговую сеть.



Общеизвестно, что показателем степени общей минерализации воды является сухой остаток, характеризующий совокупность солевого состава воды (главным образом хлоридов, сульфатов, карбонатов и бикарбонатов щелочных и щелочноземельных металлов). Величина общей минерализации используется постоянно и повсеместно для характеристики состава воды.



По прежним сведениям советского периода, солевой состав воды реки Сиама по сухому остатку (суммарно всего 56 мг/л) была почти в два раза ниже по сравнению с нижним пределом минерализации воды для питьевых нужд (100 мг/л). Вода с очень низким содержанием минералов (величина сухого остатка менее 100 мг/л) имела неприятный вкус и могла представлять опасность для здоровья при длительном употреблении и считалась крайне слабо минерализованной, физиологически неполноценной, следовательно, была признана неудовлетворительным по химическому составу для целей водоснабжения (1987-1990 гг.).



По настоящее время природная вода реки Сиама по степени минерализации (суммарная минерализация) по-прежнему крайне слабо минерализована, что при постоянном, длительном употреблении может являться причиной вымывания солей из организма человека (нарушение водно-солевого обмена), может нарушит: поддержку постоянства внутренней среды организма (гомеостаз), кислотно-щелочное равновесие. Для поддержки гомеостаза организма сухой остаток не должен быть ниже 100 мг/л, оптимальным же уровнем минерализации является сухой остаток от 200-300 мг/л и более до 400-500 мг/л. При этом минимальное содержание кальция должно быть не менее 25 мг/л, магния - не менее 10 мг/л. Верхний допустимый предел суммарной минерализации - 1000 мг/л, иногда в исключительных случаях допускается до 1500 мг/л.



В наше время новый Душанбинский одноименный с рекой завод "Сиема" (ООО "Авесто Групп) по производству питьевой бутилированной воды (талая вода, газированная вода, алкогольные напитки, охлажденный чай и газированные лимонады) выпускает из воды реки Сиама (с доставкой речной воды на предприятие автоцистернами для перевозки воды) в том числе 0,5-1,5 литровую бутилированную питьевую воду с общей суммарной минерализацией намного ниже допустимого нижнего предела степени минерализации питьевой воды.



На этикетке 0,5 и 1,5 литровой бутилированной питьевой воды произведенного компанией "Сиема" приведены некоторые химические показатели воды. По этим данным хлориды составляют 7,1 мг/л, сульфаты - 13,14; кальций - 10,02; магний - 4,84 (на этикетке обозначение химического элемента магния указано не верно, обозначено Md должно быть Mg) и концентрации гидрокарбонатов - 38,5 мг/л. Суммарно - 73,6 мг/л, что намного меньше нижнего предела минерализации питьевой воды, составляющего как указано выше не менее 100 мг на литр питьевой воды. Содержание кальция и магния в бутилированной воде в два раза и более ниже рекомендуемого (требуемого) уровня. Как видим, в такой "заводской" воде в бутылях содержится очень мало кальция и магния, что может повлечь риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также негативно сказываться на состоянии и развитии опорно-двигательного аппарата. По содержанию сухого остатка вода не обладает хорошими вкусовыми качествами и не пригодна для длительного использования.



Водородный показатель (pH) указанная на этикетке бутилированной воды составляет 7,1 что является оптимальным для организма человека уровнем.



Необходимо специалистам-технологам завода "Сиема" анализировать и выбрать наиболее подходящий технологический метод повышения (насыщения) степени минерализации воды до рекомендуемого медициной уровня и применить ее до наступления теплого периода, следующего 2022 года, когда спрос/потребность в продукции завода значительно возрастет. Этому уже способствует проводимая в настоящее время широкая рекламная кампания. Продукция предприятия широко лирично, идеализированно рекламируется по каналам телевидения, рекламируется также на спортивно-развлекательных и других мероприятиях. По моему мнению, рекламы пока несколько подкрашены романтическим налетом.



Содержание же в воде реки Сиама важного для организма человека микроэлемента - фтора (питьевая вода является основным источником поступления фтора в организм) составляла, по ранним сведениям, и сейчас по-видимому доходит, всего до 0,08 мг/л., что намного ниже оптимального ее уровня (около 0,5 мг/л). Допустимое содержание фтора в питьевой воде в природно-климатических условиях Таджикистана составляет 0,7 - 1,5 мг/л. Меньшее значение для равнинных территорий, большее - для горных. Содержание фтора в некоторых других водоисточниках Таджикистана колеблется в пределах от 0,4 мг/л и более.



