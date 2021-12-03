Как выжить в узбекской клептократии простому законопослушному гражданину? - А.Кушаев

15:57 05.12.2021

По краю пропасти.



Ходить по краю пропасти надо очень осторожно.

Также и в жизни.



Когда меня начали преследовать в Узбекистане, мне открылось, что жить и не совершать преступлений - мало, чтобы жить мирно и спокойно.



Можно и до столба "докопаться".



В клептократиях криминал занимает в политике большую роль, поэтому законопослушному человеку выжить там очень сложно.

Надо быть безупречным во всем!

Но и это не спасет, если на тебя "имеют зуб".

И истории ряда правозащитников показали это. Ни за что отсидели по 10 и более лет. Просто подложили наркотики и оклеветали - и человек в тюрьме.



Меня стали доставать при помощи люмпенов из криминальной среды - моих соседей.

Я спал, и мне разбили окно в спальне половинкой кирпича. Этот снаряд разбил стекло и ударился об решетку. Был такой грохот, что я чуть не навалил.



Я ходил с жалобами пол-года, но мой сосед никак не пострадал. Более того, преследования продолжились.



Через два месяца он сломал наш общий забор. Я подошел посмотреть. Там стояло все семейство - муж, жена и четверо детей; они смотрели на меня и ждали от меня каких-то действий. Но я сдержался, ничего не сказал и позвонил в милицию.

Милиционеры приехали втроем, это были участковые.



Нас с соседом забрали в участок, где в ответ на мое заявление, жена соседа сочинила клеветническую историю о моем агрессивном поведении. Это была женщина с криминальным прошлым, гражданка Казахстана.



Но милиционеры решили поверить не мне, а ей.

Затем нас отвезли в РОВД и посадили в одну камеру с соседом(!). То есть, теперь уже сотрудники милиции ждали от меня какого-нибудь нарушения.

Но я и здесь сдержался.



В коридоре бродил некто, похожий на лохмача - вышибалу из криминальной среды. Я сделал вывод, что меня здесь уже ждали для обработки. Возможно, меня не тронули, потому что я, кроме звонков в милицию, успел позвонить и в прокуратуру.



Утром нас по очереди отпустили.



Дело происходило в Хамзинском районе Ташкента (сейчас называется Яшнабадским).

В этом же районе пытали и Дмитрия Чикунова - автора известного письма. Его потом расстреляли по ложному обвинению.

Не исключаю, что и мне готовили подобный сценарий.



В этом же районе живет (и правит) криминальный авторитет Салим.



А один из участковых был Григорян, описанный в письме Чикунова.



Зачем меня преследовали? Просто геноцид.



Таким образом, мне преподали урок, что в жизни надо быть максимально безупречным, чтобы не упасть в пропасть.



Затем этот урок пригодился мне в Эстонии и других странах Европы, где к беженцам повышенные требования. Много провокаций и особое наблюдение за поведением.



А Эстония признала Узбекистан безопасной страной и отказала мне в статусе беженца.



Решение суда об этом есть и в интернете, и у меня.



Гражданин мира Абдрэшид Кушаев

"Abdreshid Kushaev" tribun.k@mail.ru