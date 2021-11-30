Любовь к Новому Узбекистану оказалась быстротечной. Возвращение блудной дочери Узбекистана закончилось личным разрывом

16:36 01.12.2021

Говоря о Новом Узбекистане и проводимых здесь реформах, даже заклятые враги нынешнего режима признают, что наступило колоссальное послабление в плане свободы слова и мнений. И наиболее ярким тому подтверждением стало то, что в Узбекистан смогли вернуться десятки и сотни людей, покинувших страну по своим убеждениям. Среди них и Галима Бухарбаева – талантливая журналистка и общественный деятель, уехавшая из Узбекистана 16 лет назад.



Визит Галимы проходил в привычном ключе для "возвращенцев" – полные ностальгии встречи с родными и близкими, интервью Исмату Хушеву со словами благодарности президенту за возможность вернуться в родной дом. Однако после отъезда тон Бухарбаевой переменился до того резко, что некоторые читатели ее сайта даже подумали о шизофрении и раздвоении личности. Однако это не так, все намного прозаичнее.



Все эти материалы со словами, полными желчи и пафосного критиканства – это всего лишь проявление обиды. Так бывает, когда люди, которым ты доверяешь и ждешь от них только добро и поддержку, внезапно не оправдывают твои ожидания. Так бывает именно с близкими людьми, ибо на чужих людей обычно так сильно не обижаются. И таким человеком, с которым поссорилась Галима, был ее… куратор из спецслужб Узбекистана.



Да-да, все именно так. В последние пару лет Галима Бухарбаева медленно, но верно корректировала курс своих мыслей и воззрений в сторону интересов узбекского государства. Только верные читатели ее сайта могли заметить, насколько лояльным он стал правительству Узбекистана в публикуемых на нем материалах. А не настолько внимательные читатели наверняка могли заметить, что centre1.com открывается в Узбекистане без всяких прокси-серверов и VPN.



Ну и правильно же, зачем компетентным органам блокировать сайт, который они сами редактируют, верно? Именно "друзья" помогли Галиме вернуться домой (это было ее давней мечтой), гарантировав ей безопасность. Так и случилось, журналистка без проблем собирала у себя дома друзей и коллег, смело высказывала свои мысли. Однако в ходе визита в Узбекистан между ней и покровителем произошла ссора, и Галима, как любая обиженная женщина бальзаковского возраста, стала крушить все вокруг себя с остервенением и без оглядки на последствия. Но что же послужило ее бешенству? Следите за моими выступлениями, вскоре я вам

все расскажу подробнее.



Бехруз КУРБАНОВ