В земных недрах бассейна реки Сиама почти нет фтористых минералов и, следовательно, для фтора реки Сиама характерна постоянное биологическое значение его недостаточности. Отмеченное незначительное, недостаточное количество фтора в воде реки Сиама и, следовательно, в бутилированной воде может привести к развитию у населения, особенно у детей до 11 летнего возраста болезни зубов - кариеса (гниение). При длительном употреблении воды, бедной солями фтора это заболевание развивается, приобретая необычайно высокий уровень.



По мнению медиков, кариес является не только причиной болевых ощущений, но и ведет в конце концов к потере зубов, а это может привести, по их мнению, к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и способствует развитию хронических инфекционных заболеваний сердца и суставов



Для профилактики кариеса, специалистам завода "Сиема" необходимо в технологической цепочке водоподготовки предусмотреть в обязательном порядке фторирующие установки и произвести искусственное обогащение питьевой воды соединениями фтора.



Однако стоит иметь в виду, что изложенные выше неблагоприятные воздействия часто употребляемой бутилированной воды на организм человека будут проявляться не сразу, а позже, по истечении нескольких месяцев, даже лет.



Что касается безопасности воды реки Сиама в радиационном отношении, то это пока мало изученный вопрос. Известно, что радиоактивность природных вод обусловлена присутствием в водах радиоактивных веществ, поступающих из атмосферы и вымываемых из почв и горных пород.



Имеются лишь отрывочные сведения ученых Физико-технического института и Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной академии наук Республики Таджикистан о наличии накапливающихся радиоактивных веществ и токсичных микроэлементов в бассейне реки, в частности в донных отложениях реки Сиама. Возникает вопрос: Могут ли токсичные и радиоактивные микроэлементы в результате биохимических и геохимических реакций переходит в состав воды реки Сиама? По неполным данным кажется в воде реки Сиама присутствуют естественные радиоактивные изотопы.



Отмечается, что "ущелье реки Сиома считается одним из чистейших мест на земле. Ручей протекает среди гранитных скал, непосредственно перед устьем из-за быстрого течения и гранитного ложа содержит малое количество донных отложений. Как и следовало ожидать, для гранитных скал наблюдается повышенное содержание тория и урана".



Как известно, торий и уран относятся к радиоактивным веществам. Появляются другие вопросы: Не содержатся ли в породах скальных групп минералы этих радиоактивных элементов? Каковы показатели их общей активности в воде? Не превышают ли гигиенические нормативы? При финансовой поддержке предприятием "Сиема" очень актуально проведение комплексных исследований и выполнение глубокой идентификации и оценки возможно присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций. Необходимо будет достоверно установить гидрохимическую и биохимическую их роль.



Говоря о радиоактивных веществах нельзя абсолютно искренне не упомянуть о допущенной грубой, нелепой и досадной ошибке в тексте этикетки на бутилированной питьевой воде произведенной предприятием "Сиема". Здесь в обозначении химического символа магния вкралась ошибка. Вместо Mg указан Md. Химический буквенный символ/знак Md обозначает искусственно полученный радиоактивный химический элемент - менделевий. Из таблички на этикетке товара усматривается, что как будто бы бутилированная питьевая вода в своем химическом составе имеет радиоактивный элемент менделевий с концентрацией 4,84 мг/л?



Такая этикетка приклеена к бутилированной воде (0,5л; 1,5л) произведенной как в начале августа, так и в конце сентября месяца, текущего 2021 года. Это в свою очередь свидетельствует о том, что возможно апробация и официальное одобрение этикетки не проведена. То есть, этикетка не рассмотрена уполномоченным регулирующим органом с целью проверки, является ли указанная на этикетке информация о качестве товара достаточно полной и точной. Желательно временно приостановить поставку (доставку) товара в розничную торговую сеть (в том числе в буквально на прошлых днях открытию для посетителей и покупателей в большой торгово-развлекательный комплекс "Сиема молл"), в ресторанную сеть и в учреждения, особенно в международные организации с такой описательной этикеткой содержащей ложную/недостоверную информацию.



В настоящее время, в г. Дубай (ОАЭ) проходит отложенная ранее международная выставка ЭКСПО-2020 где на отдельном основном месте павильона "Таджикистан" выставлена продукция компании "Сиема" - талая бутилированная вода. Работа выставки продлится до 31 марта 2022 года. Очень рассчитываем на то, что заблаговременно выявлена и своевременно устранена опечатка и/или заменена этикетка на продукции.



Камолидин Сирожидинов, инженер по водоснабжению

г. Душанбе,

30 ноября 2021 года. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1638273900

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