Как меня выдворяли из Эстонии в Узбекистан, - апатрид Кушаев

21:19 02.12.2021

Эстонские рассказы.



Всего у меня в Эстонии было около 30-ти судебных дел.



Страна эта до сих пор во власти советского беззакония, где закон НЕ РАБОТАЕТ.



Имел право на убежище по Конвенции о статусе беженцев, не дали. Не дали 6 раз. А суд, вместо соблюдения Конвенции регулярно писал отписки.



Чтобы я никуда не убежал из Эстонии (как из тюрьмы), меня 18 месяцев держали в тюрьме. Многократно принуждали к возвращению в Узбекистан.



Меня спасло то, что я лицо без гражданства, поэтому Узбекистан ответил Эстонии, что я не являюсь гражданином Узбекистана и должен ходатайствовать САМ о выдаче документов для права проживания в Узбекистане.



А я такого желания не имел.



Поэтому эстонцы не выдавали мне никаких документов, чтобы я не мог работать и получать пособие. То есть, всячески принуждали покинуть страну.



Без документов я не мог и выехать из этого советского заповедника.



Эстония страна атеистическая, поэтому о человечности там не имеют никакого представления.



Так как, я не имел прав на работу и средств на жилье, меня поселили в Приюте для бездомных в Тарту.



В моем подвале жило около 10-12 бездомных. Большинство из них совершили тяжкие преступления. Один хвалился, что отсидел 20 лет, и он ничего не боится.



Другой хвастал, что совершил 2 убийства и отсидел 14 лет.



Прочие от этих двоих мало чем отличались.



Алкогольная зависимость моих соседей и криминальное мышление наложили отпечаток и на их характер. Агрессивные и мало похожие на людей персонажи создавали и соответствующую атмосферу.



Всего я прожил там 9 месяцев. Другого жилья мне не давпли, поэтому в апреле 2021 года я из эстонского ада сбежал.



Если будут пожелания, то я напишу еще. Про Эстонию, Литву, Латвию, Данию, Германию.



Среди массы негативов были и позитивные моменты.



Гражданин мира апатрид Кушаев

"Abdreshid Kushaev" tribun.k@mail.ru